像大企業般「先燒錢再賺錢」的創業模式在現代已不適用。選擇低資本生意「精實創業」，就算沒有雄厚資金做支撐，也能取得成功。

今天分享的這篇內容，是市場先生在新書《斜槓的50道難題》中的一篇解題原稿：「創業往往不是大好就是大壞，如何讓收入可以盡早穩定？」

大多數人對創業的印象就是需要投入大額資本，才能在未來幾年開始慢慢回收利潤。如果時光倒退回20年前的確是這樣沒錯，但在今天，我們能接觸到的生產工具已經跟幾十年前大不相同，甚至可以說，接下來是斜槓青年最好的機會，創業得先燒錢？失敗會賠很多？我認為是一種迷思。

創業真的需要投入巨大的資本？

很多人對於創業會有一種想像：一開始投入一大筆錢，包含店面裝潢、廠房設備、產品存貨這些初期投資。而一旦在銷售端不順利導致難以繼續營運時，前期投入的資產無法變現回收，就會造成巨大的損失。

實際上真的有非常多人是這樣做的，也因此我們常常聽到100人創業有95人失敗這種可怕的數字。

傳統上很多人覺得租一間店賣東西或開一間工廠就叫創業，也許20年前真的是這樣，但我認為在現在這時代，比起以前你能有很多有效且便宜的生產工具，如果創業單純是希望增加收入，增加收入的方法其實非常的多。例如設計一個App、設計一本電子書、成為YouTuber等等，甚至你不需要自稱是創業者，就能有許多低成本的收入方式，並且創造的收入並不亞於開一間實體店面。

不是先燒錢再賺錢，你應該「一創業就賺錢」

「博客來燒錢7年轉虧為盈」、「統一超商燒錢7年轉虧為盈」。很多從網路報章雜誌中而來的資訊都告訴我們，一個成功的企業似乎曾經都要燒錢好幾年。

我認為這裡有兩個迷思：

1. 不要將大企業的經驗套在自己身上

大企業的燒錢模式好處在於，可以快速搶占市場占有率、建立品牌，以及透過規模效應降低成本、甚至殺價擊垮對手。但這招你不能學、也不該用，如果你選擇的的生意須要靠規模、靠殺價才能生存，代表你走錯路了。

2. 並非要先虧損才能賺錢

我並不是認為每件事一開始就一定會成功，但一個好的生意，應該要一開始就有好的利潤，不然你幹嘛選擇這個生意呢？

在選擇生意模式上，如果你沒有太多資本，我建議先從「銷售」開始，不管是業務的銷售，或是透過行銷來銷售，或是做為中間人去媒合。原因是生產實體產品所需的資本通常比較高，也比較容易被複製與競爭，相對的銷售對一般人來說比較不需要資本投入。

另一種模式是透過「資訊型產品」，例如線上影音課程，或銷售電子書、寫部落格。也許這些方式的獲利速度通常沒有投入大額資本來的快，但成本與風險非常的低。

不要「過度槓桿」要留有足夠的容錯空間

在投資股票時，有個很重要的概念是：盡量避免過度財務槓桿操作（槓桿就是借錢以小搏大的意思）。原因是在順風時槓桿會讓獲利加倍，但虧損時傷害也會加倍。

創業初期透過借貸進行槓桿投資不宜過度，以防止可能造成的巨大風險。 William Potter via shutterstock

創業比投資更容易使用財務槓桿，我認為適度財務槓桿是好事，但千萬不要過度。每個人都是第一次創業，因此過程一定有很多需要學習的事。無論是產品的選擇或銷售的方式，你幾乎不大可能一次做到位。

投入大資本，尤其透過借貸槓桿投資時，風險就是你會失去調整的彈性，如果沒有一次成功，那就注定失敗。千萬不要為了想多賺一點，而做出超出能力的決定。

怎樣算「過度槓桿」？當你會對20%虧損感到恐懼時，就已經過度了。



運用「精實創業」觀念，從最小可行的商業模式，降低初期投入風險

美國矽谷是個創業聖地，以前很多矽谷軟體公司在創業時，會耗資巨大、費時多年，把一個軟體做到非常完整後在上市，可是一但上市後顧客是否買單，就只能一翻兩瞪眼，一但失敗損失都非常巨大。

因此後來在矽谷開始流行一種方式，就是先用最低成本、最快速度做出一個「最小可行」的產品版本，除了最核心的功能以外，其他功能都沒有，甚至介面很陽春都沒關係。

關鍵是「快速將這個產品放到市場上測試反應」，透過市場的回饋反應後，下一個版本再做出修正，或是果斷放棄該產品。這種模式就稱為「精實創業（lean startup）」。

用精實創業的方法，你的任何事業都不必一開始就做出巨大的決策，從最小可行的商業模式開始一步步調整優化，事業起步的風險就可以降到最低！

快速幫你總結：

創業真的需要燒錢嗎？有很多價值的確需要燒錢才能創造出來，但這不代表你沒資本就什麼都做不了。

隨著時代改變，創業不一定要投入巨大的資本。 不要學大企業先燒錢，你應該一創業就賺錢。 運用財務槓桿不是壞事，但草創時期不要「過度槓桿」。 用「精實創業」概念降低初期投入風險。

這本書集結了許多台灣的斜槓青年朋友一同完成，相信可以帶給你更多不一樣的思考方式。

責任編輯：陳建鈞

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