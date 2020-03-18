「高通台灣創新中心」啟用：專屬實驗室配備升級助攻新創研發，攜手Techstars致力加速台灣新創生態系成長，強化國際鏈結

全球5G商用加速，台灣也在今（2020）年2月完成釋照，與世界同步，邁入5G元年！

因應5G商轉在即，加速推動5G與各式尖端科技創新應用發展，更是關鍵。2020年初以來，全球行動科技大廠高通公司陸續宣布一系列全新先進5G技術示範，驅使全球行動生態系和新興垂直產業。在台灣，高通不但長期與台灣資通訊產業合作，更看好新創潛力，全力扶植台灣新創生態系發展，不遺餘力。

繼2019年成功在台舉辦首屆「高通台灣創新競賽」，今（2020）年2月12日，高通宣布第二屆「高通台灣創新競賽」正式啟動，鼓勵台灣新創團隊踴躍報名，利用高通行動平台與各項技術在5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發創新與實用產品。

高通除與科技部所屬Taiwan Tech Arena持續合作，第二屆「高通台灣創新競賽」還將攜手全球頂尖加速器Techstars，提供入圍團隊國際級專業諮詢服務。高通與Techstars將共同運用國際資源，針對企業、加速器等新創生態系夥伴，舉辦多個工作坊。此外，2020「高通台灣創新競賽」增訂支持方案，除了選出10支團隊加入育成計畫，將另外加碼選出10支有潛力的新創團隊，提供業務諮詢指導，讓更多優秀的台灣新創團隊有機會與國際專業加速器接觸，也讓國際社會更了解台灣新創的潛力。

第一屆成功經驗 高通更了解台灣新創生態系

2019年4月，「高通台灣創新競賽」甫推出即獲熱烈回響，吸引逾百支新創團隊報名。高通於7月公布入圍團隊名單，除提供各入圍團隊1萬美元入圍獎金外，高通提供團隊育成計畫，包括技術支援、工程資源協助產品開發，以及鼓勵提出專利申請；高通也安排籌組各種工作坊，提供入圍新創團隊在智財權、經濟、商業指導等方面之培訓，選出優秀的前三名團隊共獲得30萬美元獎金。

加碼投資 「高通台灣創新中心」設置專屬實驗室 提供最先進高通平台

第二屆競賽，除了引進Techstars，還有一個最大的特色就是，高通在台灣建置了「高通台灣創新中心」，並在今（2020）年3月份啟用。這個中心將作為「高通台灣創新競賽」基地，提供競賽入圍團隊諮詢與技術支援服務，具體支持台灣具創新性中小企業成長。中心未來也將舉辦多種課程與講座，開放更廣泛的新創生態系成員一同參與。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰指出，對創新團隊而言，有機會在最好最新的平台上，不斷研發、提升產品競爭力是最重要的！「高通台灣創新競賽」和「高通台灣創新中心」，正是提供給新創團隊最佳機會和最先進的實驗平台，讓新創團隊來證明自己的能力！

劉思泰進一步指出，事實上，數十年來，高通一直在做同樣的事情，不斷的創新、研發！他強調，為全球行動科技的領先企業，「創新」、「研發」是高通的DNA，他希望台灣新創團隊都來報名，爭取入圍，藉由「高通台灣創新競賽」的平台展現台灣優秀的科技實力。

第二屆「高通台灣創新競賽」已於2月12日開放報名，歡迎台灣新創團隊踴躍報名，利用高通行動平台與各項技術於5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發創新與實用產品。

想挑戰「高通台灣創新競賽」、運用高通平台改善產品、提升競爭力嗎？第二屆「高通台灣創新競賽」預計報名徵件至三月底截止，提醒有興趣的新創團隊，動作要快，不要錯過認識高通、也讓高通認識你的機會！

有關報名及其他競賽相關資訊其他競賽相關資訊，請參考活動官方網站：https://www.qualcomm.com/innovate-in-taiwan-challenge。