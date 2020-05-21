TTA SV 赴美資助計畫，提供補助經費以及進入矽谷知名加速器學習機會，獲選的新創團隊最多能夠獲得90萬台幣的補助，預計於5月31日截止報名申請。

因應COVID-19疫情，報名期限延長

TTA SV 赴美資助計畫，2020 年將遴選 28 家科技新創團隊赴美發展，為了協助新創團隊能夠有效在美國挖掘商務機會，並且長時間沉浸在矽谷創業思維和文化中，計畫提供補助經費以及進入矽谷知名加速器學習機會。獲選的新創團隊最多能夠獲得 90 萬台幣的補助，而且今年開始，科技部特別與矽谷 Plug and Play、Berkeley SkyDeck 及 Alchemist Accelerator 三家頂尖加速器合作，讓台灣新創團隊能夠透過這三家加速器的輔導及人脈，更順利接軌國際市場。

TTA SV 並在矽谷當地設立 TTA SV 計畫辦公室，在第一線提供赴美新創團隊在美國當地的支援。 TTA SV 辦公室深耕矽谷當地創投、天使投資人、科技社團、大學實驗室、企業、加速器、法規顧問等合作夥伴關係，例如被 CB Insights 評為全美第一的天使投資社群 Life Science Angels 以及矽谷區域運作最久的 Band of Angels，都是 TTA SV 的合作夥伴。此外，配合 TechCrunch 等大型展會， TTA SV 也會設立國家新創館，提升赴美團隊的國際能見度。

今年度徵案[報名][1]原定於 3 月 31 日截止，由於 COVID-19 疫情影響，全球新創發展不確定性增加，因此擴大徵案規模，延長徵案期限，讓錯過原第一梯報名期限的團隊也能有機會獲得資助機會。預計於 5 月 31 日截止[報名][2]申請，並將視情況得延長期限，至本計畫預定資助名額額滿為止。

TTA SV台灣團隊赴美發展，屢創佳績

2019 年獲選進入 Plug And Play 新創加速器的優必闊 Ubiik，專攻長距離、低功耗網路 ( LPWAN ) 通訊系統研發產品，進入矽谷加速器後鏈結 Plug and Play 世界 500 強的龐大企業會員資源，接觸超過 50 家國際廠商與創投，成功將產品打入美國市場。最後成功接獲美國硬碟大廠訂單。獲得國際的肯定與背書後，返台後更獲得台電 4.6 億標案，將為台灣 26 萬用戶安裝具新創高功率與節能技術的智慧電錶。

2019 年獲選進入 Alchemist 新創加速器的啟兒寶 PenguinSmart ，開發針對特殊兒童的遠距復健支持平台。進入新創加速器後，不但獲得加速器直接投資，並在短時間內獲得國際投資人實際募資及市場拓展等機會。從一開始含蓄的學術型溝通，到最後以成熟完整的商業計畫，充滿自信的與國際企業談判。目前啟兒寶的服務合作已推廣至亞洲多地，同時在台灣與矽谷設有據點。

2019 年獲選進入加州柏克萊大學 SkyDeck Accelerator 的 NexRetail 深智科技，是用 AI 與 IOT 技術分析消費者行為的軟體開發公司。在獲選進入加速器後，直接鏈結世界頂尖研究資源，了解 AI 發展趨勢。同時在一個半月的密集課程中，與超過 50 位的 SkyAdvisor 互動，了解既有產品在各潛在市場的實際可能需求與瓶頸。赴美期間，在計畫協助下參加 TechCrunch 新創大展，獲得歐洲知名酒商下單。

台矽鏈結，疫情中仍然暢通無阻

COVID-19 防疫期間，全球交通以及大型國際展會皆暫停，科技部 TTA SV 辦公室仍然致力於活絡台矽雙邊的交流互動，運用新媒體槓桿其矽谷在地人脈網絡來舉行各類主題 Webinar ，持續將矽谷專家觀點以及新創趨勢橋接至台灣，維持台矽雙邊的資訊通透。

在 4 月 28 日邀請 August Capital 的 GP – David Hornik 分享創投在疫情中的投資策略； 5 月 26 日則請到 TED Talk 演講者的訓練老師 David Beckett 分享如何在人際交流走向數位化的時代，仍然能夠給出吸睛的簡報。除此之外，在 5 月至 6 月，更與 FB 網紅「矽谷阿雅」合作一系列的直播活動，訪問 TTA SV 的畢業團隊、加速器合作夥伴，還有矽谷台灣青年的日常，透過阿雅機智活潑的問答，挖掘新創圈各種令人捧腹或是感動的故事。

TTA SV 赴美資助計畫歡迎各路有志發展國際市場的新創團隊來加入，邀請您一同來打拼。