台灣出現首例武漢肺炎案例，進入防疫備戰，電商平台紛紛指出口罩賣到缺貨，各大旅行社的武漢旅遊團也喊卡。

武漢肺炎疫情爆發至今，台灣共有8例疑似病例，其中6例已排除。但就在昨天（21），疾管署臨時召開記者會，公布剩餘的2例中，一人確診感染武漢肺炎。

現在，台灣全國已開始加緊戒備防疫。從眾電商平台的業績可以觀察到，近兩週醫療口罩的銷售量攀高；另外，在武漢旅遊的部分，國內的大型旅行社也紛紛做出相對應的停團、改期。

電商口罩大賣，登上熱搜關鍵字

受到武漢肺炎疫情影響，台灣電商平台掀起一波口罩搶購風潮。PChome 24h購物就表示，從一月中口罩的買氣開始一路攀升，目前成人口罩近兩週銷量已成長4倍。momo富邦媒也表示，近期的口罩銷量較平日成長10倍。

在生活市集站上，由一月至今，整體口罩商品銷量已較上個月飆升超過8成，「口罩」也一舉躍升全站近一週熱搜商品前10名。在台灣樂天市場，站上今日銷售排行榜前十名中，「口罩類品項」就占了6名。

PChome 24h購物指出，成人口罩近兩週銷量已成長4倍。 PChome

另外，遠東集團旗下的friDay購物也觀察到，一月至目前為止站上關鍵字搜尋，「口罩、消毒液、香皂」等日常清潔防護商品搜尋較前兩週急速爆量千倍，也造成了新的「囤貨潮」。

目前，PChome 24h與friDay購物站上的N95口罩都幾乎銷售一空。但眾電商平台都指出，接下來全站口罩將持續補貨、增加備貨量，希望可以因應消費者的需求。

針對國內的搶購口罩潮，行政院院長蘇貞昌表示，目前國內備有超過4,400萬副外科口罩、193萬副N95口罩，會視需求隨時釋出， 請民眾不需恐慌、也不必囤積。

交通部協調旅行社停止武漢進出團，旅行社紛紛響應

隨著武漢肺炎疫情在國際出現許多病例，交通部部長林佳龍也表示，中央流行疫情指揮中心對於武漢旅遊疫情建議已提升到第三級警告，並呼籲國人非必要勿前往該地區。

對於武漢旅遊疫情建議，中央流行疫情指揮中心已將其提升到第三級警告（Warning）。 衛生福利部疾病管制署

而已購買旅遊行程的旅客，因不可抗因素可以取消行程並退回扣除必要費用之餘額。交通部已協調旅行社停止武漢進出團。 觀光局也於今（22）正式表示，將正式發函給業者，即是起暫停旅行社出團至武漢。

台灣三大旅行社也紛紛針對武漢旅遊做出反應。東南旅遊表示，1-2月的旅行團已協助進行改期，2月以及更往後的行程，則至年後再觀望；雄獅旅遊指出，5月底前武漢、湖北的團已全數下架並暫停銷售，已經購買的旅客無條件退費、協助轉團；可樂旅遊也同樣下架5月底前的武漢團。

針對台灣飛往武漢共計4家航空公司、每週12航班，交通部已請國籍航班妥善評估是否有必要暫停武漢航線，並進一步協調中國東方、南方航空同步評估，但因涉及到台灣民眾春節返國，仍以加強檢疫措施防疫優先。

提醒

防範新型冠狀病毒

1. 入境時如有發燒、咳嗽、呼吸急促等身體不適症狀，請主動向機場、港口檢疫人員報到接受健康評估。

2. 入境14天內如有以上不適症狀，立即撥打1922防疫專線，並依指示就醫。

3. 就醫時請主動告知旅遊史及接觸史。

個人良好衛生習慣

1. 肥皂勤洗手

2. 咳嗽戴口罩

3. 返家更衣沐浴

責任編輯：陳映璇