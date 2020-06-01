炎炎夏日，唾手可得的含糖飲料，以及一次性使用的塑膠瓶造成身體與環境的負擔。在健康與環保意識抬頭的今日，家用氣泡水機成為多數人的選擇！

炎炎夏日，來杯冰涼的飲料不僅能夠打起精神，有時也能開開被熱浪淹沒的脾胃。長大後曾幾何時，我們發現那些滋潤咽喉味蕾的不僅僅是冰涼本身，而是飲料自帶氣泡所帶來的刺激感，洗刷溽夏的悶熱。

可樂、雪碧、芬達，各式碳酸飲料是躲避夏熱的小確幸，但為了飽嚐氣泡快感，卻攝入過多的糖份。隨處可見的便利商店與販賣機，讓這些唾手可得的含糖飲料，以及一次性使用的塑膠瓶造成身體與環境的負擔。在健康與環保意識抬頭的今日，家用氣泡水機成為多數人的選擇。

恆隆行

研究發現喝氣泡水有許多益處，不僅是零卡無負擔的飲品選擇，由於氣泡水裡的氣泡到胃裡之後會膨脹，產生飽足感，可以幫助抑制食慾。日本研究發現，250毫升的氣泡水，在胃裡會產生900毫升氣體，即便少量進食也能產生巨大的滿足感。再者，運動後喝下氣泡水，隨著氣體散發帶走熱能，能給身體清涼的感受。氣泡水還能讓人不知不覺中喝下更多水，幫助加速新陳代謝。

sodastream氣泡水機，發源於1903年的英國，為了讓家家戶戶都能簡單地在白開水加入氣泡，讓人感到涼爽刺激的因子，而發明了家用氣泡水機。在家裡自製氣泡水不但方便好喝，又可以調整自己喜歡的氣泡量，不知不覺減輕對含糖飲料的依賴，也能為荷包省下一筆開銷。

除了讓水更有滋味，無論是果汁或酒飲，都可以加入調味並變化出各式各樣飲品！sodastream同時提倡地球友善概念，以重複使用的鋼瓶、水瓶，幫助每天都要喝水的人減少一次性塑膠瓶使用、降低對環境的汙染，還能幫你每年省下近萬元的費用(一支Sodastream專用水瓶，最多可以減少2,000個一次性塑膠瓶)。能對地球盡一份心力，充分善待自己的荷包！

目前於台灣熱銷中的 Sodastream 主要有兩類商品，電動氣泡水機包含 Power Source與 Spirit One Touch，兩款都主打一鍵自動打氣，三種氣泡量選擇。免插電的氣泡水機則有 Source 系列與 Spirit 系列，接榮獲德國紅點設計得獎的現代感外型，讓你單手即可輕鬆扣上水瓶；向外拉出時，即會自動洩壓；免插點、免電池設計讓人隨時帶出門都方便。

恆隆行

由恆隆行貿易股份有限公司總代理，引進台灣市場的 Sodastream舒達氣泡水機 已經邁入第 10 年。近年來也持續增加鋼瓶換購的方式，除了原有的電話、網購到府，以及專櫃換購外，也陸續擴增實體店點包含全國電子、家樂福、燦坤等，全台灣以超過700多間實體交換門市，同時還增加Facebook聊天機器人預約換購的服務，讓消費者使用更方便，落實重複使用的環保理念到顧客的生活中。今年夏天在家，說什麼也要享受在家暢飲健康又方便的氣泡水，你說是嗎？