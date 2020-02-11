國發會預估，2030年全台數位轉型的人才缺口將高達8.3萬人。看20、30、40歲的大學生、記者、醫師，如何打贏即將到來的新人才戰爭？
1 一個資深醫師的數位轉型：他為何開始學習Python等程式語言？
近年來，在數位科技浪潮的衝擊下，幾乎各行各業都面臨了「被革命」的壓力。醫療業，便是經常被點名有部分工作會被人工智慧（AI）取代的行業之一。
2017年，原本任職於長庚醫院的袁國慶，加入了北醫團隊，參與由院長陳瑞杰一手創建的「TED-ICU智能重症照護系統」，專注於開發AI醫療，嘗試透過演算法，判讀病人是否罹患敗血症，享有更精準的醫療服務。
回想當年執行這個計畫時，目前擔任北醫急重症醫學部重症醫學科主任的袁國慶表示，即使已經了解AI將改變醫療現場，平時也少不了一些業餘的自修，來因應未來的變化，但是直到真正上場時才發現，自己所積累的知識竟是如此破碎，因而激起了重新當學生的念頭。
只是這次不學醫術，他報名了台北醫學大學人工智慧醫療碩士在職專班，開始學習像Python這樣的程式語言。
「目前醫院討論數位化，其實已經是老議題了。」袁國慶解釋，真正的考驗在於， 如何將數位化後的資料變得「結構化」，再進一步分類成有用的數據，拿去做深度學習、訓練AI，並且選擇合適的題目 。
如目前較主流的醫療影像等應用，要解決的問題不用大、但求能跨出第一步去執行AI，從累積數據開始，進一步擴展跨界資料的整合，而這都和醫生本身的數位素養有很大的關聯。
因此，對袁國慶而言，學習程式語言不是要讓自己成為工程師，也不只是為了了解演算法或分析大數據，而是要「學會工程師的語言」。這樣的出發點，讓他具備智慧醫療時代的「話語權」，能夠用工程師聽得懂的話，探索在醫療現場上，有哪些環節需要他們的協助，以合力設計出真正有意義的應用，進而提升醫療品質和效率。目前袁國慶就利用學習到的程式語言，與指導教授進行以胸部X光為基礎的智慧醫療相關計畫，除搜集資料外，也能透過AI演算法，協助判讀胸腔X光上的管路位置。
掌握傳統醫療的痛點、加速改變
隨著AI時代腳步的逼近，在醫療的應用上也相當多元。包括以影像分析為主的操作、協助醫師診斷的精確度；又或是能夠偵測使用者心跳、血壓的智慧穿戴裝置，如此結合物聯網的應用，將有助於未來針對個人身體數據進行演算、即時掌握身體狀況。不過AI之於醫療仍是兩個不同的產業，機器學習的過程中仍存在太多例外，因此若是就「診斷」這件事情，還是需要靠醫師本身的專業經驗判斷，這也是袁國慶所認為的，即使有了AI的輔助，加速了分析過程，最終還是需要回到醫師本身，尤其是牽涉到跨領域的複雜決策更是如此。
「現階段醫師的角色還是很重要。」袁國慶說，醫師不是一群被AI追著跑的人，而是可以「主動決定」是否投入AI的懷抱，並且駕馭新科技。
回到自身的經驗，袁國慶從兩個方面說明醫師如何在科技巨浪中自處。首先，不管智慧醫療何時到來，持續強化自己的本職學能，都是不變的追求。畢竟AI給出的答案，絕對無法完全取代醫師累積多年的專業判斷。不過他認為，像他這樣中生代的醫師，可以主動跨出舒適圈，去學習程式語言來迎接智慧醫療的時代，配合他們的經驗，將有助於目前醫療產業運用機器學習的速度與表現。
而就目前在學的學生來說，袁國慶指出，主動了解AI、程式語言技能，對於未來也會有所助益。
