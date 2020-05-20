520新任金管會主委黃天牧，在政府金融體系已有36年的歷練，《數位時代》採訪多位金融業者，看看他們對於黃天牧有哪些期許。

新任金管會主委黃天牧，在政府金融體系已有36年的歷練，前主委顧立雄以「專業資深、人品端正」來形容黃天牧。

顧立雄認為他的優勢在於，因為有了七年擔任金管會常務副主委的經歷，所有業務都能無縫接軌、快入上手。《數位時代》採訪多位金融業者，看看他們對於黃天牧有哪些期許。

熟悉業務、經歷完整，顧立雄：黃天牧是最佳人選

黃天牧擔任金管會副主委長達七年，除了是史上任期最久的副主委，直接扶正成主委，更是金管會成立以來首例。

現年61歲的黃天牧，畢業於政大、中山大學中山學術研究所碩士，以及美國南加州大學公共行政博士學位。

財經背景資歷豐富的他，民國73年就進入金管會金融司（金融局前身），一路從基層做起，也曾待過證期局、保險局，並在2005年升任保險局局長，在政府金融行政體系的經歷，長達36年。

一般認為，黃天牧這次能出線，是因為在金融監督體系的完整經歷、專業能力，顧立雄也在卸任前的活動中指出，金管會需要一位能立即上手、讓業務無縫接軌政策的人，黃天牧就是最佳人選。

接手純網銀重大政策，業界提3大期待

上任後，黃天牧將接手推動顧立雄的重大政策，最受矚目的就是下半年將開業的純網銀。早已熟悉金融業各項業務與法規的他，面對金融科技浪潮及新型業務興起，如何在發展與監理之間取得平衡，將是所有金融業界關心的重點。

期待一：持續推動金融業數位轉型

展望未來發展，「數位轉型」關乎國家未來發展與競爭力，台灣金融業算是起跑相對早的產業，許多業者紛紛投入資源在數位、數據、技術等基礎建設。

隨著新任主委的上任，國泰金認為，轉型過程中，許多企業都有獲利壓力，需要金管會支持並鼓勵業者具備長期眼光，投入數位轉型、投資基礎建設與數位人才 。

遠東銀行副總經理戴松志指出，金融科技是全球金融加速前進的動能，更是各國軟實力競爭的基底。不過在發展金融科技的路上，給予科技業者相對開放的環境與法規，「金融業同樣在發展金融科技，但與科技業相比，卻面臨不同的規範與限制。」

戴松志期許，未來新任主委上任後，對科技業與金融業，都能給予相同的環境，可以在相同開放的環境與法規下，共同創新、加速金融科技發展。

期待二：推動跨產業業務

此外，為提升金融服務的數位體驗，金融業者常碰到不同業種的法規，而產生規範不適用的困難，國泰金期待新主委上任後，能加速橫向整合跨業種法規。

業界期待，使用者體驗、身分認證、數據分析、風險管理等角度，有機會整合銀行、保險、證券 等不同業務法規，提供業者更一致、可遵循，並對消費者最有利有益的依據。

街口支付董事長胡亦嘉表示，電子支付現在開始有跨局業務（基金、保險），認為黃天牧在金管會各局處都有豐富的經驗，希望接下來在合法合規、保障消費者的前提下，能加速推動金融創新與金融科技，不只要趕上國際腳步，「甚至作出更好的創新模式讓其他國家學習。」

期待三：接軌國際

國泰金補充，台灣金融科技發展，必須更打開國際能見度，期待新任主委能廣納海內外新創技術，像是在開放雲端的使用與適用範圍、資安監理上，能與世界標準同步，除了扶植國內新創，也可以思考增加海外新創技術，導入台灣金融業的機制與可能性。

麻布記帳執行長陳振榮，也認同台灣金融產業接軌國際的必要性，他指出，開放銀行開放API（Open API） 第二、三階段的進程，期待新任主委能夠接軌國際進度外，也可以鼓勵金融機構與FinTech新創業者互動合作，並提出簡潔明確的業務試辦機制以及鼓勵辦法。

黃天牧 小檔案 學歷： 政治大學銀行學系、中山大學中山學術研究所碩士、美國南加州大學取得公共行政博士

年齡： 61歲

經歷： 財政部金融局組長/主任秘書/副局長、行政院金融監督管理委員會主任秘書、代理檢查局局長、保險局局長、券期貨局局長

責任編輯：陳映璇