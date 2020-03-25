在武漢肺炎疫情襲來前，珍煮丹就已看到全球珍奶熱潮的衰退。對佈局13個國家、有百間門市的他們來說，慎選合作對象、累積自身產品力，是逆風成長的不二法門。

2008年，國中肄業、年僅25歲的高永誠到電影院裡看了那年轟動上映的《葉問》，飾演主角葉問的甄子丹令他印象特別深刻。

當時，他和妻子吳幸容收掉了原本的服飾生意，在夫妻倆找來的一間小倉庫內研發珍奶飲品已經有半年左右的時間，卻遲遲想不到一個合適的店名。怎料甄子丹唸快了就變成「珍煮丹」，意外地符合高永誠心底的想法：要把珍珠煉成仙丹。

隔年，他們在士林夜市租下一個小攤販，努力販售他們整整花了一年時間調配出的黑糖珍奶飲品。高永誠萬萬想不到，2020年，珍煮丹竟成了跨足13個國家、年營收達8億元的國際品牌，成為全球珍奶熱潮的推手之一，前進東京、首爾，並計劃於今年踏足紐約。

珍煮丹董事長高永誠及總經理吳幸容夫妻倆十年前轉行開始做飲料，如今開創了破百間門市、佈局13國的飲料王國。 蔡仁譯攝影

回顧十年創業路，2011年的塑化劑事件、2013年的毒澱粉事件與2015年的毒茶事件，每兩年一次的食安風暴珍煮丹全都碰上。這使他們前六年走得特別艱辛，一直到五年前，他們砸下身上近五十萬元的全部積蓄、與身旁朋友借錢，把攤販改成店面經營，改變裝潢風格後，業績才慢慢往上爬。

吃過了苦，也讓他們清楚瞭解創業沒有捷徑，夫妻創業一步一腳印，直到2018年才開放海外加盟。「其實很早以前就有人來談海外合作了。但我們知道自己沒準備好。如果我們品牌格局不夠，別人會把我們當做一個小攤販，只會談價碼。 所以我們得先壯大自己的品牌價值，讓自己有足夠資格，再來談海外代理。 」吳幸容說。

從攤子變店面、從店面學做加盟、再從加盟開始學做海外，珍煮丹知道，要壯大自己，首先必須要謹慎行事。

從加盟到海外代理，用高標審核壯大品牌價值

回到珍煮丹首次開放台灣加盟的2016年，面對接不完的加盟詢問電話，高永誠的選擇卻是只開放三個錄取名額。他說，由於當時沒有加盟的經驗，開設的條件也不確定是否能賺錢，他們只好抱著實驗的精神邊試邊學，視結果來修正加盟的制度。

「 有捨才有得，如果一開始就想著要賺錢，可能就沒辦法找出應調整的細節，也學不到經驗。 」因此，即便在最多人來報名時，有超過400組人馬登記要參加加盟說明會，實際到現場的也還有200多組，最終他們也只錄取了10到12組。

要得到珍煮丹加盟主的身份，彷彿像是在考大學學測一般，候選者總共要經過兩次面談，中間歷經一個月的受訓時間，期間還有一次筆試、一次為期三天的術科考試，飲品製作、備料流程、服務態度通通都是考試內容。這些都是他們反覆測試後，所訂出的審核標準。

這也說明了為何珍煮丹邁入第11年，全台卻只有61家門市————相對來說，比創立4年時間就衝上最高峰有180間店的一芳水果茶，以及約莫同期創立的麻古茶坊的160間店都來得少。

同樣的細心也用在了後來與海外代理商溝通的過程中。雖然珍煮丹在2018年首次出海香港後，很快地於一年半內拓展了共13個國際市場，但每一個合作的過程，都花了不少時間。

其中最花心神的，就是確認合作代理商是否願意親力親為。

「有些人做代理，其實只是因為手上有錢，想做一個品牌試試看，這樣的人不一定有一個認真的團隊。所以，我們談代理不僅要檢視你的團隊組成、你的短中長期營運計畫，還要求他們親自飛來台灣和我們認識，而我們也會到當地探查他們的環境。」高永誠說。

而代理要注意的事又比加盟更多了——為了確保產品的品質、讓世界各地都有正宗的珍煮丹飲品，高永誠要求核心的茶葉、黑糖、珍珠等物料必須從台灣出口，並且派研發團隊親赴各地，調查當地的食材，並研究因地制宜的產品開發與行銷規劃。

目前全球13國的商品研發，都是由台灣總部的團隊來負責。在日本，他們就必須規劃像是櫻花季等不同時節的限定產品；在東南亞，他們就要找到消暑且重甜的產品來滿足當地需求。

