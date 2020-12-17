法國總統府指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）確診新冠肺炎，將自我隔離7天。法國疫情嚴峻，確診人數突破200萬，上周開始實施宵禁。

新冠肺炎（Covid-19）疫情仍然嚴峻，又傳出一位國家元首中標！法國總統府艾里賽宮（Élysée）在當地時間17日一早發布新聞稿指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）檢驗確診新冠肺炎。

新聞稿中指出，馬克宏一出現症狀就「立刻接受檢驗」，將展開7天的自我隔離程序，並且進行遠端辦公，繼續處理國內事務。不過並未詳細描述他有哪些相關症狀，僅指出接觸者都已接獲通知，也不清楚他的妻子是否有症狀或接受檢驗。

法國疫情進入冬季後，迎來第二波高峰，根據霍普金斯大學資料統計，目前該國已經有超過59,400人因感染新冠肺炎死亡，確診病例超過200萬，光是在16日，就新增了超過1.7萬個病例。

法國本周才剛開始實施宵禁，晚間8點到凌晨6點，餐廳、戲院、咖啡館等場所均要關閉，沒想到今日就傳出總統也確診的消息。

《衛報》報導指出，馬克宏在16日有主持每周三例行的內閣會議，同日還與葡萄牙總理安東尼奧·科斯塔（António Costa）共進午餐。

另外，法國皮件品牌Longchamp的總裁總裁菲力普‧卡塞格倫（Philippe Cassegrain）先前也因為染疫逝世，享壽83歲。

法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）在昨日指出，若歐盟下周批准，法國人民可能再12月的最後一周，就有機會施打疫苗，來源為美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的肺炎疫苗。

卡斯特克斯的辦公室發布聲明表示，因為總理近期有與馬克宏會面，已被列為接觸者，將會自我隔離7天，原先他預定在今日前往議會聽取疫苗相關進度報導，現在改由衛生部長代替職務。

先前也有多位國家元首確診新冠肺炎，包含美國總統川普（Donald Trump）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）、英國首相強生（Boris Johnson）等人。

川普在10月初確診後，震驚各界，沒想到在短短不到10天內，就宣布已經完全康復，還回到白宮上班，和出席人潮眾多的競選造勢活動。