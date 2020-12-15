為強化物聯網安全，不論國內或國外資安標準，TÜV萊因可因應資安標準要求進行技術驗證，為廠商提供產品符合性報告或證書。

物聯網時代來臨，資安威脅與日俱增，為因應資安挑戰，政府推動物聯網資安驗證及資安標章制度，以提升公部門、金融、資通訊業界及消費者的資安防護意識。 為促進產業發展，經濟部與國家通訊委員會於12月1日下午在台大醫院國際會議中心舉辦「物聯網資安標章成果發表會」，活動中除發布最新資安產業標準外，現場也展示通過驗證產品及認可實驗室的資安測試能力。台灣德國萊因取得影像監控系統及智慧路燈的認可實驗室資格，新任董事總經理王秀雲並受邀於活動中代表致詞。

自107年物聯網資安標章啟用後，政府陸續發布網路攝影機、智慧巴士車載資通訊系統、智慧路燈、智慧音箱等物聯網設備資安檢測技術標準，其中網路攝影機適用之「影像監控系統資安標準」已成為國家標準。 另一方面，政府擴大補助 LED 路燈計畫，路燈燈桿上開始附加各種感測器，將收集到的交通及環境資料傳回雲端分析，進而衍生出智慧路燈照明系統。未來路燈除照明外，還可以搭載 5G、各種智慧感測器等以收集人流車流、空氣品質、溫濕度、降雨量等資訊，藉由大數據分析打造智慧城市。台灣德國萊因成為台灣資通產業標準協會 (TAICS) 認可實驗室，可提供影像監控系統 -網路攝影機第一級資安標準的檢測認證及智慧路燈資安檢測驗證。

通過驗證取得標章的產品，不僅能成為公部門優先採購的安全產品，更有助於國際行銷推廣，讓物聯網資安標章成為產品品質保障的利器。 「我們很高興取得認可實驗室資格，為物聯網設備安全發展及建立國內資安檢測環境盡一份心力。資安議題已從產業安全升級成國土安全議題，是未來你我都不能忽視的趨勢」，王秀雲說道。

此外，歐洲電信標準化協會（ETSI）網路安全技術委員會於2020年6月發布了物聯網 (IoT) 產品的網路安全/隱私保護標準ETSI EN 303 645，為物聯網產品建立安全基準。同時該標準也是物聯網產品網路安全領域的首個全球標準，適用物聯網產品範圍非常廣泛，例如: 連網兒童玩具和嬰兒監視器、煙霧探測器、門鎖、智能相機、智能電視機和揚聲器、可穿戴智能產品、家用智能電器產品等消費性物聯網產品裝置等。由於家庭智能設備的普及率不斷上升，許多智能產品都可能存在安全漏洞，因而除歐盟地區外，很多國家也紛紛參照該標準導入。

為強化物聯網安全，不論國內或國外資安標準，TÜV萊因可因應資安標準要求進行技術驗證，為廠商提供產品符合性報告或證書。廠商取得網路安全/隱私保護設計驗證，將有助於增強消費者對物聯網產品安全的信心。對消費者來說，通過檢測驗證的產品也能幫助他們輕鬆決定哪些產品值得購買。