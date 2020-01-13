Facebook將在春季發布新版使用者介面，不僅撤下在頁頭的「Facebook藍」工具列，搭配簡潔的設計與直覺的圖示，為Facebook帶來全新風貌。

Facebook在去年F8開發者大會中表示，將順應潮流推出簡約設計的介面，根據《CNET》報導，Facebook預計將在今年春季之前發布嶄新的使用者介面，不僅將撤下在頁頭的「Facebook藍」工具列，還搭配簡潔的設計與直覺的圖示，為Facebook帶來全新風貌。

Facebook新介面設計，經典的藍色調，存在感降低許多。 nevodka via shutterstock

Facebook已開始邀請少數用戶體驗新介面，用戶若是在登入Facbeook時看到彈窗邀請協助測試「新版Facebook」，就表示獲得了試用新版的資格，用戶可將使用心得回饋給Facebook，作為設計、改善功能的參考。用戶可自行選擇白色、亮色、深色系的頁面背景，這也是目前Android裝置、iPhone、與多數電腦都已搭載且當前流行的使用介面設計。

從目前釋出的新版Facebook介面可見，Facebook已將原本上方具有搜尋、用戶首頁、Messenger等功能的藍底工具列刪除，同時也將四列分割的介面改為三列分割，並且放大用戶最常閱讀的中間動態牆區域，並且比照行動版Facebook將好友限時動態移到頁面上方，讓用戶在各個裝置的體驗都更加一致。

此外，新版Facebook也會跟上新版Messenger的「瘦身」計畫，縮減程式大小並加快檔案傳輸速度，同時也會新增日前Facebook所提的端到端加密與隱私內容保護等安全設計。

去一年Facebook飽受用戶個資外洩、侵犯用戶隱私、假新聞氾濫等爭議，隨著新介面即將推出，相信也能擺脫部分負面觀感。

資料來源：CNET、Engadget