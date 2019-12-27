特斯拉（Tesla）公布明年新的充電站規劃，近期也向台灣車主發送新的軟體更新，輔助駕駛功能不僅更優化，甚至可以在車上玩遊戲。

鮮少在台灣舉行媒體活動的特斯拉（Tesla），今年首度參與「2020世界新車大展」。根據交通部公路總局數據，今年1-11月新登記的純電動汽車共有1,581輛，光是特斯拉占比就超過6成，可見對於台灣純電車發展的重要性。

官方也趁這個機會，公布明年新的充電站規劃，近期也向台灣車主發送新的軟體更新，輔助駕駛功能不僅更優化，甚至可以在車上玩遊戲。

Model 3單月掛牌數破千，台灣將導入新一代快充座

「電動車時代已經來臨。」特斯拉台灣區總經理詹依宛表示，在平價版的Model 3登台後，光是今年12月Model 3單月掛牌數就破千，累計掛牌數接近2,500輛，並樂觀表示，明年將迎來更大幅度的成長。

從台北到台東，目前全台共有16座超級充電站，以及超過1,000座的目的地充電站，最新位於嘉義太保的超級充電站，在今（27）日正式啟用，新竹竹北的站點會在農曆年期間對外營運。

特斯拉充電設備，共分為「超級充電站」、「目的地充電站」兩種，充電都是免費。目前全台有16座的超級充電站，使用的是特斯拉第二代（V2）超級充電器，只需要30分鐘就能充飽電，滿足緊急狀況需求。

而裝設在商場、旅館、餐廳，以及自家用的充電樁，屬於「目的地充電站」是一般特斯拉專屬的基礎充電設備，每小時充電量約為7.0-15.8度電，換算下來可以行駛35~79公里。

特斯拉目前全台共有16座超級充電站，以及超過1,000座的充電站。 高敬原攝影

在Model 3的加持下，銷量大幅提升。特斯拉2020年將擴充充電站據點，明年高雄、宜蘭都會再增設快充站，目標數量成長到25座，民眾要放心環島完全不是問題。

詹依宛更透露， 台灣將成為亞洲首批導入第三代（V3）超級充電器的國家，只需要15分鐘就能充飽電，跟上一代相比，可以節省車主 50% 的充電時間，就算只充五分鐘，也能擁有150公里的續航力，足夠一般日常通勤使用，屆時民眾充電體驗將進一步提升。

台灣對於電動車的接受度逐漸提高，詹依宛分享一個有趣的數字，有高達80%的台灣特斯拉車主，都有在家中額外安裝充電座，「這個比例是亞洲之冠」。據統計，目前全台已經有超過1,000個社區大樓，透過特斯拉充電部門與授權合作廠商的規劃，安裝家庭充電座。

台灣國土面積小，以特斯拉單次續航力300到400公里，加上全台快充、充電站持續佈點的趨勢來看，已經不太需要擔心沒電的問題。

導航軟體升級，能自動超越烏龜車

特斯拉與其他車廠最大的不同，在於會透過定期軟體更新，持續優化功能。特斯拉本月才剛進行一次軟體更新，新增的自動輔助導航駕駛NoA（Navigate on Autopilot）是一大亮點。

輔助駕駛軟體（EAP）是特斯拉的招牌特色，過去的版本可以讓車子在城市、高速公路等固定道路上，依照地上的標線，在與前車維持特定距離、設定速限的情況下行駛，駕駛只需要手握方向盤。不過仍有不少限制，例如無法引導車輛超車、不會自動切換車道、不會下交流道，更無法辨識紅綠燈號，只能傻傻地一直向前行駛。

自動輔助導航駕駛NoA可以根據駕駛設定的目的地，導航車子到交流道出口，也會判斷前方車子的車速、是否塞車，自動進行車道變換，超越烏龜車。 高敬原攝影

最新開放的自動輔助導航駕駛NoA，在前一代的基礎上強化輔助駕駛能力。詹依宛解釋，NoA可以根據駕駛設定的目的地，導航車子到交流道出口，也會判斷前方車子的車速、是否塞車，自動進行車道變換，超越烏龜車。

充電太無聊？拿起搖桿玩遊戲吧

為了排解車主等待充電的時間，特斯拉也特別示範新一代的車內娛樂系統，特別加入多款遊戲，還能連接遊戲搖桿，車主跟副駕駛座乘客，可以一起對打打發時間。

新一代的車內娛樂系統，特別加入多款遊戲，還能連接遊戲搖桿。 高敬原攝影

官方表示，這款附有搖桿的遊戲，只有在車輛靜止時才能使用，為了駕駛安全，在行車期間不能玩這款遊戲。

責任編輯：陳映璇