中小企業的最佳神隊友！現在，就一起透過Aruba Instant On AP讓業務行動自如，以絕佳業務即戰力推動業務成長、茁壯。

智慧手機與雲端服務的普及，不僅改變了你我生活，也徹底翻轉了企業營運模式，無論是高階主管、企業員工或者是第三方合作夥伴都越來越習慣透過安全、高效且便捷的無線網路處理各種業務；調查顯示，良善的Wi-Fi服務體驗不僅能提升16%的企業員工生產力，對零售服務業者來說，Wi-Fi更是提升顧客滿意度的關鍵，例如，超過50%購物者期待店家提供免費Wi-Fi服務、49%商務旅行者會選擇有提供免費Wi-Fi服務的飯店等。

在觀察到Wi-Fi服務在商業環境中扮演的角色越來越重要後，網路服務領導廠商–Aruba–針對不同企業需求推出系列產品服務，例如，去（2019）年8月針對中小企業推出具備簡單易用、安全防護與隨需擴充等特色的全新Aruba Instant On系列產品，讓中小企業可以因應業務需求輕鬆的在室內、或室外提供安全高速的無線網路服務。

Aruba Instant On系列產品推出至今不到一年，便吸引許多新創、多媒體設計與製作、餐廳、飯店、零售、服務與製造等企業客戶青睞，市場好評不斷。例如，加樂星娛樂便透過Aruba Instant On AP15確保多媒體影音檔案的傳輸穩定性，至於春水堂科技則是透過3個Aruba Instant On AP11打造安全、穩定且高效的無線體驗，藉此拉升企業生產力。

加樂星娛樂創辦人與知名製作人柯柏羽，重視檔案傳輸穩定性與管理便利性，進而選擇使用Aruba Instant On系列產品。 數位時代

加樂星媒體以Aruba Instant On AP15打造零死角且穩定無線工作場域

加樂星媒體是由知名製作人柯柏羽在2018年成立的公司，業務範疇是以提供演藝經紀與製作多媒體影音服務為主，每周製作且需要上傳給電視台的多媒體影音素材交換格式（Material eXchange Format；MXF）檔案量極大，例如75分鐘的「歡迎光琳」MXF檔案約有30 GB，再加上MXF檔案特性是傳輸一中斷就得整個檔案重新上傳，無奈的是，因為加樂星媒體一開始採用的網路服務與架設的Wi-Fi AP的穩定度不足，多媒體檔案傳輸中斷的頻率極高，大約每10次就會發生3到4次，導致團隊成員得花費許多時間處理檔案傳輸問題，影響生產力表現。

為改變上述狀況，加樂星媒體在今（2020）年初將網路服務更換成中華電信並採用Aruba Instant On AP15，並獲得極佳的成效。加樂星媒體執行長柯柏羽表示，「採用Aruba後，辦公空間再也沒有（無線）訊號死角、沒有出現多媒體MXF檔案傳輸中斷問題，而且還可以保障無線傳輸封包的安全性，更重要的是，我們可以更好的管理每一位員工的上網行為，大幅提升員工生產力。」

柯柏羽表示，以前，完全沒辦法管理員工在什麼時候瀏覽那些網頁，但這個狀況在安裝Aruba Instant On AP15後，就再也沒有這個煩惱。「每一位員工都有對應的帳號，我們可以輕鬆地從Aruba後台系統監管每一位員工的上網行為，若發現異常的上網行為，可以直接從後台禁止員工連網（或登入異常網頁）等。」

卓越的使用經驗，讓柯柏羽開始思考、評估將Aruba Instant On AP系列產品導入連鎖火鍋店的可能性，期望能在不增加工作負擔的前提下，滿足消費者喜愛打卡或直播分享所見所聞等上網需求，藉此提升消費者對火鍋品牌的滿意度與忠誠度，然後，帶動營收獲利。

春水堂科技系統管理部資深經理楊文斌，運用app遠端監控Aruba Instant On設備運作，也可細緻化規範各個user上網行為，為公司系統安全設立穩固防線。 數位時代

內外兼具 春水堂科技以Aruba Instant On AP11優化行動辦公、推動業務發展

春水堂科技自2000年成立以來，業務範疇一直聚焦在互動多媒體與網路應用服務，在成為中華電信的關係企業後，更專注在行動加值服務平台與數位內容等領域的研發能量，目前的營業項目是以維運電子書平台為主，如Hami Book書城、OMIA學東西及Kollect等。

在春水堂科技，超過95%的員工使用的是筆記型電腦，而且，常需要透過智慧型手機與平板電腦測試Hami Book的功能，因此，無線網路環境的好壞，將直接影響春水堂科技的營運業務表現，而這，也是春水堂科技會淘汰之前的Wi-Fi AP與AP Controller，以3顆Aruba Instant On AP11重新優化無線網路環境的原因。

春水堂科技系統管理部資深經理楊文斌表示，「因為之前使用的Wi-Fi AP與Controller的設定步驟較為繁複且在安全更新等面向的支援度較低，因而決定採用Aruba產品服務，確保無線網路環境的穩定、快速與安全。」自2019年10月採用至今，不僅成功消滅辦公空間的無線訊號死角、獨立切割訪客與員工的Wi-Fi網路，更進一步透過高品質Wi-Fi服務提升員工滿意度，同時，降低了Wi-Fi維運管理負載。「我們可以視需求彈性地從雲端入口網站、或者是行動App遠端監控各個Aruba Instant On AP11的運作狀況，以及每一個連線帳號的網路使用行為，若發現有可能危害Wi-Fi連網或者是資訊系統環境的上網行為，也可以在第一時間阻絕，將危害降低到最低。」

展望未來，楊文斌表示，將因應業務需求、技術演進，持續不斷優化無線網路環境，讓每一位員工都可以更便捷且高效的方式推動各項業務工作，以絕佳的生產力凸顯差異化競爭力。