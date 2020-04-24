在社群及後援會經濟盛行的年代中，藉由區塊鏈技術確保發行及管理，倚靠區塊鏈技術所應允的透明平台機制所產生的協作模式，能否為音樂領域帶來新的願景 ?

隨著全球抗疫的腳步趨緊，數以萬計的人選擇宅在家中、減少公眾場合活動，「線上」再次成為熱門話題，實體轉移網路的挑戰讓許多產業開始思考企業的下一步，在全球疫情的催化之下，不但可能大幅改變未來生活的樣貌，也順勢將數位時代推向了加速發展的下一波。

而實體轉為數位之初便已面臨相當震盪的音樂產業，歷經了二十年的摸索與轉型過程、尋找迥異傳統的獲利模式，於 BlockChain 區塊鏈技術出現且於近幾年漸趨成熟的應用潮之下，開始展開新型營收模式的實驗，利用區塊鏈資料無法被輕易竄改、能為使用者保有高度隱私，以及去中心化、無需透過中介機構而具有高度效率的特性，開發出新的交易應用方式，本地已有如 Machi X 和 OurSong 的實際案例，嘗試將想像落實。

古老的貨幣觀念，探索多元版權投資與收益可能性

「虛擬版權交易平台」Machi X 的創立者黃立成（九Ｏ年代爆紅 Hip-hop 團體 L.A. Boyz 成員、台灣嘻哈團體 Machi 麻吉團長），深感過往音樂版權的經營管理繁複紊亂，甚至導致實際收益難以進入創作者口袋的問題，「以前著作權還常常可以被買斷，L.A. Boyz 寫的歌都被買斷了，但那些公司現在也都倒閉了，財產轉到誰手上都不知道，有時候發現有些歌竟然在香港，19歲寫的一些詞，現在使用還要經過他們的允許。」早年的創作明明是一批可供運用的創意資產，卻因機制尚未完善而導致使用不便，形同凍結，他說：「我只想把我從區塊鏈中學到的東西，帶進娛樂圈，讓這一代人有更多選擇。」

為了讓創作者能夠取得作品應有的價值，並有機會活用這樣的創意資產，他在 2018 年底創立，2019 年上線的 Machi X 便將音樂版權透過區塊鏈科技「代幣化」( Tokenization )，意即在不影響現實版權買賣前提下，在網路的虛擬世界裡將版權劃分出可持份的百分比，將現有的歌曲版權分割成數枚代幣，進入平台的人可透過信用卡或虛擬貨幣購入代幣，不管現實世界版權的持有者為誰，在智慧合約的規範下，擁有代幣的人都擁有收取相應百分比版稅的權利。如此將版權擁有者和收取版稅者的身分分開，活用版權資產，創造更多版權交易方式的可能性。

當粉絲也能投資偶像的作品時，公開市場是反映創作價值還是破壞行情？

至今傳唱和點播率仍極高的黃立行〈音浪〉作品，目前是 Machi X 平台上市值排名第一的單曲，而這代號 STYL 的音浪幣亦於 Binance DEX 幣安去中心化交易中心（全球最大加密貨幣交易所）上架，方便投資者購入。黃立成解釋這樣的代幣機制，有助於解決過去版權買賣投資不透明的問題。過去版權買方通常為音樂公司，一般人沒有管道可購入，在買家數量有限的狀況，成交的價格無法反應真正的市場價值，「要有投標者才有價格，透過虛擬幣的方式連粉絲也可以加入，在這樣的公開市場裡，價格會提高，那才是真正的市場價。大家用抖音在唱我的歌、跳我的歌，我的價值不止於唱片公司估出來的價錢。Machi X 如果做得好，就有機會彰顯作品真正的價值。」

Machi X 的創辦人黃立成

他進一步指出，未來的音樂創作如果可以依循這樣的模式，在一首歌曲完成之際，將版權代幣依比例分給參與構成的作詞、作曲、編曲、配唱等人員，擁有代幣的創作者可自行決定是否於平台上出售代幣，透過這樣的過程，創作者能夠自行安排更全面的分潤機制，兼顧不同幕後人員的創作價值，而歌迷透過這樣的平台，也可以直接支持自己喜歡的創作者，他感性地說：「如果我們可以擁有一部分自己偶像的歌曲，或是買下一部分我第一次遇見我老婆時聽的歌、作為禮物，那樣的價值是難以論計的。」

