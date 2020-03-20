疫情侵襲全球世界各地，原本中國為全球死亡人數最多的國家，但義大利從2月底到現在，短短不到一個月的時間，死亡人數已超越中國官方數字。

在新冠病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情侵襲歐洲各國中，義大利成為最嚴重的災區，至19日最新的統計數字，確診人數3萬5,713人，已有3,405人喪生，這數字已經超越最先爆發疫情的中國官方數字，成為全球死亡人數最多的國家。而且，因為確診人數低於中國，因此義大利的武漢肺炎死亡率超過8％，也遠高於全球平均數字。

回顧義大利疫情在今年的2月21日才稍微開始，當時正在舉辦的威尼斯嘉年華因此在活動的最後兩天取消。而當時誰也沒有想到，義大利會在短短不到一個月的時間內，成為全球武漢肺炎死亡人數最高的國家。

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尤其是在18日，義大利的疫情來到最高峰，24小時內多出了4,207人感染，並新增475人死亡，創下全球最高的單日死亡紀錄。其中65％發生在重症疫區倫巴底。義大利政府甚至派駐軍隊進駐當地疫情重災區貝加莫（Bergamo），協助清當地殯儀館無力火化的大批病死者遺體。

在18日新增死亡病例中，有65％的死者都是在醫院逝世。而針對這項情況，有專家指出，這是「醫療系統崩潰」所導致。由於醫療人力的嚴重不足，無法在短時間照料所有需要受到照顧的人。義大利全國衛生研究所（ISS）分析病死病例，多數都有慢性病。病故者75％有高血壓、35％有糖尿病，約三分之一有心臟病。病故者的平均年齡為79.5歲。

由於醫療人員嚴重缺乏。義大利也破格宣布將醫科生投入醫療陣容，宣布今年2020年義大利醫師國考取消，全國1萬多名應屆畢業的醫學院學生，不須考試審核就將自動取得醫師資格，投入防疫陣線。

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義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，面對防疫，義大利政府堅持四項原則，第一是公開透明，絕不向國民隱藏任何疫情或數據，「其他某些國家曾隱匿疫情，付出了慘痛的代價」。

第二項原則是最大限制性措施，政府不敢低估疫情，已經設想到最壞情況。另外兩項原則是「適當措施」與「比例原則」，因為義大利人崇尚公民自由，對這些權利義大利人不會讓步。

孔蒂表示，現階段第一要務是避免醫療體系全面崩潰，為此可能必須擴大各種限制性措施、關閉更多商業活動，學校停課到4月3日的期限也可能將繼續延長。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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