最高8小時電池續航力、100% sRGB螢幕表現、獨家Coldfront 2.0散熱系統，旗艦Legion 7i強勢亮相

全球個人電腦領導品牌Lenovo宣布Legion新一代電競筆電即日起在台上市！以「時尚有型、狂野效能」為系列訴求，推出兼具高質感外型設計與剽悍效能的全新商品；同時簡化商品命名，改以數字3、5、7代表主流至旗艦商品，便於不同需求消費者輕鬆選購。此外，Lenovo今年首推出搭載AMD Ryzen處理器機款，為玩家提供更多效能選擇！新一代Legion共有Legion 7i、Legion 5Pi、Legion 5i、Legion 5及IdeaPad Gaming 3i 等5款機種陸續上市，提升電池續航力最高連續8小時玩遊戲不斷電。此外，升級版Coldfront 2.0散熱系統降低12%的溫度、再加上可表現100% sRGB的電競專屬螢幕與極佳靈敏度的TrueStrike電競鍵盤，均讓玩家們在遊戲間感受到極致效能與影音娛樂表現！旗艦機種Legion 7i最高搭載最新第10 代Intel® Core™ i9 H系列處理器，更受外媒譽為「最佳體驗電競機」。

Lenovo深耕台灣電競市場成果豐2020年目標再創銷售業績雙位數成長

國際市調組織Newzoo最新報告指出，全球遊戲市場營收2020年將會成長至1,593億美元，並預估到2023年可突破2,000億美元大關；其中亞太地區玩家人數佔全球55%，並以年成長7.7%速度增加，為全球成長最穩定的地區。Lenovo深耕台灣電競市場，除了提供不同級別產品便於消費者依個人需求選購，2019年開設第一家Lenovo Legion聯威旗艦店、舉辦國際級LoC電競賽事及首度參加國內最大電競派對WirForce，透過多角經營強化與玩家的連結，帶動銷售成長。今年受到遠距工作、遠距學習需求大增及線上娛樂需求成長，Lenovo看好2020年電競筆電市場，今年銷量目標預期較去年成長雙位數。

Lenovo台灣總經理林祺斌表示：「作為全球個人電腦領導品牌，Lenovo致力於為我們的消費者提供最適合的產品。除了持續研發領先業界的頂尖技術，我們深度經營玩家、獲得完整產品使用反饋，不斷精進產品使用經驗，並透過產品客製服務、到府維修，及設立最新Lenovo直營體驗店與聯威旗艦店，提升消費者與玩家粉絲對於品牌的好感與黏著度。全新Legion正是為此而生，我們對新一代產品有極大信心，能帶動Lenovo年度整體銷售達近3成成長。」

不只追求效能 Lenovo Legion時尚有型 更顯尊爵

為了解玩家們於遊戲時的感受，Lenovo最新針對全球上千名玩家們進行調查。調查發現狂熱玩家多為25歲以上、平均年齡35歲，有全職工作，每週約花11小時在遊戲上。將近一半的玩家表示自己使用筆電不只是玩遊戲，更多時間會用於日常生活中娛樂與工作， 約有6成玩家認為產品外觀是會影響他們是否購買筆電的重要因素。因此，屏除過去電競筆電因著重效能而顯得粗曠的外觀，Lenovo 新一代Legion不但外觀超有型設計，在效能管理上更進一步優化：包括玩家在遊戲時最在意的效能與散熱系統，鍵盤設計、螢幕表現、電池續航力高達8小時等，完美平衡電競遊戲、辦公環境或一般居家情境使用。

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