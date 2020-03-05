TikTok母公司字節跳動在印度推出音樂串流App Resso，以「社交音樂串流平台」自居的Resso，鼓勵用戶共享歌詞、評論或分享音樂或歌單等內容。

大受年輕人喜愛的短影音平台TikTok的母公司字節跳動（ByteDance），在印度推出音樂串流App Resso。自稱是「社交音樂串流平台」的Resso，鼓勵用戶共享歌詞、評論其他用戶產出的內容、或是分享喜愛的音樂或歌單。用戶在下載並打開Resso後，音樂便開始自動播放。

Resso目前並未透露曲庫中有多少首歌，但表示已與索尼音樂集團（Sony Music Entertainment）、華納音樂集團（Warner Music Group）、獨立音樂組織Merlin和Beggars Group，以及許多僅在印度市場發行的大型唱片發行商，包括T系列、Saregama、Zee音樂、YRF音樂、Times音樂、Tips、Venus和Shemaroo、Speed Records、Anand Audio、Lahiri音樂、Divo、Muzik 247。

有趣的是，全球三大音樂發行商之一的環球音樂（Universal Music）並未名列其中，這有可能是因為字節跳動在中國最大的競爭對手騰訊，在去年底收購了環球音樂10％的股份。

Resso的廣告獲利方式與TikTok並不一樣，Resso跟隨了Spotify等目前線上串流音樂平台的免費增值模式，也就是在免費會員的串流中加入廣告，並限制傳輸速度為128 kbps，而付費會員則享有256 kbps的較快傳輸速度，同時可以下載和跳過曲目的功能。訂閱費用在Android平台為每月99盧比/月（約台幣40元/月），iOS平台為119盧比/月（約台幣48元/月），但Resso並未說明為和iOS價格更高。

Resso印度音樂內容與合作關係負責人Hari Nair向《TechCrunch》表示：「和全球其他國家相比，印度的Z世代人口最多，而他們也是Resso的目標用戶，因此我們選擇在印度作為首先推出Resso的市場。」此前，Resso在印度和印尼兩個市場已進行兩個月的測試，然後才決定先於印度正式發布，這個考量主要基於印度的人口紅利以及手機用戶較年輕有關。

研究公司SensorTower向《TechCrunch》表示，目前Resso在印度和印尼兩地已累積約有100萬的App Store和Google Play安裝用戶，其中60萬在印度，40萬在印尼。雖然Resso憑藉TikTok在印度超過2億用戶的優勢，後勢備受期待，然而印度串流音樂市場十分競爭，面對Gaana、JioSaavn、Apple Music、YouTube Music和Spotify環伺，Resso將如何吸引更多用戶青睞仍有待觀察。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：Tech Crunch、Resso