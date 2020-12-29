「台灣保證法」旨在確保台灣的安全，觀察重點包括經此次法規化後，美國對台軍售實際上已由「常態化」邁向「正常化」，即程序上更靈活。

美國總統川普簽署內含「台灣保證法」的聯邦撥款法案。學者分析，此次法規化後，美國對台軍售實際上已由「常態化」邁向「正常化」，即程序上更靈活、行政部門的評估彈性更大，也有助減少政治干擾。

外交部稍早發布新聞稿指出，川普27日正式簽署包含「2020年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of2020）正文的「2021會計年度聯邦政府撥款法」，並首度匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF）。

「2020年台灣保證法」內容廣泛，包括支持對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，也敦促美國國務卿檢視對台交往準則，並就檢討結果以及「台灣旅行法」執行情形向國會提交報告。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所所長蘇紫雲接受中央社採訪時說，「台灣保證法」旨在確保台灣的安全，觀察重點包括經此次法規化後，美國對台軍售實際上已由「常態化」邁向「正常化」，即程序上更靈活，並等同賦予國務院、國防安全合作署（DSCA），以及各軍種在審議對台軍售案時，有更大的、法定授權的評估空間；對台軍售進一步法制化，有助避免政治干擾。

蘇紫雲指出，外交層面的觀察重點則是美方支持台灣「有意義參與」國際組織，但並未將「軍事安全組織」列入，可謂相當具外交藝術，即一方面透過前述軍售等合作強化台灣的自衛能力，另一方面則側重支持台灣參與公衛、民航等領域不強調國家主權的國際組織，以普世價值協助台灣爭取國際支持最大化。

蘇紫雲強調，「台灣保證法」、「台北法」等法案陸續通過，這顯示對台政策在美國獲跨黨派重視。此外，台灣方面持續強調「不對稱戰力」，這彰顯「安全靠自己」的戰略思考才能獲盟邦尊重及協助。

國防院國家安全研究所所長李哲全指出，美國國會在「台灣保證法」相關條文中，清楚描繪共軍對台灣的軍事威脅及中共在國際組織對台灣的孤立與壓迫；在軍事、外交等領域支持台灣的多數內容，包括持續加強台美高層互動互訪、對台軍售常態化等，則見諸於「國會意見」（sense of congress）。

李哲全表示，這些條文儘管沒有強制力，卻可在一定程度上敦促行政部門重視台美關係、對台灣提供具體的安全及外交支持；其中，支持台灣以「會員」身分參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他不以「國家」身分為必要參與條件的國際組織，儘管落實的難度頗高，已進一步展現美國國會對台灣國際參與的支持。

責任編輯：蕭閔云

本文授權轉載自：中央社