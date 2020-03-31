經濟部中小企業處藉由「創業家實證計畫」協助新創企業上架政府共同供應契約，政府機關直接在電子採購網購買，大幅簡化採購流程，提升新創企業的解決方案能見度。

無人機拍攝測量「翔隆航太」，建置三維模型精準掌握工程進度

在新創採購平台能找到非常多元的創新應用技術，專注於無人機相關創新解決方案的「翔隆航太」即是一例。翔隆航太以無人機為核心，深度掌握無人機測量、三維模型測量技術，近期加入新創採購，攜手與國家地震工程研究中心展開深度合作。

翔隆航太協助國家地震工程研究中心在台南高鐵站附近的綠能園區，透過無人機拍攝及三維建模，清楚掌握園區的施工進度、現場情形。因為無人機拍攝可呈現更廣視角的影像畫面，有助政府機關更精準掌握工程進度。執行長李亦儒認為無人機應用，未來還可延伸至其他產業，例如國際保存、防災計畫，又或是農業保險災損判別、綠能設施巡檢、調查地籍資料等，皆可透過無人機測量應用技術，解決過去人力限制，提升政府機關執行災後復原的工程規劃效率。

「新創採購讓我們更了解政府單位對採購服務的想法，也因實際合作，我們累積寶貴的實戰經驗。」李亦儒解釋，翔隆航太的商業模型除了設備、軟體銷售，還提供無人機操作培訓、執行無人機量測，甚至可透過圖資、數據整合，提供整套解決方案。因為新創採購經驗，翔隆航太掌握政府機關的具體採購需求及想法，擬定不同階段的解決方案，更優化商業模式的完整性。

數位時代

智慧語音導覽「麥成文創」，降低導覽成本大幅提升導覽品質

新創採購上另一項創新服務獲得高度矚目，「麥成文創」投入長達近3年研發出VM-Fi聲麥無線智慧語音導覽系統。麥成文創創辦人彭德新解釋，這套VM-Fi智慧語音導覽系統能取代傳統無線導覽設備，收聽者直接透過自己的手機下載APP並連結VM-Fi訊號通訊，即可馬上收聽當地導覽。

彭德新接著說明，這項方案可應用在文化導覽場域、旅遊產業、教育推廣、商用會展說明，甚至需同步口譯翻譯的場合。過去麥成文創與臺中市港區藝術中心合作，在書法展覽上採用麥成文創的產品進行導覽。經過計算，藝術中心採購一套智慧語音導覽設備，預計可省下50%無線電設備成本，且不需再處理無線電設備收納問題，又能提升導覽的品質。而對參展的民眾來說，可直接用自己手機聆聽導覽，再也不用擔心設備經多人使用的衛生疑慮。

彭德新肯定表示，加入新創採購後，對麥成文創帶來兩項價值。其一，增加曝光管道，獲得更多其他政府機關的合作機會。其二，上架到新創共同供應契約產品服務皆需符合相關法規規定，讓新創業者及早為對接市場作準備，增加市場信任度，也因此增進品牌能見度，獲得與香港教育大學的合作成果。提升新創品牌的信任度，獲得更多海外市場的曝光機會，打開全球銷售商機。

新創採購計畫上線至今，不僅縮短政府機關的採購流程，與新創業者的互動合作過程也更為簡便有效率。從上述新竹市政府的採購案例，以及四家新創業者的分享可發現，新創採購計畫除了具體擴大合作機會，協助新創調整商業模式，甚至可順利展開海外商機。透過新創採購計畫引領，期待未來新創企業的解決方案與產業界更積極合作，為臺灣新創開啟嶄新的一頁。

數位時代

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