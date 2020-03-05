新加坡線上配送服務誠實蜜蜂在欠缺資金及執行長一年內歷經兩次輪替後，這家成立5年的新創能再找到對的商業模式嗎？

照理說，隨著病毒的擴散、居家隔離的實施、人們趨向於在家用餐、使用送餐服務等線上消費（不論送餐服務、洗衣服務或電商送貨）需求往上提升，但新加坡線上配送服務新創誠實蜜蜂（Honestbee）卻正陷入苦戰，重新整頓後，今年初剛完成債權人股權轉換。

線上配送利潤微薄，欠缺規模經濟；電子支付實體店Habitat暫停營運；欠缺銀彈下，執行長一年內歷經兩次輪替，這家成立5年的新創能再找到對的商業模式嗎？

2015年名聲響噹噹的新創公司

誠實蜜蜂是在新加坡起家的外送新創，由孫志偉（Joel Sng），艾薩克·泰（Isaac Tay）和喬納森·洛（Jonathan Low）於2015年7月23日創辦，其核心業務分為兩類：面對消費者或是面對企業客戶。

電子支付自動化的超市（Habitat）和送餐服務主要提供給消費者，包裹交付等禮賓服務則是提供給企業客戶。

在新加坡，誠實蜂還特別提供洗送衣服務。除了在新加坡開始之外，之後陸續又在香港、台灣、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和日本拓展業務，創業資金來自於亞洲和美國等投資公司的支持。

2019年轉捩點

2019年5月，創辦人兼執行長孫志偉（Joel Sng）卸任，具本雄（Brian Koo）被任命為暫代執行長。而這位具本雄（Brian Koo）正是韓國科技巨人LG的創辦人之孫。

人事變動來得並不突然，從1月份在新加坡，誠實蜜蜂停止了跟新加坡最重要的超市FairPrice的合作，也暫停了外送FairPrice的服務、3月停止了印尼的服務、香港業務，從中可以看得出一些端倪。

Honestbee

很快的5月中，具本雄誓言要帶領誠實蜜蜂重新思考策略、重整通斯結構、調整業務重心，核心的送餐外帶服務都將暫停，洗送衣的服務也無從倖免。

7月份暫代執行長的具本雄（Brian Koo）交棒給翁禮安（Ong Lay Ann），交付重任有兩項：核心業務開拓與旁支業務的收整。

概說誠實蜜蜂的業務重整， 將專注於其在新加坡的核心雜貨業務：雜貨送貨服務和其電子支付自動化超市（Habitat） ，公司業務計畫中最為重要的一個決定，為重新改建60,000平方英尺的Habitat，在Habitat中增加了更多種類，例如韓國炸雞、酒和日本料理。

為了降低營運成本，原先已於5月暫停的送餐和送洗衣服務仍持續停止，海外市場的部分， 6、7月份台灣、馬來西亞也陸續傳出「暫時性」的停止營運。這當中最受衝擊的是員工們：外送員被無預警地通知許多服務終止，公司員工則工資發放變得不穩定。

9月底，在一個非公開聽證會上，法院批准誠實蜜蜂暫停四個月的債務（debt moratorium）至2020年1月31日。在這四個月中，不允許債權人對公司採取任何法律行動，因為公司會專注於重組業務以償還債務。此時，有些報導已經指出誠實蜜蜂欠了217名前僱員近100萬新幣的薪水（約台幣2,160萬元）。

2020新的一年，仍然有解嗎？

2020年1月底，雖然病毒肆虐，前暫代執行長具本雄（Brian Koo）和其另外持有的創投公司（Formation Group）願意投資更多的資金來紓解誠實蜜蜂現在資金不足的困境，據一些報導所說，這些資金將被用來使用在平日營運。

今年年初，誠實蜜蜂與總部位於美國的FLK控股公司簽署了投資協議，具本雄（Brian Koo）為FLK控股公司的股東之一。FLK控股公司將投資誠實蜜蜂約700萬美元（約新台幣2億元）。

這將用於營運資金、全額償還小額債權人（500美元或更少金額）債務，償還計劃債權人的債務以及專業費用。

Honestbee

FLK控股公司將在新加坡成立公司，承接誠實蜂的業務、資產和債務。

具本雄（Brian Koo）和他的創投公司也將是新公司的主要股東。進一步，這家新公司將向Honestbee的債權人發行股票，不包括欠債低於500新元（約新台幣1萬元）或更少的債權人，這樣計算下來，新的這家公司將向約800名債權人提供：3％為現金，其餘的97％為新實體的公司股份，如果該計劃通過，債權人將擁有新註冊公司的70％至75％股權。

當然投資協議中，誠實蜜蜂需達成幾項條件，包括延長之前法院批准的暫停債務，以及繼續租賃誠實蜜蜂的電子支付自動化的超市（Habitat）。

雖然病毒為線上消費帶來商機，卻也讓實體商店受到打擊，這也包括Habitat在內。誠實蜜蜂在2月10日暫時關閉Habitat超市，直到2月23日，不過，又緊接著再次延長關閉的時間到2月底。從Google上得到的資訊Habitat預計將在3月9日重新開張，但是最新的消息報導說，Habitat爆發與房東（LHN Space Resources）的爭議，在Habitat將其家具和其他裝置移出Habitat後，警方於2月28日被請去現場處理。

儘管目前尚不清楚家具的存放地點，但據了解，誠實蜜蜂自3月1日起在別的地方租用了一個新空間。由於既有三年租約還剩下七個月使用期限，這也成為與房東LHN產生爭議的來源，目前尚不清楚誠實蜜蜂目前是否欠LHN任何租金。據說誠實蜜蜂也因高昂的營運費用，考慮永久性關閉Habitat，轉而考慮發展快速服務餐廳的概念。

發生了什麼事？

現在，外界大概也只能針對公司本身營運和線上消費產業進行分析。誠實蜜蜂不佳的資本管理和營運方式，使公司陷入了約3.13億新元（約新台幣67億元）的債務。該公司的利潤耗盡，這也可能源自線上消費產業於線上消費產業其利潤率極低的商業模式，而這一商業模式在亞太地區尚未被檢驗成功。

或許可以進一步問的是：新加坡或東南亞的線上配送服務產業是否真的做得起來？

自2015年成立以來，誠實蜂一直在努力佔領線上配送服務的市場。在新加坡的小市場裡，他們花了近5年的時間和超過5,000萬新幣（約新台幣10億元）的資金，才比較釐清與擘畫出線上配送服務領域，與許多大型電商競爭，如Lazada支持的RedMart、電子商務巨頭Amazon Prime和新加坡連鎖超市推出的NTUC FairPrice，但線上消費產業的利潤實在很小。

在利潤不大的情況下，企業就必須要有足夠大的經濟規模，才得以達到收支平衡上。而實際上，早在2015年，RedMart當時的執行長羅傑·伊根（Roger Egan）公開的表示過，他認為很難從新加坡的線上配送服務產業看到規模經濟的發生。

不論到底是微觀的公司營運能力，或是巨觀的整體線上配送服務產業的體質問題，對於一家成立至今已經5年的公司，歷經許多考驗，開創、發展、開拓、創新到走上負債、債權重整、法院和房東爭議，這家公司的未來發展，還是非常值得繼續關注與分析，期待可以從這次債權重整中探索出創新又能永續經營的商業模式。

資料來源： vulcanpost、straitstimes、businesstimes、channelnewsasia、techcrunch、vulcanpost

責任編輯：林芳如