金管會主委新任主委，將由現任金管會副主委黃天牧升任。

總統就職進入倒數，內閣也在14日進行總辭與改組，金管會主委顧立雄確定不續任，將由現任金管會副主委黃天牧升任。

顧立雄是任期第二長的金管會主委，任內推動多項金融改革創新，頗受業界好評，據傳，顧立雄有可能接任國安會秘書長。而接棒的新任主委黃天牧，財經背景資歷豐富，上任後將帶來哪些新氣象？

財經資歷完整，黃天牧升任金管會主委

新任金管會主委出爐，將由現任金管會副主委黃天牧升任，事實上，過去黃天牧曾在2016年10月短暫代理主委23天。

現年61歲的黃天牧，畢業於政大、中山大學中山學術研究所碩士，以及美國南加州大學公共行政博士學位。

財經背景資歷豐富的他，民國73年就進入金管會金融司（金融局前身），一路從基層做起，也曾待過證期局、保險局，並在2005年升任保險局局長。在局長任內，黃天牧順利讓財務惡化的國華人壽被接管，更曾處理外商壽險大舉退出台灣、金融海嘯危機。

黃天牧在2013年9月擔任金管會常務副主委，至今長達7年，在金融監督體系的完整經歷、專業能力，成為這次出線的最主要關鍵。

新任金管會主委，將由現任金管會副主委黃天牧升任。 數位時代拍攝

上任後，黃天牧將接手推動顧立雄的重大政策，最受矚目的，就是下半年將開業的純網銀。此外，黃天牧本身在保險的專業，外界也期待未來加深與國際的接軌，以及商業模式的創新。

黃天牧 學歷： 政治大學銀行學系、中山大學中山學術研究所碩士、美國南加州大學取得公共行政博士

年齡： 61歲

經歷： 財政部金融局組長、主任秘書、副局長、行政院金融監督管理委員會主任秘書、代理檢查局局長、保險局局長、券期貨局局長

任內推動多項創新，顧立雄讓業內人士都稱讚

將卸任的顧立雄，擁有台大法律系與美國紐約大學法學碩士，25歲就當上執業律師，2017年接任金管會主委時，外界大多不看好，認為他是財經門外漢。

他的表現跌破許多人眼鏡，不僅成為史上第二長任期金管會主委，任內更是推動許金融創新。包括開放三家純網銀、台股逐筆交易、開放銀行、電子支付與電子票證法規整合等。

此外，沒有金融包袱、法律人基因的他，非常看重公司治理，出手重罰南山人壽新系統之亂，就是一個最好的例子，不只罰錢，更命令董事長停職兩年。此外，顧立雄更要求金控股東持股透明化、要保險業者把失聯保戶的理賠金不得轉列收入等，快狠準的行事風格，讓外界大讚。

顧立雄在2017年接任金管會主委時，外界大多不看好，認為他是財經門外漢。 數位時代

在過往採訪經驗中，許多受訪者都告訴《數位時代》，顧立雄非常用心推動金融科技（FinTech）創新，不僅心態上對新事物開放，也盡心替金融新創解決問題，業內人士曾說：「顧立雄對國際上的新資訊掌握度非常高。」

從不被看好的金融門外漢，到大膽創新的施政表現，顧立雄贏得許多業內人士掌聲。據媒體報導，卸任後，顧立雄極有可能接任國安會秘書長或是副閣揆。

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責任編輯：林美欣