COVID-19讓全球看見臺灣的防疫典範，同時美國及其他經貿夥伴，更重視台灣在供應鏈重組下的重要角色。防疫新經濟時代，臺灣及美國的合作也將展開新氣象。

美中貿易戰觸發後讓全球供應鏈開始朝向短鏈化、重組化的模式布局，新冠肺炎疫情更讓產業加速避險策略。疫情重挫全球經濟，然而臺灣不僅防疫備受肯定，更是少數國家當中，2020年國內生產毛額(GDP)數據能維持正成長的模範。

在「臺美防疫x新經濟數位論壇」當中，經濟部部長王美花以「從臺灣防疫成功到全球產業關鍵地位」為主題，分享臺灣面對來勢洶洶的COVID-19病毒，經濟部如何快速動員，邀集研究機構、工具機廠、零組件產業組成臺灣口罩國家隊，大家齊心合作，完成在45天內把口罩產量從每日188萬片提升到滿足臺灣2,300萬人口的不可能任務，並且有能力捐助數百萬片給需要的國家，也讓全球看見臺灣防疫典範。

除了防疫商機，王美花也強調臺灣ICT、半導體產業實力堅強，在國際產業供應鏈扮演要角，是各國不可缺少的重要夥伴。在後疫情時代，臺灣與美國將強化策略聯盟的合作關係，包含台積電赴美設廠、Google、微軟、亞馬遜、美國應用材料等企業在臺設立創新與研發中心。藉由臺美合作，讓臺灣不只是高科技製造中心，更可成為高科技營運中心。

聚焦臺美夥伴關係的議題方面，美國在臺協會（AIT）處長酈英傑表示，本次論壇展現臺美經濟結盟的優勢、推動防疫管理合作、及未來在供應鏈重整的合作機會。酈英傑認為疫情加速供應鏈重整，企業紛紛撤離中國的生產基地，並積極尋求可信賴的同盟。他認為在全球供應鏈重整中，臺灣扮演獨特角色，促進國際社會的健康、安全與繁榮，藉由一致努力可以協助臺美企業尋找新機會，克服供應鏈調整的挑戰，彰顯臺美「真朋友、真進展」及「共同努力，共同得利」的最佳實例。

接著本次論壇邀請多位產官學研的先進，更共同探討供應鏈重組及臺美合作關係深化的新機會。經濟部工業局副局長楊志清表示，近年政府致力協助產業轉型升級，與產業界早已建立良好合作關係，疫情爆發之初，業界領袖隨即提出建言，而政府也立即採取因應措施，掌握防疫產品的生產與流通。美中發生貿易糾紛之後，政府祭出優惠措施吸引台商回流，例如，2019年通過法案，提供低利貸款，租稅優惠及簡化流程，成功吸引台商回國投資。

美國在臺協會經濟組副組長邵藹帝也回應，美國政府正致力重組供應鏈，並期待與臺灣一起努力，新冠疫情及其他不確定因素讓全世界認清過度依賴中國的危險，特別是重要物資如醫藥及科技產品，分散供應鏈已是國家與經濟安全的議題，如今美國聚焦三部分，一是分散供應鏈並讓供應鏈貼近終端使用者；二是確保沒有國家能基於政治目的而以供應鏈作為威脅；三是與包括臺灣在內的志同道合國家，基於共同價值與環境、勞工措施標準，一起打造新的供應鏈和產業聚落。

工研院產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗則表示，從製造業的現況觀察，避開單一國家甚至單一洲的生產思維，遷廠已經勢在必行，但是遷廠成本費用高，企業可善用生態系合作、人才挹注、自動化設備導入等方式，順利完成基地移轉。3M臺灣董事總經理仝漢霖博士也分享跨國、跨領域的合作模式，必須在雙方相互信任之下持續投資，相信合作、協作、夥伴關係是產業跨國合作的三大支柱，不僅能克服挑戰更能展開新的合作模式。

本次論壇最後一部分，聚焦跨國技術、市場合作的專題演講。首先邀請工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬博士，分享核酸分子檢測系統–快篩技術的研發最新進度及實際成果。接續則是全臺最大口罩濾材廠的敏成公司董事長古思明博士，分享個人防護設備(PPE, Personal Protective Equipment)在地化與全球策略布局，他從第一手實務心得分享與產業夥伴共同抗疫經驗，以及身為臺灣企業在全球化、在地化兩股力量當中，藉由「全球在地化」模式永續耕耘疫後商機。

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