目前北醫大學部醫學院，除了原有的基礎程式設計課程外，108學年也開始將AI相關課程設為必修課，包括機器學習、自然語言處理、電腦視覺處理等內容，除了訓練學生思考AI與醫療產業將有何種結合及如何發揮應用，也能讓學生訓練邏輯、運算的能力，對於未來在智慧醫療的時代之下能有相關專業知識。
展望未來，袁國慶認為，要擁抱智慧醫療，並接受可能帶來的改變，因為AI終將逐步導入醫療現場，未來5G時代下，智慧醫療將可能不再是僅限於精準醫療而已，甚至引領AR、VR等技術發展，逐步實踐遠距醫療的藍圖；又或是機器人、區塊鏈等都是廣義智慧醫療的範疇。
因此，不論是現在作為醫師或是就學中的醫學院學生，都要主動去了解程式語言、了解AI是如何執行，並結合自己醫療現場的操作環節，透過這些新科技的幫助來加強執行的效率跟精準度，提供給病患一個更好的診斷品質。
責任編輯：林美欣、張庭銉
2 她的產品連柏克萊都感興趣！21歲創業家李婷婷，靠自學玩轉區塊鏈、AI與MR
採訪這天，李婷婷剛從台大人機互動實驗室下了課趕過來，包包裡背了兩台電腦，一台Mac、一台Dell，手上還提了個黑色袋子。打開一看，是一副MR（混合實境）眼鏡。
「我兩個禮拜前開始玩AR（擴增實境）、VR（虛擬實境），最近都帶著這副眼鏡在身上。」穿著印有自己於2019年9月創立的「圖靈鏈學院」logo的衣服，李婷婷開心地說，「我喜歡探索新的領域。」
生於1998年，李婷婷高中畢業後，選擇前往香港科技大學，就讀資訊工程系。去年香港反送中運動爆發以來，她成了首批返台的在港台生。
「小時候我喜歡玩養成遊戲，常常想辦法鑽漏洞、跑到遊戲後台去破解。」就讀北一女中時，李婷婷參加了資訊研究社，從C++語言開始學。當時有一個程式的解題系統，讓挑戰者在一定時間內完成題目，啟發了她對程式的興趣。
上大學後，她積極地參加各種國際黑客松競賽，累積了近30場的國際比賽經驗與數座冠軍獎座。「大二選了一堂區塊鏈應用的專題研究，教授給了幾個連結，要大家自己想辦法摸索。」本以為是個無奈的必修報告，李婷婷卻研究出了興趣，一股腦鑽進區塊鏈的世界裡。
大二下學期（去年5月），李婷婷就和共同創辦人胡耀傑創立了圖靈鏈，還開始對外接案。他們做線上遊戲的區塊鏈應用，也獲得第一部華人區塊鏈電影《聖人大盜》邀約，協助搭建系統，發布加密貨幣「self」。
還沒看完區塊鏈資訊，我捨不得睡
李婷婷不但自學速度快，學習動機和行動力也很強，「我上午看區塊鏈的線上課程、下午看AI，想試試自己在哪個領域能撐得更久。」2017年9月，她進到微軟的人工智能部門實習，做AI數據分析，透過實際投入來評估自己的興趣所在。
三個月後，答案揭曉。李婷婷離開了微軟的實習，決定擁抱區塊鏈。「我發現自己每天早上起床，第一個想看的就是區塊鏈的新聞資訊，每晚睡覺前也會躺在床上，覺得：「啊，捨不得睡，還沒看完。」
對她來說，AI是相對成熟的領域，但區塊鏈很新，2015年才開發出來第一個可以寫程式語言的區塊鏈平台，這意味年輕人可以有更多發揮空間。李婷婷想靠自己的努力，成為區塊鏈領域內的專家。
事實上，李婷婷已經跑得比許多區塊鏈的專家都還要前面了。她與胡耀傑不僅在2019年3月到7月間接受美國加州大學柏克萊分校區塊鏈研究所邀請，成為首兩位造訪該研究所的亞洲訪問學者，也先後在2018到2019年間於國際級學術論壇及期刊上發表三篇論文，其中一篇在2018年於德國慕尼黑舉辦的ACM CryBlock論壇上發布的論文，更是獲得了最佳論文的殊榮。
區塊鏈證書應用搶先跑，省去HR麻煩
圖靈鏈現階段最想發展的項目，是證書驗證的技術應用。他們將這個計畫稱為「圖靈證書」，要為學校、企業、政府等機構打造可以快速審核畢業證書，以及技術執照等資料的簡易驗證系統。
