緯穎邀紫光集團全球執行副總裁高啟全擔任獨董，董事長林憲銘首度說明原因。提到雲端殺手級應用，總座洪麗甯觀察到，客戶陸續開發自有晶片掌握核心技術的趨勢。

「宏碁當年分家的五虎將裡面，就是林董事長表現最出色！」緯穎股東會上，小股東結束前忍不住發言讚美，甚至有人表示要獻花，期許緯穎從800元朝台股千金族群邁進，董事長林憲銘聽得臉上藏不住笑意。

為何小股東直誇林憲銘最出色？因為他提攜的雲端伺服器廠商緯穎股價一飛沖天，去年獲利金額再創歷史新高。相隔一年前股東會股價348元，如今股價衝上今年800元，讓小股東笑呵呵，今年總經理洪麗甯也喊出「 今年整體表現會比去年好！ 」

緯穎股東常會，圖右一位小股東為致詞發言，稱讚董事長林憲銘是宏碁五虎將中表現最好的一位。 緯穎

緯穎今年將豪發82.32億元給股東，股息高達23元。林憲銘表示，會加快作業拼7月底配息，對於今年上半年表現，林憲銘坦言：一開始疫情我們也很擔心，但已找到好的管理方法，所以疫情影響是小的，第一季營收因為出貨受影響，但獲利跟EPS都比去年好。

林憲銘說，疫情讓大家生活節奏改變很多，工作形式上變化，對科技業而言是利多，因為改變要用到科技、要提供服務。在這情形下，對緯穎未來成長或對產業本身的重要地位來說都有意義，林憲銘認為緯穎選到對的產業方向。

破除利空傳言，洪麗甯：出貨已恢復，下半年更好

緯穎近期被雲端產業庫存過多利空干擾，總經理洪麗甯說明第二季營運漸次成長，下半年會比上半年更好。 緯穎

不過，緯穎去年上市以來市場雜訊挑戰也不少，總經理洪麗甯坦言，第一次是雲端資料中心商機去年初面臨通路庫存增加，所幸下半年需求回穩，讓緯穎全年EPS 36.42元創歷史次高，不過今年受新冠狀病毒（COVID-19；俗稱武漢肺炎）疫情衝擊，國際物流出狀況，客戶臨時在3月下旬對出貨先喊卡，導致財報庫存驟增。

洪麗甯也解釋，找出物流解決辦法後，4月出貨已漸次恢復，4月墨西哥封城影響較大，當地員工到工率大降，所幸透過全球員工補位，比方台灣就有很多人是上墨西哥時區的班，遠端除錯協助量產，也讓5月業績因學習曲線大突破，月營收衝上164億元歷史次高，月增24.6%，讓前5月營收從衰退翻轉為正成長。

洪麗甯也強調，在疫情下大家已找出新的運營方式，由於今年雲端伺服器總體需求不變，緯穎下半年業績一定比上半年好，整體表現也比去年好。

緯穎董事長林憲銘說，今年計畫7月底就發股息。 緯穎

由於利空傳言（促使股價下跌的資訊）每年都來騷擾，林憲銘直言，不實報導防不勝防，有時候公司經營團隊會判斷是否該回應，「有時回應可能上了當，但有些惡質離譜的，一定會回應。」

洪麗甯表示，緯穎會持續跟世界級客戶合作，並積極跟重量級供應商及技術夥伴結盟，未來產品設計會更模組化、豐富化，散熱技術上，經過多年跟雲端中心客戶及液冷領導廠商3M合作，已發展兩種液體散熱方法，一個是浸泡式，一種是機櫃背冷式散熱，可以降低功耗。

液冷伺服器方案，8月導入一線雲端大廠機房

她透露，液冷產品不只在實驗室，7～8月就會在世界級客戶端做POC（概念測試），「走出實驗室做營運是一個很大里程碑，」她指出，看好5G，也積極部署彈性的邊緣運算伺服器，期望把生意從雲端做到邊緣運算，從雲端服務供應商（CSP）做到電信公司。

另外話題一轉，他也提到貿易戰跟疫情事件，讓團隊重新開始思考供應鏈佈局，2019年緯穎在台南設立第一個自有工廠，6月第一條線正式量產，去年底今年初，該廠已增至4條產線，4月起產線滿載中。

緯穎總經理洪麗甯表示，觀察到雲端客戶都紛紛自行開發晶片，比方加速器或資安晶片。 緯穎

她透露，現在正做未來三年產能計畫，疫情過後，各國國家主義興盛，會考慮更貼近客戶設置工廠，讓產能規劃超前部署，由於新世代遠距上班及在家上課趨勢成形，都對雲端產業來說很正面，她也期望5G及邊緣運算能為緯穎長出第二成長曲線。

邀高啟全當獨董，林憲銘：跟中國市場無關

對緯穎今年董監改選邀前南亞科董事長、現任紫光集團全球執行副總裁高啟全擔任獨董，林憲銘表示，外界關心是否跟緯穎要拓展中國市場有關？「我想這些都不是，」林憲銘說，高先生在業界非常有名望，有實際經營成績，同時是有前瞻性的科技人，想借重他的經驗跟智慧，對緯穎營運提供指導跟督導。

會後董事會也推派洪麗甯接任副董事長，洪麗甯也直言，緯穎成立至今以美國為重，中國業務低於1%，早年沒耕耘中國市場，是因為價錢殺得很厲害，中國企業有當地稅的保護。這兩年跟中國客戶接觸邊緣運算業務，現在開發產品中，會努力但不追尋大量價格競爭商品。

至於亞馬遜客戶訂單？洪麗甯表示，不能談新客戶，但緯穎有照計畫進行開發新產品，今年還不期望這位新客戶給很大的百分比業務，期待產品成功爆發，明後年有好消息。

雲端殺手級技術現身？洪麗甯：我看見客戶開發自有晶片

股東更關心5G時代，雲端產業是否有殺手級技術問世？洪麗甯提到，看到很多客戶開發自己的晶片，有些是「加速器」，有些是「資訊安全」晶片，客戶的野心從軟體跨到硬體，從硬體跨到標準或核心技術，緯穎會配合。

緯穎股東會召開，邀請紫光集團全球執行副總裁高啟全任獨董，林憲銘澄清跟中國無關。 緯穎

洪麗甯說，雲端產業中耗電跟散熱是產業共同面臨的大問題，但緯穎液冷新技術會破壞產業既有架構，所幸客戶跟緯穎一起合作，緯穎才有機會把散熱技術導入在客戶資料中心試營運。

「殺手級技術要有破壞性及一段時間實證，可信賴度必須靠持續長期有效運作，且必須經濟效益是對的，我們持續驗證中。」她說。

至於邊緣運算，緯穎2019年發表的第一款邊緣運算裝置已在POC中，洪麗甯透露，「還有另一個機種開發中，」目前仍在觀察邊緣運算是由電信業者還是雲端中心業者勝出？未來提供加值服務者是電信商還是雲端資料中心業者？

林憲銘則補充，或許兩陣營都有可能勝出，不管那邊勝出緯穎也都可以供應，「我們沒被卡住在哪一個服務平台上。」

責任編輯：陳映璇