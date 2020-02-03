主要投資人包含達盈管顧旗下創投基金、Translink Capital，以及有勁生物科技創辦人詹佳翰博士等。

基因定序大數據運算平台新創亞大基因科技(Atgenomix) 於今（30）宣布，獲得多家共同投資完成A輪融資，累計總募資金額達到新台幣8000萬元。主要投資人包含達盈管顧旗下創投基金、Translink Capital，以及有勁生物科技創辦人詹佳翰博士等。

新一輪資金將用於發展國外市場客戶、建立與微軟全球共同銷售機制、擴張團隊在雲端運算（Cloud Computing）、生物資訊（Bioinformatics）、以及機器學習（Machine Learning）等領域的研發人才，同時強化當前Atgenomix SeqsLab產品服務及技術優勢。

架構Microsoft Azure雲服務 亞大基因（Atgenomix）打造企業級基因定序高效能運算管理平台

亞大基因科技（Atgenomix）在2019年獲選進入第一期微軟加速器，成為微軟新創合作夥伴，在Atgenomix SeqsLab產品平台上緊密結合微軟Azure big data雲端核心技術服務。為加速實現精準醫療，亞大基因協助臨床研究機構及基因醫學系統建構其基因體定序分析所需的高擴展性、高穩定性、及安全合規的Bio-IT運算管理平台。微軟也看好亞大基因未來發展性，邀請加入旗下人工智慧解決方案，成為密切的行銷夥伴，進而創造更多市場機會。

Atgenomix SeqsLab平台產品已經獲得台灣各大基因體醫學研究中心肯定，進行採購合作。亞洲市場也與微軟相關業務團隊積極佈局中。

亞大基因科技（Atgenomix）也積極與國際級基因體定序和生物資訊公司有勁基因（Yourgene Health）策略合作，並在2019年的醫療科技展（Healthcare Expo）發表共同發展的解決方案，提供客戶高階生物資訊專家技術和全方位的全基因體、全外顯子、轉錄體測序分析，為產品服務帶來一個進入全球臨床研究市場推廣的機會。亞大基因也與全球首屈一指臨床癌症基因檢測領導廠商行動基因（ACT Genomics）進行合作商談。

亞大基因執行長暨共同創辦人張明台表示：「此輪募資加入新的股東董事，將藉由他們在產業及國際市場的成功經驗，加快Atgenomix發展擴張，實現我們階段性目標──成為亞洲主要的Bio-IT Platform軟體公司，並為下一階段進軍歐美市場奠定競爭優勢。」 亞大基因科技

投資人都大有來頭，自2017年種子輪以來總募資金額達新台幣8000萬元

達盈管顧擁有台灣與美國矽谷（包含史丹佛大學）的生醫產業連結，目前已投資超過６０家公司，有超過20家公司透過上市櫃或併購而成功退出。

有勁生物科技創辦人（Yourgene Bioscience）詹佳翰博士是台灣基因產業的領頭羊，把台灣產前檢測變東南亞第一大，並在2016年底由英國公司Premaitha Health收購，開啟台灣基因科技公司被外商併購第一砲。

矽谷創投Translink Capital，曾投資AI新創Appier（沛星互動科技），對亞大基因未來發展美國、亞洲商業合作夥伴會是一大助力。

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