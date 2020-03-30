技術固然能讓創業家賺到第一桶金，但不能只侷限於技術本身，更應該落實科技創造產品，再利用商業模式創造企業價值，才能以更快的速度，在商場上彎道超車！

《速食遊戲》（The Founder）是部非常不錯的創業電影，劇情是關於麥當勞的兄弟創辦人發明出來的高效率漢堡連鎖店，最後反被特許加盟商「雷克拉克」（Raymond Kroc）併購。Michael Keaton演技精彩，劇情也有很多值得創業者體會的啟示。

電影表面上邏輯雖然只是簡單演出：創業是個商業競賽，這種賽制裡有「最先進科技者未必得到最後成功，商業策略之運用比技術更加重要」的結論。不過我認為最重要的，是它很明確的呈現出兩種我們每天都看得到的典型創業者性格，與他們分別的發展契機，很值得創業者參考檢討。

「技術型創業者」的特性

麥當勞兄弟用科技系統實踐食品業的泰勒化

註：泰勒化為一種生產線的管理。將生產動作流程分解到最小單位，分析每個最小單位所需的時間、空間，再將最小單位作各種組合，區分各種方法的好壞。每個最小單位的工作可能是非常簡單而無意義的動作，所以工人熟練後，動作能達到最快，目的就是要讓生產線上的工人機械化工作，這樣會更有效率、產量更高、成本較低，且具有更高的利潤和更高的工資。

麥當勞兄弟（Richard and Maurice MacDonald) 瞭解完整餐飲產業，有實事求是的精神，又有科技創新的腦袋，透過重新拆解、重組漢堡店的生產流程、設備，設計出極致化餐點生產速度的美式餐廳系統，是典型技術型的創業者。

這裡的關鍵字眼是「速度」，由於重組生產流程可以增加生產速度，進而降低單位成本，增加毛利率，總結起來就是餐廳的競爭力與獲利能力。雖然這就是工業革命的「泰勒化」理論，不是什麼新東西，但在1940年代將生產線專業分工的理論放在美式漢堡店中執行，確實十分創新。果然，麥當勞兄弟透過這樣的新廚房系統，改造出全新又能獲利的十餘間連鎖直營餐廳，確實突破了當時的餐廳盲點，賺到了豐厚的利潤。

技術型創業者的特性，常常就在於有能力賺到第一桶金，但對於擴張既有的成功經驗若沒有商業天份，對於企業的發展，就少了一味！

「商業型創業者」的特性

而Michael Keaton在本片中飾演的Raymond Kroc，是個標準的商人，並沒有最高尚的情操，也沒有超英趕美的最新科技，但是有天生的商業嗅覺與對於成功的執著。我一直很佩服能聽下「成功學錄音課程」的人，Ray甚至出差時還帶著當時的黑膠唱盤惡補心靈成長課程，他對成功的執著，可見一斑。

Ray本來只是麥當勞的奶昔機供應商業務員，業務員性格的他，一旦發現有機會的商業模式，就像鯊魚嗅到鮮血一般不放，雖然沒有資本，但透過天生的直覺與下注性格，他會重複的嘗試各類創業題目。儘管朋友們一次次取笑他之前投入又失敗的折疊式紙杯、廚房行軍床等創業產品，但真正的創業者就是會像Ray這樣，永遠執著的相信自己，反覆的跟別人說明、推銷自己的商業模式，無論在外人看來那個點子有多蠢。

商業型創業者的特性，就是敢衝又願意面對群眾，技術或產品倒未必需要是自己研發的，反正能買得進、賣得出，賺得到錢就好。由於企業的價值首重成長，而成長的前提是銷售：「有時商業模式與切入市場的策略比技術更重要」。

「搶占市場」比先進技術更重要

Ray就是這種願意下注的創業者，他為了投資「麥當勞餐廳的特許加盟模式總代理」這個產品，甚至抵押自己房屋All-in，初期因為「黃金拱門」的商標鮮明及快速生產模式的優勢，的確募集到許多加盟主開了加盟店，但是作為特許加盟商，當然也難以避免的發生了授權加盟商業模式中常見的「加盟店品管困難影響品牌價值」的問題。此外，作為總代理，對下只能收到加盟主的微薄加盟費，對上卻還要支付品牌商（麥當勞兄弟）的授權金，其實中間的獲利甚微，差點導致難以周轉。

商業模式的重要性

後續關鍵的轉折在於，Ray接納專業商業顧問的意見，透過「商業模式轉型」成為以「房產模式」（購買土地同時配合加盟體系租用給加盟主）創造出穩定的租金現金流，迅速搶占了比原有創辦人更大的市場，也賺到了土地的資本利得。而Ray所設立的麥當勞公司，企業價值自然水漲船高，更有向銀行周轉資金的實力。有了現金流及銀行資金支援，回頭併購黃金地段、搶註商標、開發新產品等等各種競爭策略，也就水到渠成。

創業者的成功

這裡的關鍵字眼也是「速度」，Ray透過加盟模式能夠搶占多數的市場，雖然一時獲利有限，但產品銷量及品牌「量體」的提升，常常已經足夠透過經濟效益，培養出一個獨立企業，等待一個「崛起」的機會。其實Ray創造出多間加盟商時，無心插柳已做出了投資業界所稱的「里程碑」。

後續Ray再「研發」出的地產租金「商業模式」，更是彎道超車的主要策略，十分精彩，也成為全球商業課程中永遠的教案！

這個案例直接點出創業的核心與創業者的目標，在於「企業價值的提升」。

而企業價值若要有顯著的增加，常見只會因為「商業模式」的擇定、調整與優化。而商業模式來自於「產品」，產品來自於「新科技」。因此，創業者不能自限於掌握「新科技」，更應該落實科技在創造「產品」，再透過「商業模式」的擇定，來創造「企業價值」。其中層次的體會存乎一心，有經驗的創業者就能體會。Ray的麥當勞地產公司是完美案例，值得反覆品味。

而身為創業者（或是身為顧問），如何能透過對不同能力的需求分析，找到有用的「幫手」「資源」加速成功才是最重要的。因為我們在現實中看到的百種創業者與創業團隊、創業機會，及手上資源，都不會是單純的命題，每一場創業競賽，都是不同的賽道，沒有一定成功的方法，只有當時最適合的解法。

商業是由夢想創造出價值的流程，而法律是最實際的程序演繹，空中樓閣終究要配合實際，只有讓法律協助商業才是完美的組合！

責任編輯：陳建鈞

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