遠東國際商業銀行「Bankee社群銀行」走在FinTech金融科技時代前端，獲邀參加2019新加坡金融科技展，是「台灣館」唯一的參展銀行。

領先台灣，世界首創，遠東國際商業銀行「Bankee社群銀行」走在FinTech金融科技時代前端，獲邀參加全球最大規模2019新加坡金融科技展，是「台灣館」唯一的參展銀行，強勢綻放光芒之際，創新的共享經濟商業模式引爆熱門話題「Bankee是什麼?」

新加坡金融科技展（FinTech Festival）是全球規模最大，以金融科技為主題的活動，今年於11月11日至13日登場，創下了130國、6萬人與會的驚人紀錄，台灣由金管會、金融總會、國發會、資策會暨金融科技創新園區及國內技術領先的團隊共同參與。遠銀Bankee取得台灣銀行業界首張門票，不僅因為它是金融科技創新園區的創始會員，更因為它社群銀行的創新商模，躋身各大FinTech科技廠商之間，顯得特別突出。

全球最大的新加坡金融科技展吸引130國共同參與，左下為台灣國旗。 遠東國際商業銀行

遠銀Bankee開放型金融平台有兩大關鍵作法，一是與跨業新創業者策略性合作，打造強強聯手、共生共享的「金融生態圈」，推出各項創新金融商品與服務，讓客戶擁有更多選擇；二是以社群為核心概念，讓平台上的顧客，透過共享經濟機制，成就每位客戶成為網路銀行家。

此次新加坡金融科技展中，以社群平台為核心的德國Fidor Bank、強調人工智慧工廠的西班牙數位銀行BBVA、運用大數據展示微利貸產品的中國微眾銀行、以開放平台串接API推出各種金融商品的香港APIX…等，所傳遞出的理念也都與台灣遠銀Bankee社群銀行不謀而合：以共享經濟為核心、開放金融平台BaaP (Bank-as-a-Platform)為主軸，提供各類型API將不同的商業模式嵌入Bankee，再通過這些API提供各類金融服務，從而形成共享、開放的經濟平台。

遠銀Bankee為台灣唯一參展銀行

新加坡為當今FinTech重鎮，政府與民間齊心發展金融科技，配合差異化監管方式，加上簽訂舉世最多的跨國產業發展合作協議，運用金融科技展等諸多管道加速締造國際化產業連結，蓬勃帶動FinTech產業，值得台灣借鏡。

此次躍登國際，遠銀Bankee與德國Fidor Bank、西班牙BBVA、全球最大區塊鏈聯盟R3等金融科技業皆有多方交流，社群共享經濟模式受到高度肯定。遠銀數位金融事業群戴松志副總表示：「為期3天的金融科技展，遠銀Bankee全球首家共享經濟平台，受到多家國際媒體採訪、新創公司洽談合作可能，也受新加坡金融科技孵化器邀約，期能將遠銀Bankee創新商模帶進新加坡。此次獲邀參展，肯定了遠銀Bankee的創新商模能應用落地與實現，讓世界看見遠銀Bankee真實豐富、創新科技的能量蘊含，接軌國際。」

Bankee從共享經濟出發 幫助e世代成為網路銀行家

「『創新』是遠銀Bankee的使命，從共享經濟的角度出發，提供25至40歲千禧世代的年輕人一個成為網路銀行家的機遇。」遠銀數位金融事業群副總經理戴松志分享，把「Banker」的r轉型為「e」，「是希望每個人都能由顧客成為網路銀行家」當初在構思Bankee時進行了多場千人規模的問卷調查及焦點團體訪談，為的就是希望能提供給目標群眾最適切的金融服務。

周昕妤部長說明，Bankee申請23項專利，結合四大首創：社群銀行、社群變現機制、擴增實境AR信用卡/金融卡、APP遊戲化等社群元素，提供多元金融服務，包含：信用卡、數位帳戶、理財、貸款等社群金融商品，幫助年輕夥伴建立理財規劃能力，獲取財務自由，還能進一步展開斜槓事業，藉由Bankee創新開放性社群金融平台（BaaP）達到共創、共享、共好，手機就是數位分行，善用個人網路資源創造擁有經濟後盾的未來。

Bankee圓夢從台灣走向國際

Bankee社群銀行於開發之際即鼓勵年輕人勇敢追求夢想，周昕妤部長舉出實例，自從去年11月Bankee問世以來，上市半年即獲業界、年輕世代肯定，登上年輕世代風雲榜最佳創新商業模式獎，挖掘年輕世代正能量故事，如：守護海洋的小琉球島主陳瑋萱(阿酸)、為台爭取奧運獎牌夢想的職業滑板手柯家恩…等激勵人心故事，藉由紀錄並分享一個個精彩故事，透過社群擴散讓正能量在每個角落無限循環，鼓勵年輕世代勇敢面對生命挫折及挑戰，打造自己成為創意、韌性與學習力的斜槓青年，一起為社會共好的終極目標而努力。「Bankee」躍身為最潮的搜尋字，引領著年輕網路銀行家躍上舞台發光發熱，「我的故事從Bankee開始。」而遠銀Bankee的故事，在新加坡開啟嶄新的篇章。