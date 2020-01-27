年關已至，創投律師分享10本與創業、決策、思維等面向有關乾貨書單，讓你在假期充電的同時，也能充實自己，為再次啟程做好準備。

我很喜歡看書，工作再怎麼繁忙，能看到一本覺得有意思的書，就像身心充電一般的開心，連帶著我女兒也很喜歡閱讀，我們都藉由書本內容通達到不同世界，取得各種觀看世界的新視角。

新年新展望之一是保持多讀書的步調，希望能介紹更多好書給大家，選了10本2019 年我最有收穫的書，拋磚引玉跟大家分享，讓大家7天年假裡也能從文字中找到新的開始！

遠流出版

對於新創公司非常具有直接參考價值的書。尤其若是在做社交或約會App的團隊，很推薦找來看！

書中每一章節都有作者歸結的「爆炸性訣竅」以及「延伸推薦書單」，讓紙本書有點無限延伸的活力，很有呂世浩老師《秦始皇》一書中暫停讓讀者主觀思考的味道，這點我非常激賞！

有些企管書是講經營理念，有些推銷書是客觀教案，但是《爆炸性成長》是作者以個人的約會App公司為例，所有從創業到IPO（initial public offering，首次公開募股）的過程當中，所做的公司重大決定，提供第一人稱回饋，以及投資人的反應給讀者參考。更以可以實際執行的決定、來推導原本設定怎樣做能更好的結論，非常少見。就像一個不藏私的股市老師，誠實面對印證自己操作得失，很有身歷其境的感受。是多數只有抽象理念、或單純斷章取義客觀案例的企管書所不能匹敵的。

遠流出版

有日文譯書的問題，在忠於原著翻譯的狀態下所產生的文法閱讀不順感，但是齊藤孝浩（Takahiro Saito）這本書很簡潔又實在的只用250頁篇幅說明了過去30年與未來的時尚服飾產業「典範轉移」大趨勢，非常值得一讀。

時尚產業的價值是以10年作為一個階段演進，過去世界工廠由日本轉至台灣，到中國，再至東南亞的製造成本低價化趨勢當然很明顯。而上一個時尚典範轉移造就的霸主是「快時尚」，但未來的時尚產業發展，除了成本繼續更低廉外，滿足消費者使用Instagram等新媒體的「個人化」需求，更是重點。

因此下一個時尚產業的典範轉移將會在於消費者「即時選擇」以及「搭配」，消費者的需求是在適當的時機穿出適當的衣物，在未來新世代資訊與物流配合下，目前已經有跡象顯示，未來的時尚產業重點將在於符合消費者「搭配」及「展示」的需求，而非衣物的「持有」需求。

從而折扣與低價可能只是競爭的其中一類方式，新創公司能維持毛利（不進行折扣），但以各種科技配合達成消費者需求的滿足，將會是下一個時尚業霸主。

野人出版

這是創業者應該人手一本的參考書！《創業投資聖經》是我幾年前在亞馬遜上找參考資料時發現的，後來由推手蔣顯斌推薦台灣野人文化推出，AppWorks詹德弘與我一同審定譯本，出版後一時洛陽紙貴，所有矽谷華人投資人、創業團隊人手一本，除了針對專業的投資Term Sheet條款、應用時機進行解釋，更對網路產業投資上的慣例用法以口語方式說明，並增加在地觀點，非常有參考價值。

早安財經

本書以創業案例、淺白問答將創業的財務重心、紀律，以實務經驗化為人人能懂的語言，內容豐富卻平實精彩！是真正印證過、有用的「生意經」！作為輔導創業的律師，自己也是創業者來說，對很多書中訣竅心有戚戚焉，其他沒想過的部份則是如獲至寶。

本書可當作工具書來使用，對於想要就現有事業改善或創業的人有明確的指引。先制定人生規劃，再作事業規劃。對於事業，初期抓緊毛利下限，先求生存，找到穩定的現金流量後，再找到好的業務幫手追求業務成長，時時關心員工、並跟隨自己的熱情、緊抓客戶的需要，就是完整的現金流類型事業的老闆學問。正好符合2020創業回歸企業基本獲利能力的趨勢！

商業周刊

餐飲業是全世界最綿延不絕的創業類型之一，在台灣總是風起雲湧的被注目、作為選擇踏入創業的第一個題目。很有趣的是台灣雖是「美食王國」，國際知名品牌的比例卻不高。餐飲業的性質非常特殊，進入門檻低又普遍毛利低，因此成長潛力低、回報慢，不是傳統投資人有興趣投資的行業，《從0到1》的作者Peter Thiel來台演講時曾再三強調不要選擇餐飲創業。因此我曾在文章中寫過「不建議以開餐廳作為創業題目，但是瞄準餐廳的商業模式卻可能是好創業題目！」（推薦閱讀：餐飲創業二三事，想進這行前這幾件事情得先想清楚）

餐飲創業，是個很吸引人又很困難的題目，Netflix上的《Million Pound Menu》實境秀展示了投資者怎麼評斷是否是能投入資金的餐廳經營計畫，雖然料理好吃是基本產品力，但怎麼實現商業模式和獲利模式才是重點。

