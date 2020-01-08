透過可擴展、可訂製和低功耗的自動駕駛平台和高通Snapdragon Ride™自動疊層為自動駕駛做好準備。

美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日在2020年度消費性電子展（CES）上推出了公司廣泛的汽車產品組合中最新平台 – 全新高通Snapdragon Ride™，作為汽車產業最先進、可擴展和開放的自動駕駛解決方案之一，其平台內包括Snapdragon Ride™ Safety系統單晶片（SoC），Snapdragon Ride™安全加速器（Snapdragon Ride™ Safety Accelerator）和Snapdragon Ride™自動疊層（Snapdragon Ride™ Autonomous Stack）。

Qualcomm

Snapdragon Ride旨在通過利用其高性能、高效能硬體、產業領先的人工智慧技術，以及開創性的自動駕駛疊層以解決自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性，提供全面、高成本效益和高能源效率的系統解決方案。 Snapdragon Ride系統單晶片、加速器和自動駕駛疊層的獨特組合為汽車製造商提供了可擴展的解決方案，旨在支持自動駕駛系統的三個產業領域，即用於車輛的L1 / L2主動安全先進駕駛輔助系統，包括自動緊急剎車、交通標誌識別和車道保持輔助功能； L2 + 便利型先進駕駛輔助系統，適用自動高速公路駕駛、自動停車於在走走停停的城市駕駛；以及L4 / L5全自動駕駛，用於城市自動駕駛、無人計程車和無人機器人物流。

基於Snapdragon汽車系統單晶片和加速器系列的Snapdragon Ride平台基於可擴展和模組化的異構高性能多核CPU，高能效人工智慧和電腦視覺引擎與業界領先的GPU。結合系統單晶片和加速器的平台可以根據各市場劃分需要使用，提供業界領先的熱效率，從用於L1 / L2應用的每秒30兆次（TOPS）運算表現，到用於L4 / L5駕駛所需的130W以上的700 兆次（TOPS）運算表現。因此，該平台可以採用被動冷卻或風冷設計，從而降低成本並提高可靠性，避免對昂貴的液冷系統的需求並簡化車輛的設計，擴大電動汽車的行駛範圍。 Snapdragon Ride系統單晶片和加速器專為功能安全的車輛安全完整性（ASIL）D等級系統而設計。

Snapdragon Ride預計將於2020年上半年可提供汽車製造商和一級供應商進行預開發。高通技術公司預計搭載Snapdragon Ride的車輛將在2023年量產。

高通技術公司產品管理高級副總裁Nakul Duggal表示：「多年來，我們一直在高性能，高度智慧的駕駛艙和互聯汽車解決方案的大規模部署中不斷展現出自己的才華，這些解決方案可以在功率受限的環境中在幾乎各種類型的汽車上運行。今天，我們很高興地介紹我們的第一代Snapdragon Ride平台，該平台具有高度可擴展性，開放性，完全可定製性且具有高度功耗優化的自動駕駛解決方案，旨在滿足從新車評價計劃（NCAP）到L2 + 高速公路自動駕駛到自駕計程車的一系列需求。此平台結合高通Snapdragon Ride 自動疊層或汽車製造商或一級供應商的運算法，可加速在大眾汽車市場部署高性能自動駕駛。過去幾年來，我們一直在研究和開發我們的新自動駕駛平台以及隨附的駕駛疊層，從數據分析中識別挑戰並收集洞見，以處理汽車製造商想要解決的複雜問題。」

高通技術公司領先業界的安全系統單晶片和加速器硬體和軟體解決方案

雖然高通認為下一波創新浪潮可能會在L2 +便利型先進駕駛輔助系統領域中出現，但Snapdragon Ride中使用的硬體解決方案已從系統單晶片轉變為主動安全先進駕駛輔助系統，在法規要求下到高度可擴展多個系統單晶片的體系結構和專用的自動駕駛加速器，可實現全自動的自動駕駛系統。

高通技術公司的先進駕駛輔助系統系統單晶片和加速器系列是基於為應用程式需求而設計的異構計算功能的基本方法。這些先進駕駛輔助系統系統單晶片和加速器有效地管理來自車載系統的大量數據，並可利用高通技術公司的下一代人工智慧引擎；相機傳感器的圖像訊號處理器；用於傳感器訊號處理的增強型DSP；用於計劃和決策的高性能CPU；先進的GPU技術可提供高階視覺化和身臨其境的用戶體驗；系統單晶片和自動駕駛加速器上的專用安全子系統。高通技術公司透過自動駕駛加速器將低功耗運算功能帶入主流車輛，主流汽車產業迄今在很大程度上無法使用該功能，主因於極其複雜和昂貴的散熱解決方案的功耗要求使這些解決方案根本無法擴展。

