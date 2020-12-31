關注於大型企業及新創產業內創新的台灣大學EiMBA，這次特別攜手百分百寵物，在12月20日於台灣大學，舉辦全台首場「動物醫院數位化轉型論壇」。

舊有的行銷觀念，讓動物醫院在疫情的後數位時代，增加額外的財務負擔。除了專業技術之外，其實最急迫的是擁有新時代的行銷策略和準確傳達個人品牌價值，讓獸醫師及動物醫院在持續成長的寵物醫療產業，開源節流，擴張服務生活圈。

關注於大型企業及新創產業內創新的台灣大學EiMBA，這次特別攜手百分百寵物，在12月20日於台灣大學，舉辦全台首場「動物醫院數位化轉型論壇」，約有幾十位獸醫師及動物醫院管理者齊聚激盪火花。台北市獸醫公會張振東理事長，當天也一同出席並肯定此次論壇將為獸醫界開創更多的發展機會。

(由左至右：二三設計 蘇巧純、漸強實驗室創辦人 薛覲、awoo阿物公司創辦人 林思吾、百分百寵物創辦人 黃聰圍。) 百分百寵物

論壇中，邀請到台灣知名的AI Martech領導品牌 awoo阿物公司創辦人林思吾，Line行銷領域的專家漸強實驗室創辦人薛覲，勤美誠品及新光三越的品牌推手二三設計創辦人暨台灣大學EiMBA學生會長蘇巧純，以及百分百寵物創辦人黃聰圍。透過新時代的Martech (行銷科技)，一起深入討論「導入客戶搜尋」，「經營鐵粉」，「個人及醫院品牌打造」及「落實案例分析」，聚焦在動物醫院經營的四大內容，受到與會獸醫師及動物醫院管理者廣大的迴響。

(由左至右：倚天資訊共同創辦人 黃杉榕、百分百寵物創辦人 黃聰圍。) 百分百寵物

主辦單位之一的百分百寵物創辦人，同時也是本次論壇講師的黃聰圍獸醫師表示，很開心能為獸醫界盡一份心力，接下來也會持續和更多跨界專家合作，舉辦各式活動，希望把自己獲得的行銷與經營的成功經驗回饋給獸醫界，和大家一起努力提升獸醫師和動物醫院的品牌價值。