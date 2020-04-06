2020年「高通台灣創新競賽」徵件報名延至四月十四日截止，邀請新創團隊踴躍報名。

美國高通公司透過旗下子公司高通技術公司宣布，洞見未來科技股份有限公司（RelaJet）及聯騏技研有限公司（Nestech）兩家台灣新創公司獲邀進入高通Qualcomm Advantage Network，成為高通全球商用生態系的成員。洞見未來和聯騏技研都是2019「高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge）」的入圍隊伍，透過參與競賽而得以與高通內部相關部門交流，進而獲邀進入高通網絡，成功跟國際企業接軌。

Qualcomm Advantage Network把高通技術和網絡成員公司聚集在一起，以協作、創新和加速業務發展。成員均為提供、銷售和採用高通解決方案的產品，且經過驗證具相當技術水準的公司。RelaJet加入的是「高通擴展計畫（Qualcomm Extension Program）」，高通技術公司產品行銷資深總監Chris Havell指出：「『擴展計畫』是提供製造商從計劃成員中授權的一組獨特軟體功能選擇的機會，以協助製造商提供客戶新功能並使產品差異化。RelaJet的助聽器提供多人聲分離引擎解決方案，與超低功耗的高通藍牙音訊平台結合，不但能提供增強助聽器功能的機會，對於一般無線耳機使用者而言，也具有提升話質的效果。」

高通技術公司產品行銷資深總監Chris Havell於2020 CES上與RelaJet團隊面談 美國高通

Nestech加入的是「高通智慧城市加速器計畫（Qualcomm Smart Cities Accelerator Program）」，該計畫專注於支持或促進智慧城市計劃，並作為私人和公共實體之間的聯繫介面，把鄉鎮市、政府實體與技術供應商聚集在一起，提供運用高通技術的先進物聯網解決方案。

高通技術公司業務發展資深總監暨智慧城市計畫負責人Sanjeet Pandit表示：「通過該計劃，不同的硬體、軟體、雲端和系統整合公司可以增加商機、縮短商業化時程，有助於創造真正的智慧及互聯的城市。Nestech 運用邊緣計算和人工智慧整合門禁控制系統及物聯網的解決方案，可與多方面應用結合，是台灣及全球智慧城市發展的重要一環。」

高通技術公司業務發展資深總監暨智慧城市計畫負責人Sanjeet Pandit於2020 CES上與Nestech團隊面談 美國高通

RelaJet和Nestech是2019年首屆「高通台灣創新競賽」優秀的入圍團隊，RelaJet並在最後獲得冠軍，拿到12.5萬美元首獎。高通副總裁暨高通台灣與東南亞區總裁劉思泰表示：「透過創新競賽，高通不但可以實際的行動支持台灣新創團隊，更重要的是，透過高通平台提升新創團隊產品競爭力，並且把台灣新創團隊的優秀產品推向國際，全力扶植台灣新創生態系的成長與發展。」

RelaJet營運長陳宥任表示：「能加入高通Qualcomm Advantage Network的『高通擴展計畫』是RelaJet邁向國際市場重要的一步。」他指出，「參加『高通台灣創新競賽』不但在技術上獲得許多協助，更可以藉由這個計畫，了解到高通產品發展藍圖及經營理念，『像是在巨人肩膀上可以看得更遠』，對公司成長非常重要。」

Nestech共同創辦人葉佳佳指出：「『高通智慧城市加速器計劃』是為像Nestech這種為智慧城市願景投入心力的新創公司打造的計畫」，她進一步指出，「透過與高通網絡及相關業者共同合作，更能加速Nestech進軍國際市場的計畫。」

2019高通台灣創新競賽入圍團隊Nestech進入高通Qualcomm Advantage Network的「高通智慧城市加速器計畫（Qualcomm Smart Cities Accelerator Program）」，成為高通全球商用生態系的成員 美國高通

高通重視台灣新創發展，有鑑於接獲許多新創團隊反映，在此關鍵時刻將共體時艱，將延長2020年「高通台灣創新競賽」報名截止日至四月十四日。歡迎台灣新創團隊踴躍報名，利用高通平台與各項技術於5G、蜂巢式物聯網、機器學習、智慧城市及多媒體等領域開發創新與實用產品。其他競賽相關資訊，請參考活動官方網站：https://www.qualcomm.com/innovate-in-taiwan-challenge。