實體收藏轉成數位收藏，宛如九Ｏ年代棒球卡的線上復刻

同樣是音樂人出身的 OurSong 共同創辦人吳柏蒼，體認在音樂串流時代大家雖會付費訂閱服務，但平台上可供聆聽的歌曲數以萬計的分潤下來，音樂內容雖有價值卻已失去了價格。他指出在這樣的時代，歌手轉以演唱會或實體活動作為主要的收益來源，但這樣的方式卻難規模化。另一方面，在數位時代大家強調社群連結，音樂人花了很多時間成本經營社群，雖然凝聚了粉絲，卻無法轉為直接的收入，而素人採用的線上打賞分潤方式，亦與目前藝人經營的偶像操作方式相悖，業者們都在嘗試摸索新的營收方式。

他觀察到近三年黑膠唱片又重回市場、銷量成長了數十倍，第一次超越 CD 的銷量，「這種收藏性的價值和需求沒有完全消失，而在數位世界大家最重視社群連結性，我們希望能做出新的型式，可以兼具收藏的價值和連結性。」在這樣的基礎上， OurSong 以年輕族群為目標，藉區塊鏈技術推出數位限量歌卡，以單曲為發行單位，每一式卡片可有幾百張不等的發行量，透過他們發行的 OurSong 代幣購得歌卡的人，即得到社群入場券，可以看到聽到藝人針對特定卡片所發表的限定內容。

虛擬卡片凝聚真實粉絲，後援會的數位衝擊與變體

目前大眾願意付費的項目，已由傳統的內容轉向為體驗，他說：「如何在社群裡提供新的體驗，而這個體驗是大家願意消費的，又讓藝術創作者不感彆扭，是我們一直在抓的平衡。短期的最終產品，是讓每個藝術家可以建立自己專屬的微社群，希望營造藝人派對的感覺。」

OurSong 共同創辦人吳柏蒼

為了讓互動真實有感， OurSong 挑選合作的藝人都得親自經營，同時有意願持續產出內容，而每一個合作的藝人在這樣的基礎之上，也可自行變化出不同的互動模式。例如陳珊妮發行的「公主會員卡」便充分結合了線上和線下的體驗機制，在過去的幾場演場會中，擁有五張卡以上的會員，就可以使用 VIP 通道入場、享有特別待遇。棒棒糖小姐的「生日卡」則讓每個卡片擁有者在生日當天收到特別錄製的祝福影片，以此更拉近了她和粉絲之間的關係。

「現在年輕的一代想逃離大型社交平台，渴望更親密的互動，我們希望把這樣的經驗帶進藝術家的社群裡。」吳柏蒼透露目前線上可見的服務內容僅占前期內容的百分之六十，到了下半年度將有更完整的呈現，而屆時也不排除讓一般人擁有發行卡片的可能性，以此經營自己的微社團。在 5G 強勁的發展趨勢之下，未來也可能和更多服務提供者進行串聯，讓卡片成為沉浸式體驗如線上或 VR 演唱會的入口。

粉絲與偶像一起發唱片或辦演唱會，集結社群情感

粉絲們可能曾經做過這樣的夢：「和偶像一起企劃製作一張專輯」、「和偶像合辦一場演唱會」，韓國 다온큐브 ( Daon Cube ) 新創平台運用區塊鏈技術，讓會員可提案發起演唱會或專輯計畫，並透過平台的財務支援功能，計算需要銷售多少張門票或專輯才能達到收支平衡，會員預購票數及專輯數量以籌募專案所需的預算，最後，提案人得到演出或製作唱片的機會，如此模式，不但提供音樂人或藝術家完成作品的機會，更讓粉絲們更有參與感。

在社群及後援會經濟盛行的年代中，藉由區塊鏈技術確保發行及管理，甚至也可以與不同領域的社群，產出跨界作品。倚靠區塊鏈技術所應允的透明平台機制所產生的協作模式，是否能為音樂領域帶來新的願景，值得進一步觀察。

BlockChain 區塊鏈去中心化、讓資料公開卻不可隨意竄改的特性，讓本就基於共享概念而生的網路世界，又往未來趨近了一步。交易和所有權在公眾的監督之下脫離第三方的控管，有了更自由且更能反應即時需求的表現空間，這樣的時代環境對長期困於尋找新營利模式的音樂產業而言，無疑是一道曙光，然而在這條嶄新的道路上，是否毫無荊棘？群眾的力量是否也意味著來自群眾的制約？反讓音樂人面臨另一種來自各方、多種雜音的挑戰？如何面對這樣的新自由時代，是這一代音樂人擁抱群眾力量之時，亦需深思的問題。