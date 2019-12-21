KryptoGO將於年底推出產品GoTrace，實現區塊鏈「實名制」，協助金融機構與政府機關進行AML交易監控。

編按：因應全球虛擬貨幣交易盛行，為了防堵洗錢漏洞，國內相關機關進行多次研商，隨後達成初步共識：贊同虛擬貨幣必須納入洗錢防制體系管理，擬(2019)下半年子法上路。

KryptoGO是今年甫成立的區塊鏈服務團隊，致力開發Regtech（監理科技）技術；創辦人歐曜瑋 (Kordon) 是前 COBINHOOD 總經理，對區塊鏈產業環境有一番見解，「過去在 COBINHOOD 及 DEXON 的創業經驗讓我有所體會，ICO(Initial Coin Offering)的熱潮已經褪去，但區塊鏈應用還是沒有落地、走進人們的生活。」

歸究原因，歐曜瑋認為最大的阻力是其匿名性，一旦交易所、錢包公司無法利用區塊追蹤到實際交易用戶，不免增長洗錢風險；若要提升大眾對區塊鏈的接受度，最好的因應方式便是發展監管科技工具、協助金流透明化，「藉由即時追蹤區塊鏈每一筆交易，讓政府與民眾不再認為區塊鏈是金融犯罪洗錢的溫床。」

KryptoGO團隊。 侯俊偉攝

將興趣轉化成創業動力：開發GoTrace，實現區塊鏈「實名制」

回想當初為何決定要做區塊鏈？歐曜瑋提及自身的技術背景，從區塊鏈開發底層到應用端、接觸各種不同技術，「我剛開始只是單純好奇，帳本資料如何同時被各個節點儲存；後來明白區塊鏈技術能將代幣經濟去中心化，解決拜占庭將軍問題，便覺得這個技術實在太厲害了。」由興趣產生源源不斷的創業動力，從此便與區塊鏈結下不解之緣。

編按：「拜占庭將軍問題」指在分布式計算中，不同的電腦通過通訊交換資訊達成共識，並按照同一套共同作業策略行動，藉此避免惡意節點、被蓄意破壞者控制的情況。普遍認為區塊鏈的共識機制，能夠解決拜占庭將軍問題的核心。

KryptoGO 目前正測試中、預計將於年底正式發佈的產品 GoTrace，協助金融機構與政府機關進行AML交易監控。「我們不僅能做到 KYC (Know Your Customer)，而是更進一步KYCC (Know Your Customer’s Customer)，讓交易所能夠完全掌握業務金流。」歐曜瑋表示，藉著交叉比對鏈上交易數據、其他資料源及鏈下錢包，推理用戶身分的準確度是 95%，「我們要做區塊鏈『實名制』，將難懂、分散的每一筆交易資料貼上地址標籤，讓機構方便追蹤客戶交易行為或資產指標，有助於確保合規性並實現自動風險控制。」

年底預計產品上市，同步進行種子輪募資

目前，虛擬貨幣交易市場並沒有受到嚴格監管，而 KryptoGO 的出現恰恰反映國際監管體系逐漸對加密貨幣管制產生重視。

「大規模監管可能會對加密貨幣的分散化產生負面影響，但為了使技術和市場合法化，我認為有其必要。」歐曜瑋補充：「現在傳統銀行多數不做交易所的生意，並不是因為金管會銀行局禁止，而是因為虛擬貨幣的監管成本與風險對它們來說太高，這正是 KryptoGO 想要解決這項問題，改善從真實世界法幣到虛擬世界中虛擬貨幣的金流追蹤與交易分析、監控。」

短短成立一年，並在今年入選「亞洲．矽谷計畫執行中心」與美國矽谷創業學校 Draper University 合辦創業英雄營的歐曜瑋，以過去學界與工作經驗的人脈快速組織團隊，推進產品 GoTrace 的開發，「GoTrace 目前已經有客戶在等，我們目前預計今年12月上市，同時將啟動種子輪募資。」緊接著又入選加州大學柏克萊分校 Blockchain Xcelerator ，並即將飛往舊金山參加計畫的 Kordon 說道。

創業快問快答

Q：目前該服務的獲利模式為何？

A：與各家廠商策略聯盟，串接API向上提供單一易用的介面，並且將KYC/AML的費用攤提掉，取得更好的價格優勢；此外，整合各家風險評估報告，提升產品的中立性，隨著客戶數量的增加可以以量制價。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：重量科技（KryptoGO）希望能協助企業導入區塊鏈技術，將既有的商業模式結合代幣經濟，從APP走向DAPP，提供企業一站式的服務與最專業的區塊鏈技術領導廠商。

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

A：必須在短時間內在深度學習演算法上面尋求突破，才能成為最精準可靠的區塊鏈資料分析平台。目前積極在募資並全力擴編區塊鏈專業人才進行產品精進。

公司資訊

公司名稱：KryptoGO（重量科技股份有限公司）

成立時間：2019/1/1

產品名稱：GoTrace

上線時間：2019/12/1

公司人數：12人

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