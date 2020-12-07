2020國際疫情肆虐，要怎麼讓產業順利升級跟轉型，透過不同領域的專家代表共同分享。針對疫後旅遊市場進行觀察，為疫情後的觀光產業帶來新動能。

【2020 年 12 月 3 日 - 台北訊】今日 (3號) Visa與Airbnb及台灣觀光策略發展協會(後簡稱為DTTA)以「2030 製作一顆時光膠囊 」為題，合辦觀光策略發展論壇，邀約各界代表，暢談後疫情時代，觀光旅業數位轉型、精緻旅遊與未來趨勢的展望。

2020國際疫情肆虐，台灣何其有幸，生活並未影響太多，但要怎麼讓產業順利升級跟轉型，透過不同領域的專家代表共同分享。希望藉由交流活動，針對疫後旅遊市場進行觀察，為疫情後的觀光產業帶來新動能。

受邀致詞的交通部長林佳龍說，台灣的防疫工作受到世界肯定，政府也與國內觀光業者合作渡過疫情難關。交通部除了推出薪資補貼，也投入將近20億元協助觀光業進行人才提升；安心旅遊方案共計約投入95億元，創造1千7百多萬旅遊人次、635億元產值。現在是重整體質，邁向未來的關鍵時刻，論壇邀請許多專家學者進行經驗分享，思考下一階段的創新作為，未來可作為交通部推動新政策的參考方向，讓台灣未來從防疫大國邁向觀光大國。

論壇一開始由「Visa」台灣區總經理趙麗芳與「將來銀行」總經理劉奕成、前觀光局副局長劉喜臨教授，針對數位國力與感性經濟做對談，由Visa分享對於觀光旅業的疫後展望，小微企業應掌握後疫情雙V成長機會，善用數位賦能加速企業轉型，開拓觀光旅遊新未來。再由將來銀行分享純網銀的未來趨勢，銀行業從實體到線上的過程，提供觀光旅業新的思維。

第二階段的分享題目為：數位轉型與智慧觀光。「iCarry」總經理陳彥甫、「Airbnb」香港台灣公共政策暨傳播事務資深經理馬培治、「KKday」全球營銷長黃昭瑛、「貝殼放大」創辦人林大涵共同討論後疫情零接觸化的轉型，因應旅客行為的改變，像是活動體驗平台多元化成生活品類平台的操作、線下商品轉線上平台的商機等。

在後疫情期間，也是台灣提升自己的軟硬體能量最好的時機，台人出國一年花8000億，只要有一成800億留在台灣消費，對發展深度旅遊就是一大活水。第三部分的對話，由「老爺酒店集團」執行長沈方正、「薰衣草森林」董事長王村煌、「天下雜誌微笑台灣」副總編輯李佩書、高雄餐旅大學助理教授蘇國垚共同分享，怎麼樣努力，好給全球遊客留在台灣觀光的理由。

論壇最後的題目為：「跨領域合作的觀光未來趨勢」，由「TAVAR 」台灣虛擬及擴增實境產業協會理事長彭子威、「WeMo Scooter」 創辦人吳昕霈、「Vpon威朋」執行長吳詣泓、「樂多科技」創辦人楊景棠，一同分享未來數位科技如何為旅遊企業提升轉型能力。

DTTA理事長吳昭輝表示，對於未來，我們總是充滿各種想像，用今天的眼光去檢視過去的人如何想像未來，然後驗證他們實現了多少，現在換我們期許屬於自己的未來。現在總是充滿了不確定性，但數位化的方向是今天我們面對所有不確定中唯一的確定性。這次能跟Visa和Airbnb共同舉辦論壇，跨領域邀約專家代表一起討論屬於我們的未來。今年遇到疫情，各界影響甚巨，不管未來怎麼變，都要秉持著讓所有人更輕鬆體驗世界的初衷，我們都能盡情享受這世界所帶來的所有難忘體驗。

【2030製作一顆時光膠囊，觀光策略 數位轉型 新契機】蒞臨嘉賓合照（從左至右依序為高雄餐旅大學助理教授蘇國垚、老爺酒店集團執行長沈方正、貝殼放大創辦人林大涵、Visa台灣區總經理趙麗芳、交通部部長林佳龍、台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝、Airbnb香港台灣公共政策暨傳播事務資深經理馬培治、薰衣草森林董事長王村煌、台灣觀光策略發展協會監事蔡文宜） 台灣觀光策略發展協會

【2030製作一顆時光膠囊，觀光策略 數位轉型 新契機】蒞臨嘉賓合照（從左至右依序為高雄餐旅大學助理教授蘇國垚、老爺酒店集團執行長沈方正、貝殼放大創辦人林大涵、Visa台灣區總經理趙麗芳、交通部部長林佳龍、台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝、Airbnb香港台灣公共政策暨傳播事務資深經理馬培治、薰衣草森林董事長王村煌、台灣觀光策略發展協會監事蔡文宜） 台灣觀光策略發展協會