「大專校院創新創業教育計畫」協助臺灣創新世代展開行動，讓構想從教育落實在商業上，實現各自設立的目標。

國際關懷，《樂。斯屬》創生泰北文史

大專校院創新創業教育計畫暨平臺成果展於11月在華山1914文化創意產業園區展覽，在眾多優秀團隊中，邀請三組團隊上臺分享。其中，自2016年創立的《樂。斯屬》致力於協助泰北孤軍後裔發展地方創生。透過文史教育計劃與深度旅遊推廣，團隊成員作為國際志工，帶領當地的小朋友認識家鄉特色，進而培養文化認同與一技之長。「我們希望這批小孩子在長大後能夠主宰自己的人生走向，而不是在經濟的壓力下被迫選擇離鄉背井，過著迷茫的南漂生活。」

「為了確保團隊在發揮影響力同時能夠持續營運，我們得時常和各種利害關係人相處，並從中做出取捨與選擇。」回顧過往經歷，行政負責人李盈萱表示組織經營的方針調整是《樂。斯屬》在營運過程中最常遭遇的課題。藉由參與「大專校院推動創新創業教育計畫」，《樂。斯屬》將募資所得投入於協會籌備與線上課程規劃，運用通訊科技克服疫情阻礙，將人文教育的理念化為實際行動，讓地方創生的概念於泰北的每一處角落遍地開花。

奠定未來，《直覺X職掘》陪伴少年了解自我

文化大學

《直覺X職掘》則是結合實作學習與職業體驗，提供國中生職涯探索的多元環境。從2017年計畫開始到2019年正式設立營隊課程，每一位團隊成員與義工夥伴都希望參與營隊的學員都能跟隨自己的直覺，挖掘自身內在的職業潛能。

隨著規模的擴大與支出項目的增加，《直覺X職掘》也開始尋找營隊課程以外的收入管道。在「大專校院創業實戰模擬學習平臺」的支援下，《直覺X職掘》不僅開創出新的資金來源，也在教練團的建議下於營隊課程加入親師座談，邀請家長一同陪伴學員摸索自己的未來志向。

面對當今成果，公關負責人賴予亭表示自己在與國中生相處過程中，也找到了未來的人生方向，今後也將繼續作為《直覺X職掘》的一員支持團隊，於未來開辦一日體驗工作坊，協助更多國中生了解自身的職業適性。

前衛創新，《INAIR》打造都市美學機能包

文化大學

創立於2019年的《INAIR》專為都市人口設計的符合生活美學的機能配件，以空氣機能為開發核心，主打時尚搭配與輕薄耐用，兼具多種功能特色以滿足現代人的使用需求。在設計者的堅持下，原本是兩位應屆生的畢業作品從構想藍圖發展成實體商品，並透過「大專校院推動創新創業教育計畫」爭取開發產品所需的資金與時間的機會，進而踏出進軍市場的第一步。

「在這段過程中，我遭遇了許多自己未曾思考過的課題與抉擇，也從中建立起完整的組織團隊與商業模式。」談及創業心路歷程，營運負責人吳天雋表示未曾想過自己能在短時間內經歷這些成長，期望能磨練各種統籌營運技巧，為臺灣經濟市場打造一家成功企業。

在「大專校院創新創業教育計畫」的推動下，創業不再是多年累積才有機會嘗試的白日夢，只要築夢踏實、膽大心細，每一位年輕人都有機會實現自己的創業夢！