介紹Snapdragon Ride自動疊層

高通技術公司的新型特製自動駕駛軟體疊層已整合至Snapdragon Ride中，該模組化和可擴展的解決方案可供汽車OEM和一級供應商使用，以加速其開發和創新。該軟體疊層可為複雜的使用案例提供優化的軟體和應用程式，例如自動導航、似於人類行為的高速公路駕駛，以及選擇模組化選項如感知、在地化、傳感器融合和行為計劃，協助提升日常駕駛的安全性與舒適度。Snapdragon Ride的軟體基礎架構支持共同容納客戶專屬疊層組件與Snapdragon Ride 自動疊層組件。

高通技術公司的整合式車用平台提升公司在車聯網、車載資訊娛樂系統、以及車內互聯領域的領導地位，訂單總值超過70億美元。高通技術公司是車聯網與汽車藍牙連接的領導半導體供應商，已贏得全球25家汽車製造商中19家的車載資訊娛樂與數位座艙系統平台訂單。目前全球所有主要汽車製造商都使用高通在車聯網、車載資訊娛樂系統和連接方面廣泛的汽車解決方案組合，並繼續與高通技術公司一起提供包括Snapdragon Ride等安全、強大和高效的汽車解決方案。

Snapdragon Ride整合了汽車生態系統的專業知識以滿足汽車相關標準以及安全硬體和軟體的基礎設施。

Arm汽車和物聯網業務線副總裁Chet Babla表示：「整合了最高級別功能安全性的解決方案對於大規模部署先進駕駛員輔助系統和自動駕駛汽車至關重要，行動的未來要求整個產業一同合作，而我們與高通技術公司正在開展的將Arm功能安全解決方案整合到Snapdragon Ride正是透過共同努力改善自動駕駛技術安全性的一個例子。」

新思科技行銷與IP策略資深副總裁John Koeter表示： 「新思科技在ISO 26262認證、AEC Q100和品質管理方面的IP投資簡化了新一代和先進駕駛輔助系統的開發。將新思科技的汽車級DesignWare® Interface IP，ARC®處理器IP和Self-Test and Repair (STAR) Memory System™ 與Snapdragon Ride結合使用，可支持高通技術公司實現高水平的功能安全性，並加速對其系統單晶片的認證 。」

BlackBerry QNX資深副總裁暨聯合負責人John Wall表示：「BlackBerry QNX很高興被高通技術公司為Snapdragon Ride所選用。安全用QNX® OS和安全用QNX® Hypervisor都為自動駕駛平台提供了安全、牢固和可靠的軟體基礎。我們期待能與高通技術公司在現有的合作上持續加深關係，並進一步擴展到自動駕駛領域。」

英飛凌汽車矽谷創新中心負責人Ritesh Tyagi表示：「英飛凌提供使汽車更安全、智慧、環保的核心半導體技術已有長遠歷史。我們的AURIX™ 微控制器與我們在可靠運算領域的專業知識相結合，是安全性至關重要的汽車應用的基本構建模組。英飛凌與高通技術公司之間的設計和提供可靠、可擴展和低功耗的運算系統的工作，能夠幫助推動市場朝著更廣泛地部署高度自動化車輛的方向發展。」

Elektrobit美洲區副總裁Artur Seidel表示：「我們很高興與高通技術公司合作開發可擴展的下一代AUTOSAR架構以滿足客戶需求，整合EB corbos軟體與Snapdragon Ride。我們期望採用高通公司技術的產品能夠使一級製造商和OEM更快速、高效、輕鬆地將先進的自動駕駛系統引入量產車。」

安森美半導體汽車感測部門副總裁/總經理Ross Jatou表示：「安森美半導體很高興將我們的先進駕駛輔助系統傳感器系列整合至Snapdragon Ride中。透過與高通技術公司緊密合作，我們確保了與高通技術公司處理器和軟體的無縫、強健的互通性，這有助於OEM和一級供應商迅速且有成本效益的推出下一代解決方案。此外，能增加駕駛艙內功能的靈活性，如在車載資訊娛樂系統電腦駕駛艙和自動駕駛系統增加駕駛監控和艙內監控，應大大加快這些新的安全性和便利性功能的可得性。」

Snapdragon Ride的優勢