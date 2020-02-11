採訪這天，李婷婷剛從台大人機互動實驗室下了課趕過來，包包裡背了兩台電腦，一台Mac、一台Dell，手上還提了個黑色袋子。打開一看，是一副MR（混合實境）眼鏡。

「我兩個禮拜前開始玩AR（擴增實境）、VR（虛擬實境），最近都帶著這副眼鏡在身上。」穿著印有自己於2019年9月創立的「圖靈鏈學院」logo的衣服，李婷婷開心地說，「我喜歡探索新的領域。」

生於1998年，李婷婷高中畢業後，選擇前往香港科技大學，就讀資訊工程系。去年香港反送中運動爆發以來，她成了首批返台的在港台生。

「小時候我喜歡玩養成遊戲，常常想辦法鑽漏洞、跑到遊戲後台去破解。」就讀北一女中時，李婷婷參加了資訊研究社，從C++語言開始學。當時有一個程式的解題系統，讓挑戰者在一定時間內完成題目，啟發了她對程式的興趣。

上大學後，她積極地參加各種國際黑客松競賽，累積了近30場的國際比賽經驗與數座冠軍獎座。「大二選了一堂區塊鏈應用的專題研究，教授給了幾個連結，要大家自己想辦法摸索。」本以為是個無奈的必修報告，李婷婷卻研究出了興趣，一股腦鑽進區塊鏈的世界裡。

大二下學期（去年5月），李婷婷就和共同創辦人胡耀傑創立了圖靈鏈，還開始對外接案。他們做線上遊戲的區塊鏈應用，也獲得第一部華人區塊鏈電影《聖人大盜》邀約，協助搭建系統，發布加密貨幣「self」。

還沒看完區塊鏈資訊，我捨不得睡

李婷婷不但自學速度快，學習動機和行動力也很強，「我上午看區塊鏈的線上課程、下午看AI，想試試自己在哪個領域能撐得更久。」2017年9月，她進到微軟的人工智能部門實習，做AI數據分析，透過實際投入來評估自己的興趣所在。

三個月後，答案揭曉。李婷婷離開了微軟的實習，決定擁抱區塊鏈。「我發現自己每天早上起床，第一個想看的就是區塊鏈的新聞資訊，每晚睡覺前也會躺在床上，覺得：「啊，捨不得睡，還沒看完。」

對她來說，AI是相對成熟的領域，但區塊鏈很新，2015年才開發出來第一個可以寫程式語言的區塊鏈平台，這意味年輕人可以有更多發揮空間。李婷婷想靠自己的努力，成為區塊鏈領域內的專家。

事實上，李婷婷已經跑得比許多區塊鏈的專家都還要前面了。她與胡耀傑不僅在2019年3月到7月間接受美國加州大學柏克萊分校區塊鏈研究所邀請，成為首兩位造訪該研究所的亞洲訪問學者，也先後在2018到2019年間於國際級學術論壇及期刊上發表三篇論文，其中一篇在2018年於德國慕尼黑舉辦的ACM CryBlock論壇上發布的論文，更是獲得了最佳論文的殊榮。

區塊鏈證書應用搶先跑，省去HR麻煩

圖靈鏈現階段最想發展的項目，是證書驗證的技術應用。他們將這個計畫稱為「圖靈證書」，要為學校、企業、政府等機構打造可以快速審核畢業證書，以及技術執照等資料的簡易驗證系統。

「對許多人力資源部門及獵頭公司的人來說，驗證履歷是一個繁瑣的事。不僅要打電話去詢問，且每次換工作時就得重新跑一次同樣的流程。」李婷婷說，「我們希望提供發證方新的技術，讓資料可以在一開始就存在區塊鏈上，方便後續的驗證作業。」

這套系統在操作上很簡單，每個證書會有一個自己的連結，人力公司若要查證履歷，只要點進連結確認即可，無需在本地端的電腦上部署任何軟體。李婷婷表示，這個技術關聯到發證方以及驗證方，將優先向有發證需求的單位推廣，而他們也才剛簽下與加州大學柏克萊分校某科系的付費證書合約。

