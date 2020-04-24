永豐銀行發行「幣倍卡」，首創業界串連銀行外幣商品與刷卡優惠all in one的信用卡，符合資格外幣刷卡最高可享9%加碼回饋，最優神卡非它莫屬。

繳稅是年度大事，「幣倍卡」除了提供繳稅愈多，賺到的回饋金愈高的無上限優惠，居家一鍵操作安全又安心，不必擔心繳稅人擠人；此外，永豐銀行創新整合數位帳戶、信用卡、財富管理產品，一卡全功能，符合資格享外幣刷卡回饋最高達9%，海外工作、留學、旅遊甚至外幣儲蓄投資，都因幣倍卡而打造豐厚的「外匯存底」，永豐銀行自然成為客戶運用外幣的首選銀行。

涵蓋貨幣、消費、投資面向 避險致富

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，隨著全球化發展，投資、留學、旅行也都趨於國際化，永豐銀行發現有兩成以上的交易屬於在國外消費類型，而在國內的客戶，透過國外電商平台下單消費的情況也愈來愈頻繁，事實上，跨國生活族群為數龐大，更顯得外幣的資產管理十分重要，因此，永豐銀行全新推出「幣倍卡」，客戶可申請台幣加美元或日圓、歐元的雙幣信用卡。

「幣倍卡涵蓋貨幣、消費、投資三大面向布局，突破現有困境，解決金融工具的痛點。」在國外刷卡消費，如果碰上台幣較弱時，在匯率上當然很吃虧，建議平日就可逢低點分批兌換外幣存在帳戶內，絕對是避險的好選擇；再者，年輕人傾向於不揹房貸，走出國門歷練體驗人生，幣倍卡便是外匯理財的敲門磚，搭配永豐銀行加碼美人階利外幣定存專案，卡友享美元最高加碼0.78%、人民幣最高加碼0.38%利率，低點換匯、定存賺息，財富加值。

資產配置平台工具妙用 幣倍卡展現 FinTech領航實力

「永豐銀行去年9月剛推數位帳戶，不須到櫃檯申辦，迄今9個月就已新增37萬個帳戶，幣倍卡不僅結合數位申辦、更搭配line的到價通知等線上服務與行動支付綁定高回饋，絕對是因應科技趨勢的大變革。」

幣倍卡可說是雙幣卡的超前部署升級版，新舊客戶都能同享好康，以投資來說，不但提供外幣存款的高利息與換匯時的優惠，對於消費者偏好的儲蓄型保單，也給予最高4%回饋，吳建毅強調，永豐銀行突破了信用卡、數位帳戶、財富管理產品的僵化界限，做到以金融成就美好生活。

時下金融界的雙幣卡，有的強調現金回饋國外消費最高2.8%回饋，有的主打免收1.5%國外交易手續費，有的提供外幣換匯優惠的相比，永豐幣倍卡超級比一比，有哪些驚人優勢呢？

繳稅季，主動調高額度 刷卡回饋賺得到

吳建毅指出，在金融服務e化趨勢下，永豐幣倍卡提供客戶整體解決方案，除了刷外幣扣外幣、免匯差，主打刷卡消費最高國內3%、國外9%、行動支付8%現金回饋，不僅可折抵掉國外約1.5%跨國交易手續費的支出，更額外賺進高回饋金，另外，幣倍卡也提供換匯、提存外幣現鈔專屬優惠，申辦電子/行動帳單就免年費等多項客戶在意的優惠。

就舉當前大家最關心的繳稅為例，永豐幣倍卡貼近客戶所需，採取免申請就主動發送簡訊詢問是否需要臨時調高額度的機制，客戶回傳簡訊，即享有免財證、不限稅額、不占用原始額度的繳稅臨調服務，確保額度足夠，賺得到刷卡回饋，符合資格還可享綜所稅額0.3%現金回饋無上限，比如稅額100萬元，客戶使用幣倍卡線上繳稅可獲得3,000元刷卡金，回饋、服務加乘，持續不斷追求完美，創造顧客滿意度百分百。

信用卡代繳保費，也是消費者重要的大額支出，「永豐幣倍卡」也有回饋，提供臨櫃刷卡支付保費享最高4%回饋無上限優惠！神卡既出，跨金融組合，全方位解方，貼心周到服務無上限，生活、事業、理財的最佳夥伴，一卡就搞定。