高通台灣創新競賽，本次決賽經過一個上午的展示與討論後，由業界專家組成的評審團選出一支優勝與兩支優選隊伍。

美國高通公司今日透過旗下子公司高通技術公司揭曉首屆2019年「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge）優勝名單。第一名由RelaJet Tech Co.（洞見未來科技股份有限公司）贏得，榮獲獎金12萬5 千美元；International Trust Machines Corporation （國際信任機器股份有限公司）與Lixel Inc.（幻景啟動股份有限公司）則分列第二名與第三名，各獲得獎金10萬與7萬5千美元。除了獲獎團隊獲得獎金外，高通將持續協助所有入圍團隊鏈接國際市場。

今年高通宣布啟動「高通台灣創新競賽」獲得熱烈回響，並吸引了逾百支新創團隊報名。高通於七月公布入圍團隊名單，除提供各入圍團隊1萬美元入圍獎金外，高通提供團隊育成計畫，包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請之誘因；高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權、經濟、商業指導等方面之培訓。

本次決賽經過一個上午的展示與討論後，由業界專家組成的評審團選出一支優勝與兩支優選隊伍。本次競賽獲得冠軍的團隊RelaJet，研發區隔不同人聲的人聲分離引擎，使助聽器使用者能專注地接收特定人士的聲音。第二名為ITM，提供區塊鏈擴容解決方案（Blockchain Scaling Solutions）的區塊鏈IC整合技術（Blockchain–enabled IC）及清算鏈下數百萬筆資料的單獨主鍊交易（a single mainchain transaction）。Lixel則獲得第三名，運用光場技術與互動感應器，開發平面型顯示裝置的光場飄浮影像技術。除了優勝獲獎隊伍之外，高通也將持續運用其全球產品開發及行銷團隊，持續協助入圍團隊鏈接國際市場，展示台灣新創團隊的潛能與實力。

科技部次長許有進指出：「新創公司作為帶動科技應用的火車頭，是科技部近年來致力培養的重心之一。科技部也因此設立 Taiwan Tech Arena (TTA) 國際新創基地，讓台灣的新創能量被國際看見。今年高通技術公司在台灣推出『高通台灣創新競賽』，以國際科技領導企業的優勢支持台灣高科技產業的新創發展，提供資金與技術支援，並與TTA一同合作，協助團隊鏈結國內外社群，對台灣新創產業而言是難得的機會。期許台灣未來能孕育出更多優秀的新創公司，協助台灣在全球科技發展與應用擁有一席重要地位。」

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「今年第一屆『高通台灣創新競賽』入圍團隊非常多元，均為台灣新創生態圈卓有聲譽、技術領先的公司。這些團隊運用物聯網、AR、機器學習、區塊鏈等科技，開發智慧醫療、智慧工業、智慧城市等相關應用，在在展現台灣新創圈的潛力與可能。今年是首屆高通台灣新創競賽，而明年第二屆『高通台灣創新競賽』馬上就要起跑，並將於近日內公布活動細節，歡迎台灣新創團隊踴躍報名。」