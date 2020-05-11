歐盟表示已鎖定包括Facebook、Google、亞馬遜與蘋果在內的科技巨頭，搜集他們在爭奪市場時，以平台資源限制對手發展、造成競爭不公的證據。

在美國科技大廠接連於歐盟推行服務、出現市場壟斷情況後，歐盟表示已鎖定包括Facebook、Google、亞馬遜與蘋果在內的市場競爭者，由於這些公司不僅是科技業者，更是擁有網路平台資源提供者的身分，因此再爭奪市場時，常以平台資源限制對手的發展。

歐盟計畫掌握這些企業影響市場競爭不公的確切證據，將要求他們必須向市場其他競爭對手公平共享網路服務數據資源。

此項計畫是在今年2月提出，並且預期透過60萬歐元（約台幣1,943萬元）對外招標金額，希望吸引相關單位協助記錄，證明兼有平台資源的美國科技公司，以其資源優勢影響歐盟境內市場正常競爭。

相關的案例已累積不少，例如亞馬遜本身同時為網路零售業者，同時也提供線上銷售平台資源，而Google過去也曾藉由搜尋資源優勢取得諸多用戶數據，進而讓旗下服務持續增長，甚至用數據分析等方式讓本身服務處於競爭優勢。

此外，蘋果方面日前也曾因為本身同時為音樂內容服務提供者，但是本身更是App Store服務平台供應商，因此先前在串流音樂服務也與Spotify有諸多爭執，其中Spotify更認為蘋果藉由本身資源優勢，影響串流音樂使用需求而直接向歐盟提起訴訟。

歐盟認為，掌握這些兼具平台資源分配及服務提供身份的企業限縮競爭對手平台資源的事證後，就能憑藉證據要求這些科技業者將本身業務與平台資源拆分，以利實現更公平的市場競爭，而不會有服務提供業者兼具平台服務商，導致市場競爭失衡。

依照歐盟看法，一旦這些科技業者擁有更大市場競爭優勢，將造成更多市場投資會過度集中在這些掌握有利數據資源的科技業者身上，使得市場出現大者恆大，進而擠壓歐盟境內在地業者與服務發展空間。若這些科技業者願意與其他競爭對手共享數據資源，市場競爭將可趨於正常。歐盟預計在今年7月將提出調查結果。

資料來源：Reuters、Competition Policy International

責任編輯：蕭閔云