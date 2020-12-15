邁客盃競賽是微軟致力將科技與教育結合的年度重要活動之一，目的是將Minecraft教育版結合不同的教學課程，經由電腦科學教育讓學生更輕鬆地培養邏輯思考

國立故宮博物院、高雄市政府教育局與台灣微軟再度聯合舉辦第三屆「2020邁客盃－運算思維與創意設計大賽」，於12月11日至12日在高雄市義守大學盛大展開，共計435隊、超過1,200位橫跨全台國小到高中及大專院校學生參與！今年結合108課綱的自主行動、溝通互動、社會參與等三大核心素養，加入多元文化的共融精神，四項比賽包含Minecraft 教育版、MakeCode程式設計競賽、micro:bit智慧小車競賽 和 創意設計大賽。創意設計大賽年度優勝獎分別由新竹縣新湖國小「龍之羽·翼」、國立屏東高中「屏中MAKER2隊」以及國立台北教育大學數位科技設計學系「玩具與遊戲設計研究所」奪得，充分展現學生創意融合藝術文化及跨域程式技能，達到學習與生活結合的全人教育精神。

打破時空藩籬 AI科技應用重現古今文化與藝術

呼應2020年電腦科學教育周以Computer Science for Social Justice(#CSforSocialJustice) 為主題，邁客盃鼓勵學生運用微軟 Minecraft教育版、MakeCode等教學軟體，恣意創作文化科技的創意構想。為提升文化保存意識，今年所有競賽作品都須融入故宮文化元素，運用科技重現故宮館藏的歷史文物，包含在程式創世神的競賽中，設計清除垃圾、種樹等關卡，帶出共同參與維護歷史古蹟環境的重要性；智慧小車競賽中，為了讓自走車沿著依照國寶毛公鼎外型設計的路線行進，過程中須不斷調整程式碼修正路線，挑戰學生精準、快速的程式邏輯；創意設計大賽國小組年度優勝的隊伍「龍之羽·翼」，將高雄蓮池潭畔的指標性建築「龍虎塔」的龍、虎化身成故宮文物，讓參與者可透過線索找出變身的文物，呈現古今相遇的新樣貌。

國立故宮博物院致力藝術美學素養的推廣，近年積極推動數位教育的跨界合作，讓學生以多元視角認識故宮文物之美及其蘊藏之豐富文化內涵，並將文物與AI科技結合，讓文物展示不受時空限制，同時達成STEAM教育的目標，進一步促進文化均富。國立故宮博物院教育展資處處長徐孝德表示：「故宮近年設計許多互動、沉浸式的數位展件並辦理大型新媒體藝術展，並創立數位教育小組，此次藉由與台灣微軟及高雄市政府教育局合作邁客盃盛會，在競賽中展現STEAM、MAKER的教育精神，讓學生學習文物藝文知識同時，也習得程式撰寫、3D列印、仿生獸的機械原理等新知與技能，實為呼應108新課綱跨領域學習及核心素養的全人教育精神，培養以人為本的『終身學習者』。」

高雄市政府領先全台導入AI應用於108課綱課程內容，台灣微軟也持續挹注教育資源，包含數位雙語教育、微軟雲端未來學校等，協助高雄打造全方位的數位教育環境和人才育成資源鏈，力助高雄市AI教育轉型。高雄市政府秘書長楊明州表示：「為落實高雄市政府『數位雙語、世界接軌』的教育政策，積極推動AI與程式教育，教育局已在全市國中小、高中共7,600間教室中設置AI學習相關的軟硬體套件系統，並與產學單位合作培育千位以上SCRATCH師資，此次產、官、學三方合作，高雄市政府將承襲 108 課綱創造更多創新教育解決方案，讓青年學子成為推動未來高雄城市發展的中流砥柱。」

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國表示：「微軟全球教育計畫致力協助教師運用資訊科技活化教學應用資源，進行教育數位轉型，透過與故宮博物院及高雄市政府教育局合作邁客盃活動，讓全台跨級師生以趣味方式參與文化科技的創意，提供跨界交流、相互觀摩學習的平台，落實多元與共融精神，培養學生邏輯運算思維、創意和專注力，從小紮根程式設計學習，以推進培育台灣AI跨域人才。」

微軟致力推動AI創新教育，以電腦科學行動支持多元共融

「邁客盃競賽」是微軟致力將科技與教育結合的年度重要活動之一，目的是將Minecraft教育版結合不同的教學課程，營造沉浸式學習情境，經由電腦科學教育讓學生更輕鬆地培養邏輯思考和創作能力；呼應2020年微軟電腦科學教育週主題，微軟更是從自身做起，推動多元職場環境，規劃員工訓練，改善企業員工的無意識偏見，培養不同文化與族群間應該保有多元及包容的態度，更以行動支持多元化，積極籌辦各項多元共融的活動，例如Ada Fair 科技女力論壇、中小學合作資訊教育週等，透過電腦科學促進社會正義，從中讓更多人體驗同理心、關愛、協作與包容，相互學習並欣賞彼此，讓不同種族、國籍、性別、性取向、宗教的族群聲音都能被聽見，讓員工在多元團隊中實現自我價值、多元共融。

透過 Minecraft 教育版中的MakeCode程式學習平台及 micro:bit控制板拉近科技與文化的距離，並賦能台灣教育產業，為多元學習注入更多創新動能，從小培養年輕學子們善用數位資源，讓程式設計從小扎根，提升台灣接軌國際之人才競爭力！微軟2020邁客盃完整得獎名單請參考新聞附件，如欲瞭解更多競賽活動內容，也請至官方網站參考。