「對許多人力資源部門及獵頭公司的人來說，驗證履歷是一個繁瑣的事。不僅要打電話去詢問，且每次換工作時就得重新跑一次同樣的流程。」李婷婷說，「我們希望提供發證方新的技術，讓資料可以在一開始就存在區塊鏈上，方便後續的驗證作業。」
這套系統在操作上很簡單，每個證書會有一個自己的連結，人力公司若要查證履歷，只要點進連結確認即可，無需在本地端的電腦上部署任何軟體。李婷婷表示，這個技術關聯到發證方以及驗證方，將優先向有發證需求的單位推廣，而他們也才剛簽下與加州大學柏克萊分校某科系的付費證書合約。
李婷婷表示，目前他們有6個付費用戶，計畫在累積到20個付費客戶後再擴大營運，「我希望可以透過區塊鏈的認證系統，讓全世界可以有一個統一的制度。」
不過，作為一位年輕女性，李婷婷在男性主導的科技領域內也免不了受到質疑。科技圈的性別刻板印象或許一時難以被翻轉，但在文字的世界裡，她可以找回話語權。自2017年起，她開始在Medium上用中英文來分享自己學習區塊鏈的心得與教學文章，累積了近4,000名追蹤者，也為她帶來了知名度與合作邀約。每一篇扎實的文章，都是她不證自明的實力。
但「證明自己」並不是李婷婷寫作的唯一原因。「自學的過程需要分享。如果沒有分享，自學就是一件孤單的事。」所以她除了在Medium上寫教學文章外，更拍課程影片、帶區塊鏈工作坊，或者做企業內訓。
更進一步地，她和胡耀傑在線上課程平台Hahow（好學校）上開課，很快地就有學生敲碗想要更深度的課程內容，於是他們創立「圖靈鏈學院」，並從200份履歷中選出9位第一期學生，培育進階的區塊鏈人才。
圖靈鏈學院的課程要求不簡單。每個禮拜會進行兩次1小時的線上課程，每次上課會提供20到30篇閱讀資料，學生要在3到4天的時間內閱讀完，下次上課時驗收。兩個月的密集訓練後，第一期的學生在去年11月底舉辦的台北金融科技展上進行Demo，展示的內容正是他們積極推廣的圖靈證書。
學員每周花20小時，「不夠自發的人很難完成」
「有學生從未上過正式資工課程，靠著自學就能做到這樣，我很感動。」李婷婷發現，每個學生平均每周花上20個小時自學。這也表示，不夠自動自發的人是很難完成他們設計的課程的。
這樣的教學方式，是李婷婷在香港求學期間得到的啟蒙。「香港非常自由，這是自學者的必備要素。在香港，老師有時上課半小時就讓同學自習，用出功課的方式教學。」她說，工程類系所一學期僅約18學分，有許多自由時間。
多出來的課餘時間，拿來做什麼？「香港幾乎沒社團活動，所有大一、大二生都在想實習還是工作，學校創業中心也每天寄訊息，說哪個機構願意給新創團隊贊助，也會提供很多比賽資訊。」李婷婷說，「看久了就覺得，不去參加比賽、爭取機會，好像很浪費學費。」
然而反送中運動爆發，李婷婷被迫返台，但生活的巨變沒有讓她停下學習的腳步。她成為台大的訪問學生，在人機互動實驗室裡摸索MR的新技術。她表示，隨著自己對區塊鏈越來越熟練，跟上相關新知要花的時間也變少了。所以又有時間來學習新的知識。
「沒有人能預料大學讀到一半會被迫中斷，不過這也是個好時機讓自己重新審視兩地的差異，回顧自己在香港得到了哪些資源，而現在回到台灣又該如何去善用現有的這些。」時局的變化或許影響了李婷婷，但對勇於探索嘗試的她來說，危機也可以是新的契機。
什麼是區塊鏈（blockchain）？
區塊鏈是一種技術方案，可以不倚賴第三方、透過自身分散式節點，進行網路數據的存儲、驗證、傳遞和交流。區塊鏈技術目前最大應用是密碼貨幣，例如比特幣。因為支付的本質是「將帳戶A中減少的金額增加到帳戶B中」；如果人們有一本公共帳簿，記錄所有帳戶至今為止的所有交易，那麼對於任何一個帳戶，人們都可以計算出它目前擁有的金額數量。
