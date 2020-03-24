部署快速、成本降低、完整性高 三大優勢 微軟遠端工作方案精準戰疫

新冠肺炎疫情持續影響全球社經環境，金融業作為國家經濟重要產業，除主管機關特別要求金融業進行營運不中斷提前部署，全台金融產業戰疫行動更是優先各產業加速展開。永豐銀行繼在今年春節期間成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫後，今(24)日宣布攜手台灣微軟導入 Windows Virtual Desktop (Windows 虛擬桌面)服務，在兩周內完成遠端辦公架構，並在不須額外購置硬體伺服器及設備下，讓上百位企業員工可以使用家中電腦透過雲端介面安全連結公司的電腦桌機，不僅可照常辦公、提供給客戶的服務不中斷，更無須擔心資安威脅或者機密資料外洩問題。企業部署 Windows Virtual Desktop 解決方案不僅可花費比預期更少的投資和運營成本，更可迅速確保金融團隊穩定運作，共助台灣金融產業安心營運不停歇！

永豐銀行啟動第二階段防疫計畫 攜手台灣微軟共同抗疫

永豐銀行在春節期間即成立疫情指揮中心，並啟動第一階段防疫計畫，自開工第一天即要求全體同仁戴口罩、測量體溫並備妥防疫物資，著手規劃並擬定各項備援措施，並實施異地辦公演練及測試。爾後，因應中央疫情指揮中心從二級提升為一級開設，永豐銀行更全面啟動第二階段「營運不中斷計畫」，透過分組辦公、異地備援、居家上班，三招攜手全體員工共同「抗疫」，在全民抵禦疫情的同時，也確保金融服務不中斷，讓客戶更安心！

為達成營運不中斷目標，永豐銀行導入微軟Windows Virtual Desktop全方位桌面與應用程式虛擬化服務，並透過二階段導入計畫逐步完成，第一階段:先行在IT部門完成近百台的遠端辦公作業系統，第二階段進行大規模的壓力測試，第一階段在短短的2個星期就完成基礎架構與佈署，且效能超出預期。不僅不須額外花費龐大硬體設備費用，更節省硬體機器採購耗時流程。永豐銀行資深副總經理蔡瑞庭表示：「此次永豐銀行與台灣微軟共同攜手站在金融戰疫前線，透過Windows Virtual Desktop的部署，讓永豐銀行的員工可以透過遠端辦公，維持端末網路銀行系統和前線銀行人員，包括臨櫃、理專、網路(如網銀)、客服、API等各式介面運作正常；透過與微軟團隊的合作，讓永豐銀行在此重要時刻，不僅能夠讓員工在家辦公，維持營運及對於客戶服務不中斷，更能確保企業營運及客戶資料不會因為遠端辦公導致資料外洩風險。」

Windows Virtual Desktop解決金融業系統相容、佈置時間長、VPN環境限制等多項運營痛點

隨著國內外的疾病感染案例持續增加，台灣近期亦傳出從事金融業的人員確診案例，金融產業使用遠端工作的需求已經迫在眉睫，有鑑於過去金管會對於金融產業資料上雲端的法規規範、公司內部舊營運系統與新科技的相容性問題，許多銀行、證券及保險相關業者對於使用雲端服務望之卻步。當遠端工作成為金融產業發展營運不中斷計畫的重要項目之一，如何有效防護客戶及公司機密資料與資產不外洩，成為金融產業佈署遠端工作的重要考量。

Windows Virtual Desktop ( Windows 虛擬桌面 ) 服務可以在雲端中執行全方位桌面與應用程式虛擬化服務，企業IT 人員只需在短短幾分鐘，即可完成員工權限控管設定，並架構出一個跟辦公環境一樣的電腦系統，同時還可深入整合 Microsoft 365智慧資安解決方案保護企業資料安全，免於外洩風險。台灣微軟專家技術部總經理胡德民表示：「遠距工作不僅是一個趨勢，更是在此特殊時期協助金融產業落實企業營運不中斷的重要關鍵，微軟即時提供金融相關產業可適用的遠端工作解決方案，很高興Windows Virtual Desktop能夠協助永豐銀行，不須額外的硬體投資，即可在短時間內佈署完成員工遠端辦公所需的電腦作業環境，在此特殊時期攜手台灣金融產業共度難關。」

Windows Virtual Desktop 以企業管理的角度為設計出發點，具備統一配置、發布、管理、權限管控等服務特性，企業內部的IT人員不僅可遠端集中管理IT資源，更可透過簡化管理並虛擬化現代和舊版桌面應用，降低企業Windows Server桌面和應用程式的成本，最大化運用公司IT資源，降低多重嫁接費用支出，更進一步大幅節省IT人員時間、設備成本。此外，也結合了微軟Azure與Windows團隊運用數十年來累積的資安防護經驗，打造全方位安全的雲端使用環境，因應金融業的法規及客戶資料安全規範等特殊辦公環境要求，力助面臨防疫居家隔離政策下的金融企業，可維持員工高度生產戰力。