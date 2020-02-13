高通長期深耕台灣，有了第一屆『高通台灣創新競賽』的成功經驗，更了解台灣新創生態圈的需要，並將繼續發掘、育成更多新興創新性中小企業及產品。

美國高通公司今日透過旗下子公司高通技術公司宣布第二屆「高通台灣創新競賽」（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge, QITC）正式啟動，鼓勵台灣新創團隊踴躍報名，利用高通行動平台與各項技術於5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發創新與實用產品。

總獎金高達30萬美元的「高通台灣創新競賽」，高通連續第二年在台舉辦創新競賽，旨在為台灣資通訊技術產業注入活水。競賽將提供入圍團隊獎金、輔導協助、工程資源，以及申請專利的獎勵機制。高通也將舉辦工作坊為入圍團隊提供智慧財產權及申請專利等相關領域的培訓。另外，入圍團隊也有機會在高通團隊帶領下，參加全球重要商展、與高通新創網絡互動交流，提升國際能見度。

在科技部指導下，高通除與科技部所屬Taiwan Tech Arena持續合作，第二屆「高通台灣創新競賽」還將攜手全球頂尖加速器Techstars，提供入圍團隊國際級專業諮詢服務。高通與Techstars將共同運用國際資源，針對企業、加速器等新創生態系夥伴，舉辦多個工作坊。此外，本屆將增訂支持方案，優質而未獲入選的新創團隊也將有機會獲得業務諮詢指導。

美國高通公司副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「高通長期深耕台灣，有了第一屆『高通台灣創新競賽』的成功經驗，我們更了解台灣新創生態圈的需要，並將繼續發掘、育成更多新興創新性中小企業及產品。我們也期待與科技部、TTA、Techstars合作，一齊推動加速台灣新創生態系成長，鏈結國際市場。」

Techstars 執行長 David Brown 表示：「Techstars強調『連結』，並以將新創企業與必要的資源、專業知識連結起來，感到驕傲。台灣以卓越企業家精神聞名，我們很開心能加入『高通台灣創新競賽』，我們期待和高通、TTA合作，進一步發展台灣新創生態系。」

高通將於三至四月份在全台舉行五場巡迴說明會，地點包括高雄、台南、台中、新竹和台北。說明會上，除有高通主管到場說明競賽特色及報名方式，Techstars亦將有代表就新創事業發展進行專題演說。歡迎有興趣的新創團隊踴躍前往參加。欲了解詳細資訊，請參高通活動官方網站。