責任編輯：林美欣、張庭銉、蕭閔云
3 什麼是數據記者？他用百萬筆房屋資料，揭露台北哪邊老房子多
打開Facebook專頁「Data Man的資料視覺化筆記」，可以看到一個個發揮創意的視覺資料化專案。有總統大選時台灣各地藍綠戰績的互動式地圖；有將空氣品質監測資料製作成月曆式圖表，分析哪個月空氣品質比較糟的作品；最有趣是透過姓氏地圖，看閩南、客家、外省、原住民等族群在台灣的發展軌跡。
這個粉絲專頁，是數據記者林佳賢四年前剛學習程式語言時，記錄分享自學路上的點滴。如今，這個平台已經吸引2.5萬人追蹤，他也成了新加坡最大英文媒體《海峽時報》（The Straits Times）的數據記者，忙著準備星國2020年大選的資料視覺化專題。
而這一切，都是七年前他從台大經濟系畢業時，不曾想像過的事。
如果換個方式說新聞，那會是怎樣的體驗？
「2013年大學畢業時，根本還沒有什麼大數據，系上也完全沒有coding課程，只有教一些基礎的統計用軟體。」離開校園後，林佳賢選擇專攻新聞界，在《經濟日報》編譯國際新聞。
「當初加入媒體，是因為我覺得新聞可以直接改變社會。」然而，文字記者當久了，他漸漸感到突破性有限、有點無趣，開始好奇國外新聞媒體有沒有什麼創新做法，一研究就入了迷。
他看到一篇《彭博社》（Bloomberg）的報導，用視覺化的方式彙整全球百大富豪的資料，「我從沒想過新聞可以這樣做。」後來，林佳賢離開《經濟日報》，到了《關鍵評論網》工作，有一天主管來問他，「你會不會想做一些創新的東西？」他靈機一動，想到了資料視覺化。於是他開始自學程式設計。而這一刻也成了他踏上數據記者道路的契機。
雖然沒學過寫程式，但林佳賢認為自學程式並不難，因為工程師社群有一種互助的風氣，Medium、Github等平台資源也很多，他從專門用來做資料分析、爬蟲與視覺化的R語言學起，利用各種公開的數據，邊做邊學。
林佳賢經常基於個人興趣，發想各種專案。他最喜歡的一個作品，是統計了台北市建築屋齡的互動式地圖，藉由將市區屋齡做視覺化的呈現，可以一眼看出城市內不同區域的發展軌跡，也能發現哪些地區亟需都市更新。若能掌握這些特點繼續向下挖掘，也有機會發展出更深入的報導。
而這正是一般程式設計師難以做到的事情：從資料中找到好素材，說出好故事。
數據記者──「文」與「理」結合的跨界人才
「技術好的程式設計師不難找，但他們不一定有新聞眼。」林佳賢直言， 程式設計和新聞的性質很不同，前者需要邏輯思維，後者需要人文素養；而一個好的數據記者，兩者都得兼顧 。
林佳賢曾經與「國際調查記者同盟」（ICIJ）合作一個離岸避稅天堂的報導，由於當中涉及許多金融、法規知識，「只懂得操作資料，是沒辦法講出什麼故事的，你得理解這套制度的由來、制度又圖利了誰……，你必須看很多書才行。」
「數據記者非常跨界，這也是媒體愈來愈重視這種人才的原因。」不過，待過多家媒體的林佳賢坦言，目前台灣媒體界要養一個創新的數位新聞團隊，還是有些吃力。
因此林佳賢在三個月前轉戰新加坡，想從亞太區的中心累積海外經驗。目前他在《海峽時報》裡的數位新聞團隊至少有十個人，跟過去在台灣單打獨鬥的經驗有很大差別。
數據記者一職的出現，似乎彰顯了媒體界也踏上「數位人才轉型」的道路。林佳賢強調，傳統調查記者有其無可取代的價值。但他也認為，一個記者若能增添自己的數位技能，那麼他可以操作的題目就會愈來愈廣。
「如果要做假新聞的題目，你怎麼可能不碰資料？」林佳賢指出，「你一定需要更深的資料分析能力，才能講好這個故事。」而對期許自己能在數位時代處理各式題目的新聞人來說，數位技能，或許正是必須補上的那一塊拼圖。
責任編輯：林美欣、張庭銉