李婷婷表示，目前他們有6個付費用戶，計畫在累積到20個付費客戶後再擴大營運，「我希望可以透過區塊鏈的認證系統，讓全世界可以有一個統一的制度。」

不過，作為一位年輕女性，李婷婷在男性主導的科技領域內也免不了受到質疑。科技圈的性別刻板印象或許一時難以被翻轉，但在文字的世界裡，她可以找回話語權。自2017年起，她開始在Medium上用中英文來分享自己學習區塊鏈的心得與教學文章，累積了近4,000名追蹤者，也為她帶來了知名度與合作邀約。每一篇扎實的文章，都是她不證自明的實力。

「如果我不說自己是技術長，很多人都不知道我是懂技術的。也有人會質疑我到底會不會寫程式。」李婷婷說。 蔡仁譯攝影

但「證明自己」並不是李婷婷寫作的唯一原因。「自學的過程需要分享。如果沒有分享，自學就是一件孤單的事。」所以她除了在Medium上寫教學文章外，更拍課程影片、帶區塊鏈工作坊，或者做企業內訓。

更進一步地，她和胡耀傑在線上課程平台Hahow（好學校）上開課，很快地就有學生敲碗想要更深度的課程內容，於是他們創立「圖靈鏈學院」，並從200份履歷中選出9位第一期學生，培育進階的區塊鏈人才。

圖靈鏈學院的課程要求不簡單。每個禮拜會進行兩次1小時的線上課程，每次上課會提供20到30篇閱讀資料，學生要在3到4天的時間內閱讀完，下次上課時驗收。兩個月的密集訓練後，第一期的學生在去年11月底舉辦的台北金融科技展上進行Demo，展示的內容正是他們積極推廣的圖靈證書。

學員每周花20小時，「不夠自發的人很難完成」

「有學生從未上過正式資工課程，靠著自學就能做到這樣，我很感動。」李婷婷發現，每個學生平均每周花上20個小時自學。這也表示，不夠自動自發的人是很難完成他們設計的課程的。

這樣的教學方式，是李婷婷在香港求學期間得到的啟蒙。「香港非常自由，這是自學者的必備要素。在香港，老師有時上課半小時就讓同學自習，用出功課的方式教學。」她說，工程類系所一學期僅約18學分，有許多自由時間。

多出來的課餘時間，拿來做什麼？「香港幾乎沒社團活動，所有大一、大二生都在想實習還是工作，學校創業中心也每天寄訊息，說哪個機構願意給新創團隊贊助，也會提供很多比賽資訊。」李婷婷說，「看久了就覺得，不去參加比賽、爭取機會，好像很浪費學費。」

讓學生可以發自內心自己去學才是最重要的。畢竟如果課程結束就跟著停止學習的話，就沒有意義了。 李婷婷

然而反送中運動爆發，李婷婷被迫返台，但生活的巨變沒有讓她停下學習的腳步。她成為台大的訪問學生，在人機互動實驗室裡摸索MR的新技術。她表示，隨著自己對區塊鏈越來越熟練，跟上相關新知要花的時間也變少了。所以又有時間來學習新的知識。

「沒有人能預料大學讀到一半會被迫中斷，不過這也是個好時機讓自己重新審視兩地的差異，回顧自己在香港得到了哪些資源，而現在回到台灣又該如何去善用現有的這些。」時局的變化或許影響了李婷婷，但對勇於探索嘗試的她來說，危機也可以是新的契機。

李婷婷現為香港科技大學資訊工程系大三學生，她穿著自己創立、印有「圖靈鏈學院」logo的衣服。 蔡仁譯攝影

什麼是區塊鏈（blockchain）？

區塊鏈是一種技術方案，可以不倚賴第三方、透過自身分散式節點，進行網路數據的存儲、驗證、傳遞和交流。區塊鏈技術目前最大應用是密碼貨幣，例如比特幣。因為支付的本質是「將帳戶A中減少的金額增加到帳戶B中」；如果人們有一本公共帳簿，記錄所有帳戶至今為止的所有交易，那麼對於任何一個帳戶，人們都可以計算出它目前擁有的金額數量。

責任編輯：林美欣、張庭銉、蕭閔云