台北世界新車大展本週登場，各國汽車大廠將在這次車展中，向外界展示最新的電動車，宣告2020年汽車產業迎來全新風貌。

兩年一度的「2020世界新車大展」將在28日於台北南港展覽館登場，這是台灣最大型的車展，本次共有超過4,000個攤位、34個汽車品牌、超過300款新車展出，規模堪稱歷年最大。

今年的車展之所以值得關注，除了有超過10家車商展出電動車，關鍵在於有許多已經量產，且明年將在台灣上市的電動車款展出，意味著2020年的台灣車市，將不再只有特斯拉獨領風騷，台灣有機會邁入電動車元年。

全球電動車市場持續加溫，但台灣市場反應卻稍顯冷落、掛牌數量成長也有限，主要原因，是市場上能選擇的產品非常有限。 根據交通部公路總局數據，今年1-11月新登記的純電動汽車共有1,581輛，光是特斯拉占比就超過6成。

但這樣的情況，將在2020年迎來一波改變，從這次車展中，不難看出2020年將是台灣電動車大爆發的一年，至少有6家車商，都將展出已經量產，且將在明年於台灣上市的電動車。

電動車元年2020啟動，6家車商蓄勢待發

車商 車型 裕隆日產（Nissan） Nissan Leaf 保時捷（Porsche） Taycan 賓士（Mercedes-Benz） EQC 奧迪（Audi） E-tron 捷豹（Jaguar） I-Pace 特斯拉（Tesla） Model S、Model X、Model 3 2020年台灣量產電動車

今年台灣的電動車市場，車款選擇仍不多，以特斯拉Model 3，以及裕隆日產「Nissan Leaf」為主。2020年對台灣車市來說會是非常重要的一年，因為許多國外車廠，都將在台灣推出電動車產品，市場將越來越熱鬧。

保時捷（Porsche）預計在明年第一季，推出首款純電四門轎跑車「Taycan」，這次車展是實車首次在台亮相，正式宣告保時捷進入電動車時代。Taycan最受外界議論的是價格，光是基礎款「Taycan Turbo」售價就高達150,900美元（約474萬元新台幣）。

高價並沒有嚇跑顧客，Taycan在10月亮相後，全球已經收到3萬張訂單，據悉台灣也已經有超過700張預接單。

賓士（Mercedes-Benz）將展示旗下節能子品牌EQ，首款純電量產車「EQC」；奧迪（Audi）第一台量產的全電動SUV 「Audi E-tron」、10月在台發表上市的捷豹（Jaguar）純電跑車型SUV「I-Pace」將在車展上較勁。

除了實際量產的電動車，其他像是豐田（Toyota）、Infiniti、BMW等車商，也都會展出純電概念車，讓民眾感受純電交通的未來。

嚴陳莉蓮拚改革，裕隆集團受矚目

裕隆集團董事長嚴凱泰病逝後，由執行長嚴陳莉蓮接班，本月剛好滿一年。11月裕隆公布最新財報，前三季累計虧損達25億元，是裕隆成立以來首次出現全年赤字的狀況。

嚴陳莉蓮的改革路做了不少嘗試，如過去只為自家代工的華創車電，開始為義大利重機品牌亞帝發（Adiva）、法國電動物流車Muse代工，希望透過累積多年的研發設計能量，爭取訂單生意。

因此，這次車展裕隆集團端出什麼菜，格外受外界關注。

裕隆日產（Nissan）先前推出的電動車Nissan Leaf，從九月起陸續交車。 Nissan

今年車展上，納智捷（LUXGEN）會以休旅車作為主秀車款，同集團的中華菱利，將展出電動車e-Veryca，先前中華郵政已經下單採購，作為郵務用途；裕隆日產（Nissan）先前推出的電動車Nissan Leaf，從九月起陸續交車，在這次車展中，也會公開亮相。

特斯拉首度參展，Model 3現身

聖誕節前夕，特斯拉（Tesla）股衝破420美元，市值來到766億美元（約2.3兆元新台幣），成為僅次豐田、大眾，全球排名前三大的車廠。特斯拉在電動車、自駕車的創新，深深影響全球交通產業，根據外媒《Inside EVs》數據，去年（2018）年全球電動車總銷量，比起同期成長40%。

除了各車廠紛紛展示自家電動車實力，今年特斯拉首度參與成為車展一大亮點，除了旗下Model S、Model X等，八月才剛發表的Model 3也會現身展區。

華爾街分析師布萊克（Gary Black）認為，特斯拉在電池技術上占有優勢，續航力成為對抗其他傳統車廠的優勢。他預估，到了2024年特斯拉將占美國整體車市的10%。

今年八月特斯拉在台灣發表Model 3後，預期今明兩年銷售將迎來穩定成長。 Tesla

各家車產陸續推出電動車產品，對消費者來說，價格、續航里程、充電體系仍是決定是否選擇電動車的關鍵因素。除了特斯拉有自己的充電樁，台灣福斯集團暨台灣奧迪總裁年初受訪時曾表示，已與台達電合作電動車充電基礎設施，要找出適合台灣本地的充電解決方案；裕電公司也積極設置公規充電樁。

從今年車展的趨勢，不難看出台灣社會對於電動車的環境，慢慢變得友善，但設施、配套是否能跟上，仍考驗車商與政府。

責任編輯：陳映璇