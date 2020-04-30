TTA除了鏈結臺灣科技新創與全球新創生態圈，更積極提升科技新創於人工智慧、軟體及半導體等應用領域的發展，開啟臺灣科技新創與全球合作機會。

科技部領科技新創 100強 組臺灣國家代表隊拚 75 億新臺幣商機

科技部 Taiwan Tech Arena（以下簡稱TTA）歷年率領全臺科技新創前進美國 CES、法國 VivaTech 與新加坡 Innovfest 等國際新創展會，不僅讓新創團隊們能夠開拓更廣闊的眼界，同時也藉此吸引來自全球新創生態圈的夥伴。今年 TTA 將更卯足全力與地方政府、三園區及 20 所新創院校鼓勵更多新創參與，期待能由上至下、帶動各個城市注重新創能量崛起、致力於營造友善環境讓新創扎根。

回顧科技部今年年初帶領 82 家臺灣科技新創於 CES 新創區『 Eureka Park 』設立『臺灣科技新創館』，締造多項佳績。除爭取逾 70 億新臺幣商機，並有13家團隊獲得 CES Innovation Award 新創大獎，同時也是 CES 新創區內第三大的國家館。科技部透過 TTA 推動科技新創鏈結國際，藉由參與 CES 等國際大型展會串連全球科技產業與新創人才，並吸引海外創投與國際企業關注。明年亦將四度進軍 CES ，並擴大徵召 100 家科技新創，展現我國創意價值，並爭取全球逾 75 億臺幣商機。

TTA連續三年傳捷報 2021期待再創新高

今年科技部 TTA 將持續廣邀十大科技領域新創加入，徵案將於 6 月 30 日截止後，送矽谷創投進行書面審查，最後轉交美國 Consumer Technology Association （以下簡稱 CTA ）大會，預計選出臺灣100強科技新創精兵代表臺灣前進 CES 2021 。預計 10 月中旬可公告獲選團隊，惟實際情形請密切注意 TTA 網頁。

同時，為加強臺灣 100 強科技新創國際拓銷實力及媒體曝光度， TTA 將於明年 1 月前陸續辦理展前培訓及行銷活動，包括 11 月 TTA BootCamp，預計聘請矽谷業師協助團隊熟悉美國市場，並就募資與拓銷技巧提供建議； 12 月將舉行展前記者會公布亮點科技新創，同時透過 TTA 自媒體拍攝一系列亮點團隊技術產品之宣傳影片，增加行銷力道；明年 1 月 4 日將搭配 CES Unveiled 於美國拉斯維加斯舉行 CES 2021 亮點技術搶先看記者會； 1 月 6 日於 Eureka Park 的臺灣館舉行開幕記者會，參展期間也將辦理多場新創活動，包含新品發表會與技術媒合會；此外，亦將延續過去 3 年的經驗，於展後移師矽谷辦理 Taiwan Demo Day 、資金媒合會，以及多國論壇活動。

另 TTA 也將持續密切關注新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情可能產生的各種影響，配合臺灣及各國政府需求建立相關配套措施，以保護參展新創之健康為優先目標。如因新冠肺炎（ COVID-19 ）致參展延期或取消， TTA 也將於第一時間通知參展新創及公告應變作法。

Taiwan Tech Arena（ TTA ）台灣科技新創基地從 2018 年 6 月成立以來，吸引來自各國科技新創相關的組織 French Tech Taiwan、Canadian Technology Macerator ( CTA ) 合作進駐，並與國際頂級創業加速器 SOSV MOX, SparkLabs Taipei, IAPS 和比翼加速器等招募遴選科技新創進駐。 TTA 除了鏈結臺灣科技新創與全球新創生態圈，更積極提升科技新創於人工智慧、軟體及半導體等應用領域的發展，透過 TTA 品牌的國際行銷策略，讓臺灣科技新創團隊受到全球產業與投資人的關注，開啟臺灣科技新創與全球合作機會，進而轉動臺灣科技產業為臺灣科技新創，用科技新創新勢力於全球生態圈為臺灣發聲，並加速科技新創投入於全球產業中。

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