PChome網路家庭集團布局多年，今年正式將「日本露天購物」網站推上線，而且一開站就針對代購消費者最在意的運費推出優惠。

由日本露天（Ruten）株式會社所創立的日本代購網站「日本露天購物」，30日宣布正式在台灣開站上線。主打「一次完成訂單、國際運費一律300元、代購手續費全免」三大特色，讓跨境網購流程更加順暢便利。

「日本露天購物網站就是希望消費者能用台灣的購物經驗，輕鬆購買日本商品。」日本露天總經理蘇芸這樣說。

她也引用調查數據指出，超過40%的網友們對於跨境購物卻步的主因之一就是國際運費過高。據了解，日本直送台灣3公斤貨品的代購運費約為800~1,000元新台幣。因此，在「日本露天購物」上線的第一個優惠方案，就是主打國際運費一律300元（單筆訂單滿1千元新台幣，且重量於3公斤以下），代購手續費全免。

台灣代購市場還在成長，日本直送最被看好

在台灣，跨境網購市場正在逐年成長中，其中，又以日本代購最受消費者歡迎。

日本露天購物網站，即日起正式在台灣開站上線。 日本露天

根據資策會的調查報告指出，受訪民眾中曾使用跨境網購，年均消費金額為16,378元，年成長5.4%。從跨境金額成長可知，隨著平台技術精進、金物流安全度強化等因素讓台灣網友對跨境購物是愈來愈習慣且愈來愈愛買，消費者對於跨境購物的需求，也可從代購業者如雨後春筍般冒出可一窺未來商機的成長力道。

「日本露天購物」根據數據觀察指出，近年跨境購物的風氣持續成長，據估計台灣近年來代購市場平均至少50億元且逐年成長中，日本、韓國、美國三大市場是台灣人的最愛，日本代購更居首位。

PChome布局近5年，「日本代購專區」升格成獨立購物網

成立「日本露天購物」的日本露天株式會社成立於2015年8月，是台灣PChome網路家庭集團的關係企業，總公司位於日本東京。也就是說這個「日本露天購物網站」並非今天才突然出現，而是PChome網路家庭集團布局將近5年的成果。

在日本露天創立時，主要任務就是開發日本商品帶進台灣市場。早在2018年就可以看到台灣PChome站上已規劃「露天日本代購」專區，提供日本商品直送服務。

去年7月，原本任職PChome商店街總經理的蘇芸，接任日本露天總經理一職。在當時，PChome商店街表示，該職務變動，是希望借重蘇芸在商店街的經驗，來開發日本露天的業務。

現在，在PChome站上依然可以看到「露天日本代購」專區，也能看到商品，不過點選商品連結後將引導到「日本露天購物」網站。也就是說，原先設立在PChome站上的日本代購專區，現在已經成為一個獨立的購物網站。

身為後進者，「日本露天購物」品項數多成優勢

回顧台灣日本代購市場，在2017年5月台灣樂天市場就推出「日本樂天直送館」，比「日本露天購物」多了一年的市場經營經驗。

以運費看來，1,000元以上的運費落在250~450元之間，也與「日本露天購物」網站主打國際運費一律300元（單筆訂單滿1千元新台幣、重量3公斤以下）不相上下。

不過，目前在「日本露天購物」站上已有超過2,000萬個物件，雖然與去年7月相比品項並沒有成長，但仍比「日本樂天直送館」多。品項數成為「日本露天購物」重要優勢，日本露天也表示，在未來將導入更多商品進駐、提供更多元的購物體驗。

責任編輯：陳映璇