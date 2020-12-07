【2020 年 12 月 3 日 - 台北訊】今日 (3號) Visa與Airbnb及台灣觀光策略發展協會(後簡稱為DTTA)以「2030 製作一顆時光膠囊 」為題，合辦觀光策略發展論壇，邀約各界代表，暢談後疫情時代，觀光旅業數位轉型、精緻旅遊與未來趨勢的展望。
2020國際疫情肆虐，台灣何其有幸，生活並未影響太多，但要怎麼讓產業順利升級跟轉型，透過不同領域的專家代表共同分享。希望藉由交流活動，針對疫後旅遊市場進行觀察，為疫情後的觀光產業帶來新動能。
受邀致詞的交通部長林佳龍說，台灣的防疫工作受到世界肯定，政府也與國內觀光業者合作渡過疫情難關。交通部除了推出薪資補貼，也投入將近20億元協助觀光業進行人才提升；安心旅遊方案共計約投入95億元，創造1千7百多萬旅遊人次、635億元產值。現在是重整體質，邁向未來的關鍵時刻，論壇邀請許多專家學者進行經驗分享，思考下一階段的創新作為，未來可作為交通部推動新政策的參考方向，讓台灣未來從防疫大國邁向觀光大國。
論壇一開始由「Visa」台灣區總經理趙麗芳與「將來銀行」總經理劉奕成、前觀光局副局長劉喜臨教授，針對數位國力與感性經濟做對談，由Visa分享對於觀光旅業的疫後展望，小微企業應掌握後疫情雙V成長機會，善用數位賦能加速企業轉型，開拓觀光旅遊新未來。再由將來銀行分享純網銀的未來趨勢，銀行業從實體到線上的過程，提供觀光旅業新的思維。
第二階段的分享題目為：數位轉型與智慧觀光。「iCarry」總經理陳彥甫、「Airbnb」香港台灣公共政策暨傳播事務資深經理馬培治、「KKday」全球營銷長黃昭瑛、「貝殼放大」創辦人林大涵共同討論後疫情零接觸化的轉型，因應旅客行為的改變，像是活動體驗平台多元化成生活品類平台的操作、線下商品轉線上平台的商機等。
在後疫情期間，也是台灣提升自己的軟硬體能量最好的時機，台人出國一年花8000億，只要有一成800億留在台灣消費，對發展深度旅遊就是一大活水。第三部分的對話，由「老爺酒店集團」執行長沈方正、「薰衣草森林」董事長王村煌、「天下雜誌微笑台灣」副總編輯李佩書、高雄餐旅大學助理教授蘇國垚共同分享，怎麼樣努力，好給全球遊客留在台灣觀光的理由。
論壇最後的題目為：「跨領域合作的觀光未來趨勢」，由「TAVAR 」台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威、「WeMo Scooter」 創辦人吳昕霈、「Vpon威朋」執行長吳詣泓、「樂多科技」創辦人楊景棠，一同分享未來數位科技如何為旅遊企業提升轉型能力。
DTTA理事長吳昭輝表示，對於未來，我們總是充滿各種想像，用今天的眼光去檢視過去的人如何想像未來，然後驗證他們實現了多少，現在換我們期許屬於自己的未來。現在總是充滿了不確定性，但數位化的方向是今天我們面對所有不確定中唯一的確定性。這次能跟Visa和Airbnb共同舉辦論壇，跨領域邀約專家代表一起討論屬於我們的未來。今年遇到疫情，各界影響甚巨，不管未來怎麼變，都要秉持著讓所有人更輕鬆體驗世界的初衷，我們都能盡情享受這世界所帶來的所有難忘體驗。
關於台灣觀光策略發展大會
台灣觀光策略發展大會是台灣第一個致力於觀光旅遊產業之民間智庫，成員來自老爺酒店、薰衣草森林、勤美學、高餐旅、旅飯、貝殼放大等產業學界意見領袖，關注台灣觀光產業分析、各國行銷策略觀察、旅創法規政策研究等各層面議題，推動地方創生、永續觀光的發展。持續針對旅遊產業現況，激盪出新的觀光思維、策略與建言，期許「讓世界旅人看見台灣，進而走入愛上台灣。」