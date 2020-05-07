Spotify執行長接受《Bloomberg》訪問時表示，期望蘋果能以更開放的態度，處理訂閱費抽成及App功能限制等議題。

向來不滿蘋果向透過App Store訂閱App的用戶收取每月3成「蘋果稅」的Spotify，Spotify執行長丹尼爾·埃克（Daniel Ek）日前在接受《Bloomberg》訪問時表示希望蘋果能以更開放的態度，處理訂閱費抽成及App功能限制等議題，同時丹尼爾·埃克（Daniel Ek）也認為，從長遠來看蘋果的平台策略將會更開放。

儘管對於蘋果的限制多有不滿，但埃克仍認為蘋果是一個開放、公平的平台，且朝向正確的方向發展，只是離達到Spotify期望仍有一段不短的距離。Spotify過去不斷批評蘋果在訂閱費抽成高達30%，並且對App功能更新的諸多限制，例如整合Apple Watch和Siri的功能，讓埃克曾公開表示蘋果的限制「對Spotify的業務產生重大影響」。Spotify在4月底公布財報，顯示今年第一季全球付費訂閱用戶已突破1.3億人。

Spotify去年向歐盟提出的訴訟中，Spotify認為蘋果兼有平台和競爭對手兩個角色，使得蘋果App Store多項政策皆不利於競爭對手。事實上，在Spotify將多年的抗議化為實際訴訟行動後，蘋果也逐漸開放對Apple Watch和Siri的功能整合，包括開放Siri可以和Apple Music之外的音樂服務連動，此外Spotify幾個月還發布與Apple Watch及Apple TV整合的功能更新。

對於Spotify的抗議，蘋果當時也回應表示，App Store也協助了Spotify的成功，且訂閱費中只有一小部分被抽成。雖然因為Spotify希望抽成為零，所以在這點上並無共識，但蘋果在其他功能限制的部分也逐漸鬆綁，包括開放Siri可以和Apple Music之外的音樂服務連動，以及與Apple Watch及Apple TV整合的功能更新。此外，今年WWDC可能也會公布開放蘋果音響HomePod可執行Apple Music之外的第三方音樂App。

蘋果為避免遭非議壟斷市場，近來也宣布有條件的對部分App開發商免除訂閱費30%的抽成，條件包括必須深度整合蘋果生態系統、開發商需擁有一定用戶規模等等，讓亞馬遜 Prime Video成為首波適用名單之一。

資料來源：Bloomberg、The Verge

責任編輯：蕭閔云