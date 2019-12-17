Instagram透過AI工具自動過濾貼文中是否有霸凌內容，若違反則會跳出對話框告知用戶「此內容與其他被舉報的文字相似」，並建議用戶重新編輯內容。

受到全球年輕人喜愛的圖像社交平台Instagram，今起將其反霸凌政策從評論內容，擴大範圍至用戶的貼文內容，嚴格禁止任何帶有暴力辱罵文字的言語暴力。

若用戶編輯貼文時，Instagram透過人工智慧（AI）工具自動過濾貼文中是否有霸凌內容，若是照片或影片的配文、字幕中帶有「可能令人不悅或有攻擊性」的內容，則會跳出對話框告知用戶「此內容與其他被舉報的文字相似」，讓用戶可選擇重新編輯內容，但用戶若認為是Instagram的判斷錯誤，也可直接忽略提醒並直接分享。

Instagram的反霸凌通知已陸續在部分國家/地區推出，未來幾個月會推展至全球市場。

Instagram於7月份首先透過AI工具審查評論內容，並在評論違反反霸凌政策時跳出對話框提醒，而這次推出的「反霸凌貼文提醒」功能就是這套AI工具的延伸應用。Instagram表示，提醒用戶重新編輯內容以避免發布可能傷害他人的內容，對打擊網路霸凌已漸有成效。

為解決平台上的霸凌問題，Instagram陸續推行多項反霸凌策略。 shutterstock

Instagram為有效解決平台上的網路霸凌行為，而陸續推行了一系列的反霸凌政策。去年10月，Instagram發布一項「限制」功能，讓受到霸凌的用戶可以主動屏蔽欺凌自己的施暴者，同時也在去年開始透過AI工具，過濾有攻擊性的評論內容，並主動檢測照片和字幕中的霸凌行為。

Instagram表示，除了限制霸凌行為之外，同時也協助用戶更了解哪些是基於反霸凌政策所不允許的內容，以及什麼狀況可能違反Instagram的規則。

資料來源：Instagram、The Verge