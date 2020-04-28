便利達康宣佈與智能櫃業者-掌櫃合作，讓旗下的電商客戶能夠提供智能櫃取件選擇，也為消費者在決定物流取貨方式時，能有更彈性多元的選擇。

新冠肺炎疫情延燒，減少人與人之間非必要的接觸，是降低病毒傳播風險的最佳方式，於是線上購物、餐飲外送等業者快速成長，然而，餐飲外送可以將商品放在消費者住家門口，再發訊息通知取貨，而線上購物除了宅配到府、或是便利商店取貨兩種方式外，有沒有什麼方式可以不必接觸人又能取貨？智能櫃或許是唯一的答案。

日前，便利達康宣佈與智能櫃業者-掌櫃合作，讓旗下的電商客戶能夠為消費者提供宅配、便利商店取貨以外的物流選擇。

便利達康的核心理念就是建構一個開放的合作平台，期許成為「通路的補給站」與實現「電商物流的最後一哩服務」，來邀請所有人共享網購商機。

當消費者選擇智能櫃取貨，掌櫃配合的物流人員就會將包裏送到指定櫃點，並掃描包裏條碼由系統通知電商業者已送貨到櫃，再由電商平台自動寄發簡訊給收件人，由收件人根據簡訊內容，至掌櫃櫃機的觸控面板上輸入取件碼並簽名，就能成功打開櫃門、取出商品，不只簡單快速，還能保障個人隱私。

數位時代

智能櫃服務快速又簡單 解決宅配隱含問題

便利達康總經理梁哲誠指出，台灣物流的服務模式雖然相當成熟與多元，但其中還是隱含一些問題。就消費者而言，如果選擇宅配到府，在無法掌握宅配人員何時抵達的情況下，常常無法配合收件，導致宅配人員要重複投遞2~3次，就算是住在有管理員的大樓，雖然管理員可以代收，但物流單上的電話、姓名、購物店家等資訊也都被看見，相對沒有隱私可言。

而從宅配端來看，則是沒有反應出真正的物流成本。現在大樓管理員所處的空間經常擺滿網購商品，代收貨、通知住戶取貨，成為管理員日常工作上很重的負擔，無法專心去執行本來該做的維護大樓安全的任務，站在專業分工立場來看，這麼做形同宅配業者將部分的物流服務轉嫁到管理員身上，其實不太合理。至於沒有管理員的住宅，如果住戶不在，貨運司機就必須電話連絡、等待，增加運送時間成本。

因此，便利達康希望與掌櫃合作解決上述這些問題。另一方面，便利達康也希望協助電商客戶提供更多取貨點，在不改變物流配送流程的前提下，透過系統整合讓電商客戶輕鬆介接掌櫃的櫃取服務，因此整合範圍涵蓋以下三點：

第1、電子地圖整合：將掌櫃櫃點融入達康三家便利商店（全家、萊爾富、OK）圖資內，四個通路會顯示在同一圖層，方便消費者選擇。

第2、出貨標籤：比照現行店配標籤格式，不需另行開發。

第3、配送流程：與店配的包裏一起送到集貨物流中心，不需多一趟配送成本。

對於電商、物流與通路等所有業者而言，共享物流運輸網絡整合上中下游業者，藉由即時資料交換，更能即時掌握訂單狀態。就管理層面而言，使用便利達康提供的單一後台系統，就能輕鬆進行訂單、出貨、對帳等管理，大大降低人力與營運成本。

這樣的方便性，未來也可以是三家通路評估考量裝設智能櫃的一大參考指標。

數位時代

從生活服務出發 讓智能櫃服務更貼近市場需求

掌櫃智能櫃公關經理江欣潔表示，智能櫃在歐美、日本、香港及大陸已經相當盛行，而台灣因為地理面積小、便利商店密度高等環境因素，導致近3~4年才開始發展智能櫃服務，也因此，掌櫃在當初成立時，便擬定兩大策略來建立消費者對智能櫃服務的認識。

首先是櫃點佈建要更靠近消費者的地方為主，例如，社區、商辦大樓、產業園區、學校等封閉型通路又或者是洗衣店、五金百貨、社區型超市…等巷弄內的開放型通路，強化消費者對掌櫃櫃機的印象及使用意願；其次則為提供生活服務，例如：公益捐贈、書籍配送、衣物送洗、繳交電費、罰單…等，藉由生活服務吸引消費者，進而建立使用習慣。

目前，掌櫃在全台約有1,400個櫃點，而便利達康的便利商店通路（全家、萊爾富及OK）則約5,800間店舖，兩者相互整合後，電商業者只要串接便利達康的物流系統，就能為消費者提供7,200個取貨點，大幅提高消費者的取件彈性與方便性。

未來，掌櫃還希望與便利達康合作推出智能櫃退貨服務，待智能櫃取/退貨服務模式日趨成熟後，還會進一步規劃「店到櫃」與「櫃到店」的整合服務，希望透過便利達康所搭建的共享物流平台，讓更多人能體驗智能櫃服務的便利與多元性，進而開拓更多不同應用模式，產生與超取有互補的加乘效果，讓電商業者的最後一哩路更加完整，更靠近消費者的身邊！