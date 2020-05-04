研動高科FarBar數位多媒體介面，串流即時門診資訊，透過科技之應用整合，改以電子方式處理，文件、病歷無紙化，強化醫療效率與品質的提升，加速服務效能。

三軍總醫院內湖院區為改變病患、醫療機構之間的互動方式，推動「門診螢幕顯示器」採購計畫，透過研動高科FarBar數位多媒體介面，串流更多即時門診資訊，提升醫事資訊傳遞之即時性，並藉由共享經濟架構，大幅降低相關服務採購成本，堪稱高ＣＰ值系統服務解決方案。

FarBar挾多年深耕電子廣告串流平台技術實力，為醫療服務數位化提供全面的嶄新SI系統整合 （System Integration）服務，從硬體、軟體、系統分析到維運，具備完整的一套體系架構，並結合HIS醫療資訊系統廠商，進行醫院遠端系統管理與監控，與排隊掛號出單、門診報到叫號、診間資訊整合，可進行數位看板與叫號設備平台管理，播放端設備與軟體及播放內容，完全透過網際網路管理及傳輸多媒體資訊。

透過資訊科技之應用及整合，改以電子方式處理，落實文件、病歷無紙化，強化了醫療效率與品質的提升，加速服務效能。自去年即積極參與政府招標案件，預期在未來能搶攻數位電子看板在國內外市場的商機，加速推動成長，帶領台灣民眾持續走向智慧科技化的大時代。近期FarBar團隊醫院合作案例還有三軍總醫院、大里仁愛醫院、振興醫院、新光醫院、台大醫院、衛生福利部臺南醫院等。

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