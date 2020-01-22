據遠東商銀統計，2019年APP發紅包功能年成長7倍，APP「發紅包」、「發禮金」使用率與接受度大幅攀升。

金融科技普及，遠東商銀APP「發紅包」、「發禮金」，透過LINE個別發送以及群發，幫客戶即時傳遞溫情，無論家人、朋友遠在十萬八千里，遠銀APP都能幫客戶快遞心意。每逢農曆春節，不僅親友之間，不少企業老闆也發現運用APP發紅包更能增添熱鬧趣味，APP發紅包旺季從尾牙、圍爐、開春直到元宵。據遠東商銀統計，2019年APP發紅包功能年成長7倍，旺季佔8成，而「發禮金」功能年成長2.6倍，無明顯淡旺季，可見APP「發紅包」、「發禮金」使用率與接受度大幅攀升。

遠東商銀也將APP「發紅包」功能充分發揮，總經理周添財連續三年除夕夜，都在線上與2,476個同仁家庭共同圍爐。大年夜，同仁與家人在團聚的飯桌上，全家人團圓在一起守著手機幫忙搶紅包、搶好運，增進了家人間的感情交流。2020年，遠銀總經理周添財準備超過4,000組紅包，祝賀同仁獎金禮包鼠不盡，將同仁們緊緊相繫在一起，凝聚團隊向心力，更提升了同仁家人們對遠東商銀大家庭的認同感。

遠東商銀每年皆視獲利情形持續提升員工薪酬競爭力，已連續六年獲選「台灣高薪100指數」成分股。為幫助員工長期、穩定累積財富，遠銀相對提撥30%獎勵金，積極鼓勵同仁加入員工持股信託，遠銀員工持股信託財產專戶持股比例，已位列遠銀前十大股東。遠東商銀將員工視為資產，提供優於勞基法的員工福利，完整的教育訓練以及暢通的升遷管道，創造員工對職涯的高滿意度，員工整體離職率11.3％，低於同業平均離職率13.8％，為全國銀排名第二。員工穩定才能落實一貫的長期穩健成長策略，也才能與同仁、股東共享經營成果、共創多贏。