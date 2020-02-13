回首數十載，許多著名的好萊塢影星皆是大名鼎鼎的艾美獎得主。如今，Dell EMC Isilon儲存陣列也名列艾美獎殊榮名單。

美國電視藝術及科學學院（National Academy of Television Arts and Sciences）向Dell EMC Isilon授予技術及工程艾美獎，表彰其在早期研發階層式儲存管理系統（HSM）的貢獻。這是戴爾科技集團首度獲得此項極具聲望的獎項。

台灣戴爾科技集團技術副總經理 李百飛 戴爾科技集團技

針對廣播業面臨的挑戰，開創儲存解決方案先河

許多艾美獎得獎者會有較長的獲獎感言，但戴爾科技集團只想感謝一群人：我們的客戶。此項殊榮不僅肯定了戴爾科技集團工程團隊的研發成就，也從根本彰顯出Isilon為客戶所帶來的價值，以及戴爾科技集團對創新的不懈堅持。

在獲得別具意義的艾美獎同時，讓我們一起回顧Dell EMC Isilon的歷史：

2000年初期，許多媒體與娛樂公司開始需要大規模共享儲存容量，讓他們可安全無虞地保存與運用多元媒體格式進行協作，包含：伺服器上的序列數位介面（SDI）、新型的數位攝影機格式、繪圖影像、編輯、轉碼、以及播放控制（playout）等系統。

針對這些挑戰，Isilon（在當時為獨立公司）率先開發出NAS解決方案，讓客戶可輕易且大幅度地擴充儲存容量，並根據商業價值為其內容進行分層。藉由管理單一命名空間（Namespace）的簡易性，以及分層式資料總擁有成本的優勢，Isilon讓廣播業的工程師與製片室的系統管理員，不必再費心進行資料整理與儲存管理，而能更專注於各種媒體應用，加速工作流程，以及開發市場差異化服務。

因應當今與未來的媒體與娛樂工作流程

自2003年以來，橫跨全球82國、超過2,000家廣播業者、後製、以及特效工作室，皆投資購置Dell EMC Isilon橫向擴充架構，用來驅動媒體工作流程的創新。

光是過去3年，戴爾科技集團在媒體與娛樂產業的客戶，就已在Isilon儲存陣列上累積部署超過1.5 exabyte容量的媒體工作流程，同時這數字也正隨著直播、劇集式節目、以及專題節目的內容不斷增加而急速增長。

如今，這些媒體公司正面臨截然不同的挑戰。內容創作者以及傳播業者必須判斷如何運用新科技的優勢，以新解析度與格式，加速並簡化高品質內容的製作流程，在傳統以及新型內容傳播平台上，為消費者呈現嶄新的觀賞體驗。與此同時，現有內容也必須進行數位化、歸檔以及儲存，並且透過標記，確保日後能迅速檢索並從內容獲取收益。然而，企業在面臨新挑戰的同時，舊有問題也依然存在。媒體公司持續飽受壓力，在提高品質、降低成本之間，還要為業主與投資者創造高回報率。

媒體作業流程的基石

Dell EMC Isilon是戴爾科技集團旗下媒體與娛樂解決方案陣容的關鍵成員。Dell旗下Precision工作站以及顯示器專為創作者量身打造；VMware的虛擬化以及雲端解決方案能協助媒體公司進行匯整、運行、管理、串連並保護所有應用；Dell網路解決方案則讓工程團隊大幅降低成本，並強化IP網路廣播流程；Dell EMC PowerEdge伺服器則是渲染農場與媒體應用程式基礎架構的基石；Dell Boomi 則能簡化應用程式的整合與自動化等其他諸多功能。

多年來，戴爾科技集團許多的客戶均榮獲艾美獎，肯定他們創造傑出的內容以及引人入勝視覺特效的成果。在這些製作流程中，Isilon儲存設備都扮演著核心角色。如今，戴爾科技集團也很榮幸能名列其中。

戴爾科技集團將於2020年4月在拉斯維加斯的美國廣播電視展（NAB）上接受此項艾美獎頒獎。