「這些都很考驗研發的能力，」高永誠說，「我們基本上每週都有提案跟產品試喝。」

珍奶熱潮漸退，「產品力」是潮水下的那條褲子

一年半搶進13個國際市場，珍煮丹快跑後今年卻踩了煞車，只打算加碼佈局美國。箇中因素，就是他們看到了「全球瘋珍奶」熱潮的衰退徵兆。

吳幸容去年就看到了珍奶熱潮衰退的跡象。當時他們預估，今年會有一次珍奶品牌的大洗牌。 蔡仁譯攝影

吳幸容說，根據他們針對2019年下半年的市場觀察，他們早就預估今年會有一次珍奶品牌的大洗牌。高永誠則補充自己在日本看到的情況：「路上實在太多奶茶店了。只要是賣奶茶就都大排長龍、就都賺錢——這種態勢不會長久的。」

怎料，如今卻遇上新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）風波，更是讓當時的預測一語成讖。高永誠認為， 珍奶熱潮當初之所以興起，社群平台的傳播是一大主因。「大家都喜歡喝飲料後打卡上傳Instagram，那是年輕人的流行趨勢。」他說。

但珍奶熱一旦退燒，光做一杯讓人想打卡的飲料，是不夠支撐起一個品牌的。 人們都說「潮水退後就知道誰沒穿褲子」，對高永誠而言，那條褲子，就是產品力。

也因此，珍煮丹展店的步伐雖慢，他們在產品的研發上卻是相當快速。他們不僅每一季都會推出新的話題產品，同時也積極與通路做聯名商品。高永誠認為，聯名大家都在做，但要能夠做出價值、提升品牌高度，就必須讓消費者感到驚喜。

「驚喜」對飲料業者來說非常重要。市調公司尼爾森就指出，飲料市場的消費者，通常有「喜愛嘗試新事物」、「高度關注流行的事物及趨勢」等特性。也因為同性質產品競爭者多，業者如何端出特別的新商品來製造聲量，是一大關鍵。

不過，珍煮丹不只想創造驚喜，更要顧及口感。「 產品再特別，如果不好吃、不好喝，下次你再推新東西，客人也不會買單了。 」抱持著「只有一次機會」的心態，夫妻倆有時還會親自到食品工廠，反覆調整產品的口味。

珍煮丹固定每季推出新產品，小芋圓系列不僅在台灣受歡迎，在香港也在一個月內賣到缺貨。 蔡仁譯攝影

去年12月珍煮丹與全家一同推出的「黑糖珍奶甜筒」，就是在這樣的堅持下誕生的。這支甜筒第一週就在全台賣破5萬支，是全家從去年第三季開始販售的冰棒中賣得最好的一款。「開賣時連下一週雨，又是冬天，會有這樣的成績大家都很驚訝，」高永誠說，「原本預計賣一個半月，最後只花25天就售罄。」

由母公司研發的高品質產品，也能助長海外門市的業績。以去年秋冬推出的小芋圓系列飲品為例，香港門市在一月引進以後，不到一個月貨就賣光了，又再從台灣補貨。高永誠認為，這樣強勁、受歡迎的產品力，是 珍煮丹在香港去年艱困的環境下，還能保留七成業績的原因 ——據了解，許多在香港的手搖飲品牌，去年的年度業績只剩下兩到三成。

我們不是做咖啡，消費者遲早有喝膩的一天。所以我們要維持自己的多元性、變化性，客人想調整甜度、冰度也都很自由。我們的優勢，就是沒什麼侷限。 珍煮丹董事長高永誠

珍珠煉成仙丹，下個十年打造「職人品牌」

十年時間，珍煮丹從擺攤、開店、加盟到海外代理，關關難過關關過，如今全球門市數量破百，珍煮丹也準備要闖下一個關卡：科技佈局。

「我們認為（台灣）一百間門市是一個里程碑，」高永誠說，「在那之後，整體資訊系統與供應鏈的建置就得開始佈建。」同時，珍煮丹也加強規劃會員經營與社群管理，並在去年11月初步建立了LINE的官方帳號，外串api來搜集會員資料，目前已累積了8萬名會員。今年的重頭戲，在於如何與全台POS機整合，來做集點、優惠、兌換商品等服務。

現在，為了讓更多人喜歡上珍煮丹，在去年品牌創立十週年時，他們特地找了DDG顧問公司合作，進行品牌識別再造，在信義區開設了首間品牌概念店，希望將珍煮丹包裝成一個 「職人的品牌」 。

「我爸以前都要我別想東想西，一家店開了，蹲個五年自然就會好，」高永誠笑說，「但不是這樣的。我們得跟時代一起變化。」

珍煮丹確實變了————對十年前在租來的小倉庫裡，辛苦調製飲料的年輕夫婦來說，那顆被寄與厚望的珍珠，似乎真的煉成了仙丹。

去年年底時，受甄子丹啟發而誕生的珍煮丹，恰逢《葉問》最終曲的上映，雙方做了一次行銷合作，珍煮丹的杯身印上甄子丹的身影，兩者相映成趣。彷彿想暗示，爐火純青的不只詠春拳術，珍珠仙丹也十年有成，準備好向世界發跡。面對下一個十年，珍煮丹已經蓄勢待發。

責任編輯：蕭閔云