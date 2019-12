KryptoGO將於年底推出產品GoTrace,實現區塊鏈「實名制」,協助金融機構與政府機關進行AML交易監控。

編按:因應全球虛擬貨幣交易盛行,為了防堵洗錢漏洞,國內相關機關進行多次研商,隨後達成初步共識:贊同虛擬貨幣必須納入洗錢防制體系管理,擬(2019)下半年子法上路。

KryptoGO是今年甫成立的區塊鏈服務團隊,致力開發Regtech(監理科技)技術;創辦人歐曜瑋 (Kordon) 是前 COBINHOOD 總經理,對區塊鏈產業環境有一番見解,「過去在 COBINHOOD 及 DEXON 的創業經驗讓我有所體會,ICO(Initial Coin Offering)的熱潮已經褪去,但區塊鏈應用還是沒有落地、走進人們的生活。」

歸究原因,歐曜瑋認為最大的阻力是其匿名性,一旦交易所、錢包公司無法利用區塊追蹤到實際交易用戶,不免增長洗錢風險;若要提升大眾對區塊鏈的接受度,最好的因應方式便是發展監管科技工具、協助金流透明化,「藉由即時追蹤區塊鏈每一筆交易,讓政府與民眾不再認為區塊鏈是金融犯罪洗錢的溫床。」

KryptoGO團隊。 侯俊偉攝

將興趣轉化成創業動力:開發GoTrace,實現區塊鏈「實名制」

回想當初為何決定要做區塊鏈?歐曜瑋提及自身的技術背景,從區塊鏈開發底層到應用端、接觸各種不同技術,「我剛開始只是單純好奇,帳本資料如何同時被各個節點儲存;後來明白區塊鏈技術能將代幣經濟去中心化,解決拜占庭將軍問題,便覺得這個技術實在太厲害了。」由興趣產生源源不斷的創業動力,從此便與區塊鏈結下不解之緣。

編按:「拜占庭將軍問題」指在分布式計算中,不同的電腦通過通訊交換資訊達成共識,並按照同一套共同作業策略行動,藉此避免惡意節點、被蓄意破壞者控制的情況。普遍認為區塊鏈的共識機制,能夠解決拜占庭將軍問題的核心。

KryptoGO 目前正測試中、預計將於年底正式發佈的產品 GoTrace,協助金融機構與政府機關進行AML交易監控。「我們不僅能做到 KYC (Know Your Customer),而是更進一步KYCC (Know Your Customer’s Customer),讓交易所能夠完全掌握業務金流。」歐曜瑋表示,藉著交叉比對鏈上交易數據、其他資料源及鏈下錢包,推理用戶身分的準確度是 95%,「我們要做區塊鏈『實名制』,將難懂、分散的每一筆交易資料貼上地址標籤,讓機構方便追蹤客戶交易行為或資產指標,有助於確保合規性並實現自動風險控制。」

年底預計產品上市,同步進行種子輪募資

目前,虛擬貨幣交易市場並沒有受到嚴格監管,而 KryptoGO 的出現恰恰反映國際監管體系逐漸對加密貨幣管制產生重視。

「大規模監管可能會對加密貨幣的分散化產生負面影響,但為了使技術和市場合法化,我認為有其必要。」歐曜瑋補充:「現在傳統銀行多數不做交易所的生意,並不是因為金管會銀行局禁止,而是因為虛擬貨幣的監管成本與風險對它們來說太高,這正是 KryptoGO 想要解決這項問題,改善從真實世界法幣到虛擬世界中虛擬貨幣的金流追蹤與交易分析、監控。」

短短成立一年,並在今年入選「亞洲.矽谷計畫執行中心」與美國矽谷創業學校 Draper University 合辦創業英雄營的歐曜瑋,以過去學界與工作經驗的人脈快速組織團隊,推進產品 GoTrace 的開發,「GoTrace 目前已經有客戶在等,我們目前預計今年12月上市,同時將啟動種子輪募資。」緊接著又入選加州大學柏克萊分校 Blockchain Xcelerator ,並即將飛往舊金山參加計畫的 Kordon 說道。

創業快問快答

Q:目前該服務的獲利模式為何?

A:與各家廠商策略聯盟,串接API向上提供單一易用的介面,並且將KYC/AML的費用攤提掉,取得更好的價格優勢;此外,整合各家風險評估報告,提升產品的中立性,隨著客戶數量的增加可以以量制價。

Q:長遠來看,公司想成為一家何種類型的公司?下一步的目標是什麼?你們如何完成?

A:重量科技(KryptoGO)希望能協助企業導入區塊鏈技術,將既有的商業模式結合代幣經濟,從APP走向DAPP,提供企業一站式的服務與最專業的區塊鏈技術領導廠商。

Q:要達到下一步目標,團隊目前缺乏的資源是?

A:必須在短時間內在深度學習演算法上面尋求突破,才能成為最精準可靠的區塊鏈資料分析平台。目前積極在募資並全力擴編區塊鏈專業人才進行產品精進。

公司資訊

公司名稱:KryptoGO(重量科技股份有限公司)

成立時間:2019/1/1

產品名稱:GoTrace

上線時間:2019/12/1

公司人數:12人

官方網站|Facebook|新創資料庫