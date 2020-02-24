庫幣科技宣布獲得5億台幣的B輪資金，除了SBI集團二度注資之外，台灣國發會也在投資人行列中。

專注於區塊鏈安全的台灣新創庫幣科技（CoolBitX）於今（24）日宣布，獲得由日本SBI集團領投，行政院國家發展基金、韓國加密貨幣交易所BitSonic與日本Monex金融集團跟投的1,675萬美元（約為台幣5.025億元）B輪募資。

新一輪的資金將用於拓展庫幣科技2020年的營運策略，持續深耕亞洲並取得市場優勢，包含在日本設立實體據點。

此外，庫幣科技將積極推廣「Sygna」加密貨幣解決方案，為全球各地的虛擬資產服務供應商，提供符合聯合國制定的防制洗錢解決方案。除了企業端之外，庫幣科技也將持續優化旗艦產品硬體錢包CoolWallet S。

庫幣科技將拓展實體據點到日本

隨著愈來愈多的大型金融機構跨足虛擬資產業務，「金融資安」與「洗錢防制」成為企業們不可或缺的防線。

2019年，聯合國旗下防制洗錢金融行動工作組織（FATF）為了打擊洗錢與資助恐怖份子的行動，針對「轉帳規定」進行修訂，規範加密貨幣交易所，必須在交易時搜集並傳送消費者的個人可識別資訊。

上述的規範除了讓交易所面臨額外成本之外，既有的系統架構、消費者個資的安全性，全球各國不一致的標準都讓交易所們在遵守規範上有一定的難度。

庫幣科技的Sygna Bridge解決方案，就是針對「轉帳規定」的企業解決方案，讓交易所、虛擬資產服務供應商能夠全面符合FATF的規範。

目前，全球已經有超過10家交易所與庫幣科技簽署合作備忘錄（MOU），開始布建或考慮採用Sygna Bridge系統，包含日本的SBI VC Trade、Coincheck、DMM Bitcoin；韓國的BitSonic，以及台灣的MaiCoin、BitoPro等。

庫幣科技創辦人暨執行長歐仕邁（首圖）表示：「Sygna會持續與亞洲各地加幣貨幣實名認證（KYC）與反洗錢（AML）法規的進程同步，尤其是日本，今年我們會在日本設立實體據點。」

此外，歐仕邁目前也在家族企業智慧光科技擔任董事長，智慧光科技已是台灣興櫃企業，同時也是庫幣科技硬體產品的製造商。

行政院國發基金，也在投資人行列中

本次庫幣科技的B輪募資，領投者為日本金融機構SBI集團，行政院國發基金、韓國加密貨幣交易所BitSonic以及日本Monex金融集團跟投。

其中SBI集團也參與過庫幣科技上一輪1,300萬美元的募資，除此之外，SBI集團在2018年年中，也投資了千萬美元（具體數字未公開）於另一家台灣區塊鏈公司奧丁丁。

行政院國發會也參與了本輪募資，國發會主委陳美伶指出：「台灣國家發展基金旨在加速創新，並促進經濟轉型，以支持台灣的經濟成長，庫幣科技及其創辦人歐仕邁，從台灣區塊鏈產業發展初期就參與其中，能夠參與台灣本土企業邁向全球舞台的過程，國發會也感到很自豪。」

責任編輯：張庭銉