假設沒有太多時間看電視節目，可以選擇用一本書的時間幫助自己思索在餐飲創業這條路上該怎麼走。這本書曾經推薦給餐飲業第四代的掌門人，深深觸動餐飲業老闆的心，裡面有人生歷練的抉擇，和一個實際經營者投入全部心力，注重大枝細節後才能融會貫通的成功之道。

李茲文化

以投資人的角度，很認同這本書傳遞的重點：打造一家有賣相的公司、公司能賣得掉才算有（客觀）價值，這點跟創投的價值觀是一致的，畢竟出賣股份才是創投最重要的獲利秘訣。

以協助許多客戶打造商業模式的企業策略顧問來說，我最想要分享給所有老闆在經營事業上，很重要的三個重點，即：專注、打造「系統」、正向現金流。

以自身創立事務所走過16年營運的經驗，我在經營事務所上，做過最棒的決策思考邏輯有三件事情：篩選出具有擴充潛力的服務、找到對的團隊人員、把出價轉變為有約束力的交易。

以這三種身分的經驗來看這本書，很多地方都心有戚戚焉，非常推薦在苦惱怎麼突破自己事業的人看看，雖然書的名字比較通俗，但是內容絕對值回票價。它的新版我還買了好幾本送給創業朋友和團隊夥伴。

平安文化

歷史是一面鏡子，可以讓我們鑑古知今，能照見現在所遇的困境和當前價值，更能夠讓我們訓練自己「思辨」的能力，從中訓練與培養自己看待事情的觀點。

看歷史書理應當像在看故事，好文字可以說出好故事，這本書很適合學習文字表達的方法。另一個特別的是，作者的論述像是RPG遊戲一樣，以第一人稱視角代入，十分引人投入。

「成功與失敗的關鍵，是什麼？」

「在價值混亂、變化快速的時代，怎麼找出自己的出路？」

如果想過這類問題，很適合來看看呂世浩老師的這套書，對於選擇和決策的思考都有助益；至少對我來說，看到的重點是：選擇比努力更重要。常常問題設定正確，答案也就顯而易見了。

因此，關鍵要點是「你能看清楚問題嗎？」讓歷史教教你。

先覺出版

這本書跟呂世浩老師的書相同的一點，是讓讀者學習著思辨，也學習看待事情的不同角度切入思考。書中用了不同案例，讓讀者去練習思考邏輯，判斷什麼是對的或錯的，所謂的「錯」裡面有沒有普通錯誤或更錯誤的程度差別？這本書是訓練獨立思考能力的習慣，訓練自己在下決策的時候，盡可能考慮各種面向。

大家都有聽過這句話，法律是最低限定的道德標準，我要補充的是，法律也是為了保護社會人民某些利益而去設定的。但法規就像把刀，一刀切下去時，一定會有傷害和保全。

但怎樣判斷是對或錯？舉例來說，台灣曾經在2012年設定最低基本工資為著名的22K，立法原意是為了保障勞動者的最低薪酬，但定下去後反而變成許多勞工的最高薪資門檻，成為很多人公認台灣近年錯誤的政策之一。

眼前這件事是對的或錯的？ 這本書正提供了這樣的思辨練習。

先覺出版

法律人的訓練中，很重要的一環是：「談判」，談判的書籍和知識接觸多了，我個人偏好這本，是很不錯的談判工具書。

原本的書名是《Getting More》，為了爭取「整體」更大的利益需要多方的合作，怎麼讓大家願意一起合作，這中間為了達到目標的「技巧」，就是這本書要帶給大家的內容。

假設覺得自己沒有足夠的耐心看完長達數百頁的書，我提供一個能日常練習的小技巧，人跟人之間在談話的時候，其實隨時都在談判，留意、觀察對方的表達和需求，平常就能練習談判的技巧，內化成自己的能力。

天下文化

大概是因為喜歡演奏小號的關係，我在閱讀的時候很喜歡搭配Chet Baker的爵士、卡拉絲的歌聲，知識與音聲齊下，會有充分休憩和充電的感覺。其實所有人在聽音樂的時候，不是聆聽音樂本身，而是音樂與你人生經驗的結合，所以每個人對於同一首音樂的理解、感受都不同。

人是視覺動物，對視覺敘述的能力較強，比如說描述一幅畫帶來的感想，說明顏色的紅藍黃綠相對簡單。但想要形容味覺的感受就相對難了，特別是還要分享體會讓他人理解，就更難。

這件事情我個人是從學習紅白酒的品飲中得到體會，說明品酒滋味要先敘述基本味道，也只能從基礎的其他味道來形容，所以會說覆盆子或洋甘菊的味道，是因為期待別人也知道那些味道（就像是顏色的紅黃藍綠），才能透過言傳來意會味覺。進而或許能衍伸成《神之雫》那樣忘我品飲的出神敘述。

從這個角度來說，形容「聽覺」更是難上加難。

本書是個很棒的示範，學習怎麼透過一個故事來形容感受的事物，不同於解構式的方式，是以「體會式」的方式來表達。有故事的內容表達，才是讓世界駐足停留聆聽你的力量。

《想樂》這本書分享的便是作者楊照聽到的音樂、跟他經歷世界的角度，一本不可多得的音樂書。

責任編輯：陳建鈞

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