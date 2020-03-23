GameStop無畏禁令限制將維持店面營業，原為遊戲週邊的視訊設備、麥克風等，現在因應在家工作及多州發布禁令而使需求增加，成為對外保持聯繫的基本所需。

在全美多州紛紛發布禁令，關閉眾人聚集的營業場所，甚至部分地區僅允許必要零售商店（essential retail）繼續營業。然而，以銷售遊戲、主機、及周邊為主的GameStop表示將維持開放店面營業，原本針對遊戲使用的周遍產品，包括視訊設備、麥克風等，現在因應在家工作及多州發布禁令而使需求增加，因此強調是消費者對外保持聯繫、進行遠程工作的基本所需產品。

繼日前北加州灣區宣布「原地避難」（shelter in place）之後，包括紐約州、紐澤西州、康乃狄克州、以及擁有全美人口最多的加州，都陸續發布禁令，關閉酒吧、電影院、健身房等可能造成群眾感染的場所，要求居民盡量待在室內或家中，透過保持社交距離以降低新冠病毒疫情的蔓延。

在此嚴峻的狀況之下，除了政府單位、警察局、消防局、醫院、藥局、銀行之外，超市、雜貨店、外賣餐廳等「維持生活所需」的商店也維持開放。

根據《Kotaku》報導，GameStop在給員工的備忘錄中提到，由於所銷售的產品能提升消費者遠程工作的體驗，因此GameStop可被定位為「必要商店」（essential retail），因此降低疫情擴散的閉關期間仍可維持開放。

GameStop說：「所有店面將實行社交距離，包括僅允許同時10個人進入商店、減少營業時間、暫停遊戲舊換新服務、並推出門到門交貨政策。同時也暫停所有店面促銷活動，避免人群聚集。」

同時，GameStop的備忘錄也承認地方當局曾試圖強制關閉店面，但強調將會提供必要文件給執法單位，佐證GameStop有其開店的必要性，可被歸為「必要商店」（essential retail ）。

資料來源：The Verge、Kotaku

責任編輯：蕭閔云